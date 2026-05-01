Великой Победе посвящается. В НЦ «Россия» стартовала акция «Стена Памяти»
В Национальном центре «Россия» движение «Волонтеры Победы» официально запустило Всероссийскую акцию «Стена Памяти». Первого мая началась серия торжественных открытий мемориальных стендов по всей России и в более чем 20 странах мира.
Акция посвящена 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Она объединит семьи, которые бережно хранят память о своих родных — ветеранах войны, тружениках тыла, узниках концлагерей и детях войны.
«Акция „Стена Памяти“ — это возможность прийти сюда, распечатать фотографию и разместить ее на стене здесь, в центре Москвы, в Национальном центре „Россия“. Это наше простое, но искреннее „спасибо“ тем, благодаря кому мы сегодня живем. Важно, чтобы эту память мы передавали детям, внукам, правнукам и будущим поколениям», — сказала заместитель генерального директора Национального центра «Россия» Анастасия Звягина.
Она напомнила, что советские солдаты сражались с фашизмом, называя друг друга товарищами. Сегодня бойцы специальной военной операции называют друг друга братьями.
Президент Владимир Путин объявил этот год Годом единства народов России. Слова «товарищ» и «брат» напоминают о единстве, которое когда-то объединяло Советский Союз, а теперь — всю нашу страну.
Спасибо нашим дедам и прадедам, а также бойцам специальной военной операции, которые продолжают это великое и правое дело.
Анастасия Звягина
заместитель генерального директора Национального центра «Россия»
Вместе с сотрудниками и волонтерами Национального центра «Россия», добровольцами ВОД «Волонтеры Победы», активистами «Бессмертного полка России», «Юнармии» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» почетные гости разместили портреты своих героев на стенде. Это положило начало масштабной акции памяти, которая сейчас проходит по всей стране и за ее пределами.
Герой России, начальник Главного штаба ВВПОД «Юнармия» и участник президентской программы «Время героев» Владислав Головин разместил на «Стене Памяти» фото своего прадеда — Ивана Климентьевича Губского.
«У каждого из нас в семье есть свой герой — родной человек, чья история стала примером стойкости и любви к Родине», — отметил он.
В мероприятии также участвовали исполняющий обязанности исполнительного директора ВОД «Волонтеры Победы» Артемий Киселев, руководитель Исполнительного комитета ООД «Бессмертный полк России» Наталья Шадрина и ветеран Великой Отечественной войны, житель блокадного Ленинграда Сергей Сухоруков.
Желаю всем вам доброго здоровья, успехов и доброй памяти об этом празднике. И всегда передавайте своим детям и внукам память об этом великом событии, которое нас объединяет.
Сергей Сухоруков
ветеран Великой Отечественной войны
Акция призвана сохранить историческую память, почтить подвиг победителей и укрепить связь между поколениями через семейные истории. Стенды будут установлены в общественных местах и станут единым мемориальным пространством, символизирующим вклад каждого в общую Победу.
«Стена Памяти» — это один из форматов акции «Бессмертный полк». В Национальном центре «Россия» она с 1 по 10 мая проходит. Чтобы принять участие, нужно предоставить фото в электронном или бумажном формате. Волонтеры у «Стены памяти» сделают макет с фотографией. Экспозиция открыта с 10:00 до 20:00.