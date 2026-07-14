VK Fest анонсировал новую программу со звездами в Москве

Шоу «VK Мегамикс» объединит артистов разных поколений. На сцене выступят Олег Газманов, Жасмин, «Город 312», HOLLYFLAME, Тима Белорусских и другие исполнители.

Новая программа от VK Fest со звездами пройдет в Москве. Прохор Шаляпин, Дора, SERYABKINA, Юля Коваль, Бьянка, Глюк’oZa, Яна Рудковская, NILETTO и другие артисты пройдут по синей дорожке.

Она будет состоять из трех зон: дефиле, челленджи и откровенные интервью. Знаменитости не в курсе, куда попадут: это решится прямо на фестивале. Гости продефилируют в концептуальных нарядах, столкнутся с неожиданными заданиями и поговорят с Аленой Блин.

Ведущими мероприятия станут Илья Соболев, Роман Каграманов, Олег Пилягин, Ида Галич и Регина Тодоренко. На синюю дорожку в первый день выйдут Прохор Шаляпин, Оксана Самойлова, Максим Матвеев, Алексей Жидковский, Дора, Мария Миногарова, SERYABKINA, Юля Коваль, Бьянка, Глюк’oZa, Ирина Дубцова, Карина Нигай, Татьяна Куртукова, Лилия Рах, Dimma Urih, NANSI & SIDOROV.