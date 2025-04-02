Сегодня 14:17 Вэл Килмер — рок-н-ролльный герой и злодей. Лучшие фильмы Писатель Беседин назвал пять лучших фильмов Вэла Килмера 0 0 0 Фото: Кадр из фильма «Дорз» (англ. The Doors). BONHOMME Clemence (Stagiaire)/www.capitalpictures.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Оливер Стоун

Вэл Килмер умер от пневмонии в возрасте 65 лет. Он был настоящей суперзвездой, которого, однако, таковым считали далеко не все. Удивительно, но отчасти это объяснялось тем, что Килмер мог играть в очень разном кино, очень разных персонажей. И делал это почти всегда блестяще. Самые запоминающиеся роли большого актера — в материале 360.ru.

«Дорз» (1991) Режиссер: Оливер Стоун Без вопросов — однозначно лучшая роль Вэла Килмера. Пронзительная, трагическая, показывающая одновременно бесконечно долгий и в то же время короткий, в секунду, путь, который человек проходит от абсолютного величия до падения на грязный, липкий путь. Этот фильм я увидел в ранней молодости — и он буквально дышал духом рок-н-ролла. Режиссер Оливер Стоун ухватил то, что составляет квинтэссенцию рок-музыки, ее фасадной и обратной сторон. Я, выросший на Курте Кобейне, гранже, Фредди Меркьюри, панках из Ramones и Sex Pistols, «битлах» и «роллингах», конечно, был изумлен, насколько это все магнетически страшно и в то же время прекрасно. Одна сцена с сатанистами чего стоит! Это захватывало, как гипнотические танцы и пляски Джима Моррисона на сцене.

Фото: CAP/NFS / www.globallookpress.com

Вэл Килмер невероятно хорош — погружением не в образ даже, а в саму, повторюсь, яростную и притягательную суть рок-н-ролла. Кого он сыграл на экране? Все очень просто — Джима Моррисона, лидера культовой группы Doors, к слову, большого американского поэта, а не только рок-музыканта. Килмер исполнял песни Doors сам, и те, кто видел, как он делает это, думали, что Джим Моррисон воскрес. Это больше, чем кино про великого рок-н-ролльного героя. Это лента о возвышении и разрушении — абсолютно уникальная в своем жанре.

Фото: CAP/NFS / www.globallookpress.com

«Бэтмен навсегда» (1995) Режиссер: Джоэл Шумахер Тут все максимально просто. Вэл сыграл одного из самых известных супергероев в истории массовой культуры. Конечно, Килмеру было очень непросто — до него Бэтмена сыграл, например, Майкл Китон. То была середина 90-х, супергерои не выглядели печальными хлюпиками, как персонаж Паттинсона, или трагическими темными фигурами, как герой Бейла (кстати, трилогия Нолана, однозначно, лучшая). Все было чуть проще, намного харизматичнеее и бронебойнее.

Фото: CAP/FB / www.globallookpress.com

Однако Вэл Килмер, без сомнения, внес в образ Бэтмана своих красок. Это человек сомневающийся, но скрывающий переживания за внешней невозмутимостью, подчас переходящей в самодовольство, но оно, конечно, напускное. Смотреть на Бэтмэна в исполнении Килмера особенно хорошо сейчас, когда «все смешалось в голливудском доме Облонских», а черное называют белым — и наоборот. Одна ремарка, важная! Килмер хотел сделать своего Бэтмана другим — это чувствуется даже через экран. Хотел сделать его более сложносочиненным, но режиссер Шумахер и продюсер Бертон не дали. Возник конфликт. Вэл Килмер во франшизе больше не появился, а потом случилось то, что случилось.

Фото: KPA / www.globallookpress.com

«Схватка» (1995) Режиссер: Майкл Манн Еще одно кино из 1995 года. Да, Вэл Килмер в тот год залетел в два кассовых блокбастера. На этот раз кино снимал Майкл Манн, а Килмер играл не супергероя, а суперзлодея. Тут делаю уточнение: суперзлодея не в смысле как Мистер Фриз или Джокер, а вполне земного персонажа. Зовут его Крис — он грабитель, бандит, но на самом деле человек сложный, со своим внутренним надломом, потерпевший где-то далеко-далеко в прошлом экзистенциальный крах и теперь удерживающий себя на краю благодаря странной, но действенной форме преданности. Если смотреть эту ленту не просто как отличный боевик (тогда их еще умели делать, правда, Джейсон Стейтем?), то можно увидеть, насколько бережно и фундаментально Килмер подошел к истории персонажа — и он ему удался! Меж тем Вэл — на секундочку — появился на экране с такими «священными монстрами», как Роберт де Ниро и Аль Пачино, и ни в чем им не уступил. Местами даже ловишь себя на мысли, что игра Килмера затмевает в этом фильме всех.

Фото: CAP/KFS / www.globallookpress.com

«Тумстон» (1993) и «Поцелуй на вылет» (2005) Режиссеры: Джордж Косматос и Шейн Блэк соответственно Да, это очень разные фильмы, очень! Между ними — целых 12 лет. К тому же, будем откровенны, золотые годы актерской карьеры Килмера пришлись на 90-е. Однако я настаиваю, что нужно смотреть эти фильмы один за другим. Во-первых, можно оценить, насколько разных персонажей мог играть Килмер. Во-вторых, о нем говорили как о человеке со сложным характером, подчас скандалисте даже, но тут Вэл показывает абсолютный мастер-класс актерской игры в дуэте. В «Тумстоуне» — образцовой ленте о Диком Западе — Килмер играет, казалось бы, просто стрелка, помогающего своему другу. Трудно сказать сразу, что убивает больше — его меткие выстрелы или желчная язвительность.

Фото: CAP/KFS / www.globallookpress.com

Но на самом деле персонаж Килмера — Док Холлидей — это воин, по Карлосу Кастанеде, перенесенный в пространство Дикого Запада. Эзотерический вестерн — я бы так это посмотрел. За ним уже пришла смерть, он уже это знает, но тем быстрее и жестче должен восстановить справедливость. «Поцелуй на вылет» — совсем другая история. Килмер играет детектива нетрадиционной ориентации, но это не навязчивый, ванильный образ — все сложнее. Вэл пытается сделать то, чему учил Брехт в театре, — вовлечь зрителя в происходящее, разбивая сами законы кино.

Фото: FSN-D/www.filmstills.net / www.globallookpress.com

Вы не сразу сообразите, а играет Килмер вместе с Дауни-младшим, кто на самом деле его персонаж — трагик или комик? Или некто новый, выходящий за рамки? Уже через минуты от насмешки ты как зритель переходишь к сентиментальным сопереживаниям. Килмер определенно очень хорош! Это почти образцовая черная комедия без него не состоялась бы. Потому что Килмер явил то, что умел лучше всего, — актерскую разносторонность.

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