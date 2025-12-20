Сегодня 08:20 Указывала путь к Христу волхвам. Реальна ли Вифлеемская звезда и что о ней известно? Мифолог Пауков объяснил реальное происхождение звезды на новогодней елке 0 0 0 Фото: IMAGO/Marc John / www.globallookpress.com Эксклюзив

Культура

Исследования

Планета Земля

Ученые

Религия

Иисус Христос

Наука

Ученые и верующие до сих пор спорят об одном из самых загадочных символов христианства — Вифлеемской звезде. Она ознаменовала рождение Иисуса Христа, однако до сих пор непонятна ее природа. Что говорит о событии далекого прошлого наука и как к этому относятся современные мифологи и религиоведы — в материале 360.ru.

Что такое Вифлеемская звезда Согласно Евангелию от Матфея, она появилась на востоке как знак рождения Иисуса Христа в Вифлееме. Волхвы увидели Вифлеемскую звезду на небе и поняли: на свет появился Царь Иудейский. Странники отправились в Иерусалим к царю Ироду, который направил их в Вифлеем Иудейский.

И се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему, и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну.

Известные научные теории о Вифлеемской звезде Соединение планет В 1614 году немецкий астроном Иоганн Кеплер рассчитал, что в 7 году до нашей эры Юпитер и Сатурн соединились три раза. Сближающиеся планеты были видны с Земли и могли показаться яркой звездой. Подобное явление Кеплер наблюдал в 1604-м, когда «встретились» Юпитер, Сатурн и Марс, и ученый предположил, что подобное могло случиться и во времена Христа. Современные расчеты говорят, что расстояние от Юпитера и Сатурна до Земли во время их сближения было очень велико, потому волхвы вряд ли увидели бы яркое свечение на небе.

Фото: РИА «Новости»

Однако с теорией ученого XVII века согласились современники — английский астроном Дэвид Хьюз и российский историк Павел Кузенков. Если опираться на теорию Кеплера о сближении планет, то в 3-2 годах до нашей эры произошло семь подобных соединений. Одними из самых заметных считают соединение Юпитера и Регула, самой яркой звезды в созвездии Льва, а также Венеры и Юпитера. Однако они были видны на западе и не привели бы волхвов в Вифлеем. Подобное астрономическое событие повторится снова уже в ночь на 7 января 2026-го, то есть в Рождество. Ученые из Института исследований РАН сообщили, что Меркурий, Венера и Марс сформируют единую линию с Солнцем, что создаст эффект той самой Вифлеемской звезды. Комета В 12 году до нашей эры, 26 августа, с Земли была видна комета Галлея. Теоретически ее могли принять за Вифлеемскую звезду из-за яркости. Однако некоторые ученые не согласны с этой теорией, так как уже в то время астрономы могли отличить яркую звезду от кометы.

Фото: NASA/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Также еще одна метлообразная комета пролетала над Землей в 5 году до нашей эры. Ее можно было наблюдать целых 60 дней — с 9 марта по 6 апреля. «В те времена комету воспринимали как предвестницу чего-то плохого, беды. Волхвы не могли считать полет благостным событием, приписать рождению Иисуса Христа», — объяснила 360.ru религиовед и профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталия Фоминых. Сверхновая звезда Немецкий ученый Вернер Папке предположил, что Вифлеемской звездой могла быть вспышка сверхновой звезды. По его расчетам, это произошло между 18:26 и 20:15 20 августа 2 года до нашей эры. Согласно его теории, прибытие волхвов могло произойти в 06:57 28 ноября 1 года до нашей эры. Подобное высказывал и Кеплер, однако он указывал на 5 год до нашей эры. Стояние Юпитера Утреннее стояние Юпитера, которое произошло 23 сентября 5 года до нашей эры, могло также показаться волхвам Вифлеемской звездой. Еще одна теория, связанная с планетой, гласит, что Луна закрыла собой Юпитер. Это произошло 20 марта и 17 апреля 6 года до нашей эры. Однако ученые уверены, что увидеть явление на небе невооруженным глазом было невозможно. Космический корабль Некоторые ученые даже рискуют выдвинуть гипотезу, что Вифлеемская звезда могла быть космическим кораблем. Сторонники этой идеи считают, что ни одна звезда не двигалась бы таким образом.

Фото: NASA/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Религиозные теории о Вифлеемской звезде Религиозные деятели также разделились в понимании этого события: Архимандрит Никифор считал, что Вифлеемская звезда была не астрономическим объектом, а чудом, которое после исполнения своего назначения исчезло с неба. Таким образом царь Ирод не смог обнаружить Христа;

Богослов Ориген в III столетии и преподобный Иоанн Дамаскин в VIII веке считали Вифлеемскую звезду кометой;

Святитель Иоанн Златоуст в IV столетии предположил, что это некая невидимая сила, которая приняла форму звезды;

Феофилакт Болгарский в XI веке считал, что это была божественная или ангельская сила. С библейской точки зрения, Вифлеемская звезда была знамением о рождении Царя, рассказала Фоминых. «Существует очень тонкая связь с наукой, так как волхвы были учеными. Они наблюдали за звездами, любой парад планет для них был очень важным, поскольку люди жили в то время по звездам, по ним же определяли будущее», — объяснила эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Религиоведы считают звезду символом надежды, радости и новой жизни. Она обладает божественным светом, который пролился на мир. «На христианских изображениях эта звезда всегда изображается как многоконечный символ. Зачастую количество лучей меняется: четыре, восемь или 14. Они могут означать 14 остановок крестного пути Иисуса в Иерусалиме», — отметила Фоминых. Еще одна трактовка — 14 важных остановок, которые человек может сделать в жизни, или 14 добрых дел, которые ему предстоит совершить. В таком случае Вифлеемская звезда не что иное, как божественное вмешательство. В общем смысле религиоведы считают событие провидением. Как социально-культурное явление, Вифлеемская звезда — символ надежды, устремления в будущее, новой эры, согласился с Фоминых исследователь мифологии Дмитрий Пауков. «Это знак путеводной звезды, что-то, что заставляет человека смотреть в свое будущее с оптимизмом», — рассказал он 360.ru.

Фото: IMAGO/Marc John / www.globallookpress.com

Упоминания Вифлеемской звезды в других религиях Самое известное упоминание — шестиконечная звезда Давида, символ иудаизма, который представляет собой переплетение мужского и женского начал. «В исламе это звезда и полумесяц, достаточно распространенный символ. Полумесяц обозначает начало лунного месяца, а звезда — руководство и свет», — отметила Фоминых. В христианстве она обозначает не только рождение Христа. В православии символ представляет собой жертву и одновременно победу. В некоторых христианских течениях существует пятиконечная звезда — пентаграмма — как символ пяти чувств или рук Христа, объяснила религиовед. В буддизме есть колесо с восемью спицами — тоже своего рода звезда, обрамленная колесом, которое ведет по пути просветления. «С пятиконечными и восьмиконечными звездами связано много оккультных традиций, например, в Месопотамии, Америке. Древние греки и кельты считали, что это знак бога Меркурия», — подытожила Фоминых.

Фото: Sergey Vdovin/Russian Look / www.globallookpress.com

Легенды и мифы о Вифлеемской звезде За много лет образ Вифлеемской звезды оброс легендами и мифами. Колодец Одна из них гласит, что в Вифлееме есть колодец, из которого Дева Мария набирала воду. «Тот, кто правильно посмотрит в него, получит знамение. Оно бывает двух видов», — объяснила Фоминых. Первое откроется тому, кто придет к колодцу с истинной верой, сделает много добра для других людей. Такой человек должен быть готовым пожертвовать собой и благами. Наклонившись к колодцу, накрывшись платком, он увидит знамение события из своей будущей жизни. Второй вид знамения открывается более благочестивым. Если человек глубоко верит и соблюдает заповеди Христа, он увидит звезду, которая передвигается от одного края колодца к другому.

Фото: Svetlana Vozmilova / www.globallookpress.com

Султан и змея Другая легенда связана не столько с Вифлеемской звездой, сколько с местом, над которым она остановилась. Однажды один из султанов захотел выкрасть колонну из храма Рождества Христова, который построили на месте, где появился на свет Иисус. «Она была очень дорогой и считалась невероятно ценной, потому один из султанов действительно мог претендовать на нее», — объяснила религиовед. Когда правитель отправился, чтобы исполнить задуманное, ему навстречу выползла змея. Султану пришлось отступить. Люди верят, что ее следы до сих пор можно найти на стенах храма. «На самом деле они больше напоминают последствия пожара», — дополнила Фоминых.

Фото: Медиасток.рф

Вифлеемская звезда сегодня За долгое время понятие о Вифлеемской звезде эволюционировало. Например, в Средневековье доминировало духовное и богословское понимание: символ широко изображали на иконографии, использовали как украшение в готической архитектуре. Постепенно она стала атрибутом празднования Рождества, поклонения волхвов. С течением времени начало преобладать научное понимание. «По моему мнению, это было реальное астрономическое явление, несмотря на то что до сегодняшнего дня наука с ее достижениями не в состоянии это объяснить», — отметила Фоминых. Пауков вспомнил пятиконечную звезду, которой в России принято украшать верхушку новогодней елки. «Многие думают, что тут изображена советская звезда. Однако это не так — ею украшали верхушку елки еще до революции в России. Это та самая Вифлеемская звезда, которая устремлена наверх, восходит как новое начало и рождение», — объяснил Пауков.