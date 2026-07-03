Сегодня 20:33 «Веревочка» вместо TikTok. Как школьники из татарского села влюбили мир в марийский танец Педагог Галиуллина: танец «Веревочка» был инициативой самих детей 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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В эпоху вирусных челленджей и быстрого контента в Сети нечасто можно встретить ролик, который был бы одновременно простым, наполненным народными традициями и при этом набирал миллионы просмотров. Однако школьникам из маленького села Нижнее Кучуково в Татарстане и их педагогу Карине Галиуллиной удалось снять именно такое видео: марийский танец «Веревочка» под зажигательную музыку разлетелся по соцсетям и вызвал восторг не только у российской публики, но и у зрителей в Канаде, Норвегии и Швейцарии. Что стоит за этим успехом, выяснил 360.ru.

«Танцуют все!»: интернациональный дух глубинки История началась еще несколько лет назад и практически случайно. Педагог Карина Галиуллина разместила в Сети первый ролик со школьной дискотеки, на котором ученики танцевали под песню Михаила Веселова «Ала лиеш, ала луке». Тогда никто не мог и представить, насколько популярным оно станет: просмотры росли каждый час, и в итоге цифра перевалила за 3,5 миллиона.

Это была полностью инициатива детей. У меня на ноутбуке много разной музыки, и я дала им возможность выбрать. Они сами включили марийскую музыку и стали танцевать. Это был восторг. Карина Галиуллина

По словам Галиуллиной, ролик стал стартом для новой традиции: успех вдохновил ребят, и на следующих мероприятиях они стали сами предлагать снимать новые видео с танцевальными номерами. «Танец объединяет. У нас многонациональная школа, но неважно, кто ты: русский, удмурт, татарин, мариец. Все дети танцуют, танцуют даже учителя и завучи. Это создает атмомферу дружбы народов», — рассказала Карина в беседе с 360.ru. Преподаватель подчеркнула, что ребята захотели снимать следующие видео не из рвения к популярности, а ради внутреннего удовольствия и общей энергии. Просмотры — дело вторичное, но вполне объяснимое.

В мире, где дети танцуют под тренд «шесть-семь», который непонятно что обозначает, народный танец в исполнении школьников, к тому же делающих это от всей души, вызывает восторг и удивление.

Карина отметила: среди молодежи распространен стереотип о том, что народное — значит скучное, старое и непонятное. А покорившая мир «Веревочка» сумела развеять эти мифы и показать, что традиции могут быть модными, зажигательными и современными.

Фото: 360.ru

Маленькие хранители традиций Несмотря на юный возраст школьников, они чувствуют, что танец имеет глубокие корни и связан с единением. «Дети подпевают, они понимают смысл. Ученики-марийцы знают эти песни наизусть, поют и танцуют, так скажем, по всем правилам. Это у них в крови, они продолжают свои традиции. Я пробовала так танцевать сама, у меня это совсем не получается», — призналась Галиуллина. Педагог охарактеризовала марийцев как уникальный народ, который тщательно оберегает собственные традиции. По ее словам, в деревне, из которой к ним в школу приезжают ученики, нет ни одного пустого дома: она вся заселена, в том числе молодежью, которая продолжает чтить устои предков. Особая символика «Веревочки» Почему именно «Веревочка» сумела так заворожить зрителей? Собеседница 360.ru объяснила это глубокой символикой и особой энергетикой движения.

По моим наблюдениям, это какой-то знак бесконечности. Две колонны движутся друг на друга, получается контакт лицом к лицу. Ты улыбаешься, танцуешь, обмениваешься энергией.

Публика видит, как ребята на видео движутся синхронно, но при этом в каждом движении ощущается свобода. Это не вымученный хореографический номер с сотнями репетиций, а живое детство. «Дети делают это более естественно и весело, чем взрослые, потому что детские эмоции, их искренность не подделаешь», — сказала педагог.

Фото: 360.ru

От Европы до Америки: танец, покоривший весь мир Когда ролик стал набирать обороты, комментарии посыпались со всего мира. Видео нашло отклик не только среди соотечественников. Им также любовались жители Канады, Норвегии, Швейцарии и других стран. «Пишут очень много и до сих пор, хотя последний ролик я выставляла уже больше месяца назад, в конце мая. Люди восхищаются, поддерживают и отмечают, что именно у того, кто сохраняет традиции, есть будущее», — поделилась Галиуллина. Школа как центр культурной жизни села Карина добавила, что исключительно марийскими танцами ученики не ограничиваются: есть и удмуртские, и татарские, и другие. Детей поддерживают в сельских домах культуры, а в школе они получают возможность проявить свои таланты на мероприятиях. «Школа в деревне — это центр жизни детей. У нас же тут нет дополнительных кружков или секций. И именно школа становится местом, где дети могут показать себя среди сверстников», — заключила собеседница 360.ru.