Великой Победе посвящается. В НЦ «Россия» стартовала акция «Стена Памяти»

В Национальном центре «Россия» движение «Волонтеры Победы» официально запустило Всероссийскую акцию «Стена Памяти». Первого мая началась серия торжественных открытий мемориальных стендов по всей России и в более чем 20 странах мира.

Акция посвящена 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Она объединит семьи, которые бережно хранят память о своих родных — ветеранах войны, тружениках тыла, узниках концлагерей и детях войны.

«Акция „Стена Памяти“ — это возможность прийти сюда, распечатать фотографию и разместить ее на стене здесь, в центре Москвы, в Национальном центре „Россия“. Это наше простое, но искреннее „спасибо“ тем, благодаря кому мы сегодня живем. Важно, чтобы эту память мы передавали детям, внукам, правнукам и будущим поколениям», — сказала заместитель генерального директора Национального центра «Россия» Анастасия Звягина.

Она напомнила, что советские солдаты сражались с фашизмом, называя друг друга товарищами. Сегодня бойцы специальной военной операции называют друг друга братьями.

Президент Владимир Путин объявил этот год Годом единства народов России. Слова «товарищ» и «брат» напоминают о единстве, которое когда-то объединяло Советский Союз, а теперь — всю нашу страну.