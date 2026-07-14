VK Fest анонсировал новую программу со звездами в Москве
Шоу «VK Мегамикс» объединит артистов разных поколений. На сцене выступят Олег Газманов, Жасмин, «Город 312», HOLLYFLAME, Тима Белорусских и другие исполнители.
Новая программа от VK Fest со звездами пройдет в Москве. Прохор Шаляпин, Дора, SERYABKINA, Юля Коваль, Бьянка, Глюк’oZa, Яна Рудковская, NILETTO и другие артисты пройдут по синей дорожке.
Она будет состоять из трех зон: дефиле, челленджи и откровенные интервью. Знаменитости не в курсе, куда попадут: это решится прямо на фестивале. Гости продефилируют в концептуальных нарядах, столкнутся с неожиданными заданиями и поговорят с Аленой Блин.
Ведущими мероприятия станут Илья Соболев, Роман Каграманов, Олег Пилягин, Ида Галич и Регина Тодоренко. На синюю дорожку в первый день выйдут Прохор Шаляпин, Оксана Самойлова, Максим Матвеев, Алексей Жидковский, Дора, Мария Миногарова, SERYABKINA, Юля Коваль, Бьянка, Глюк’oZa, Ирина Дубцова, Карина Нигай, Татьяна Куртукова, Лилия Рах, Dimma Urih, NANSI & SIDOROV.
Во второй день — Лариса Долина, Яна Рудковская, Александр Ревва, Анастасия Волочкова, Илья Авербух, МОТ, NILETTO, MONA, Аня Pokrov, Артур Бабич, Митя Фомин, Наташа Королева, Слава, Лаура Джугелия, Карина Мурашкина и Екатерина Волкова.
Шоу «VK Мегамикс» пройдет на Синей сцене 19 июля. Артисты замиксуют хиты с трендовыми треками. Участниками станут BLIZKEY, SERYABKINA, Жасмин, Банд’Эрос, HOLLYFLAME, Тима Белорусских, «Альянс», «Вирус», «Город 312», Артур Пирожков, Олег Газманов, Александр Серов, Алексей Романоф («Амега»), GORILLA GLU & LIL NAKU, Jakone & Kiliana, Иракли и Юрий Лоза. Хедлайнер «VK Мегамикса» — известный рэпер, имя которого пока держат в секрете.
«„VK Мегамикс“ — это уникальный формат шоу внутри фестиваля, придуманный нами. Такого вы нигде не услышите: любимые песни и современный звук, лучшие артисты нескольких поколений вместе на одной сцене. Это уже третий "VK Мегамикс", и мы уверены, что все пройдет легендарно», — подчеркнула руководитель VK Fest Зоя Новикова.
Финал VK Fest пройдет 18 и 19 июля на ВДНХ.