28 марта 2025 00:19 Век Смоктуновского: гений в жизни и на экране 0 0 0 Фото: Иннокентий Михайлович Смоктуновский — советский и российский актер театра и кино, чтец. Vadim Nekrasov/Russian Look / www.globallookpress.com Эксклюзив

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«Иннокентий Смоктуновский! Кеша!» — говорил режиссер Якин из комедии Леонида Гайдая, не узнавая актера (на деле — царя) в гриме. В реальности Смоктуновского узнавали все. Сегодня, 28 марта, исполнилось ровно 100 лет со дня его рождения.

Изначально никакого Смоктуновского не было, а был Смоктунович, родившийся в 1925 году в крохотном селе Татьяновка, Томская область. Настрадался он немало, оттого многое понял, а затем, уже на сцене, не столько играл, сколько проживал роль, становился другим. Типичным актером в этом, да и не только в этом, плане он, без сомнения, не был. Никакого актерского образования Смоктуновский не получил. Но кое-что выделяло его среди остальных — умение возвышаться и в то же время оставаться максимально понятным, органичным для остальных. Сначала, когда Кеше было четыре года, репрессировали его деда. Арестовали и его дядю. Семья Смоктуновичей бежала в Томск, затем в Красноярск. Буквально выживала. Семья была большой, чтобы прокормить всех, мама Кеши Анна Акимовна воровала с работы кости и варила нечто вроде супа. Затем отца забрали на фронт, а спустя время отправился туда и сам Иннокентий. Воевал на Курской дуге, попал в плен.

Фото: Дядя Ваня в исполнении Иннокентия Смоктуновского. Russian Look / www.globallookpress.com

Там, согласно ряду мнений, он и научился — не в академии, не в институте, а за колючей проволокой — максимальному вживанию в роль. Смоктуновский вынужден был представлять, фантазировать, становиться другим — не чтобы ему рукоплескали, а чтобы сохранили жизнь. И он не просто смог выстоять, выжить, а сбежал из немецкого плена и вернулся к своим. Однако это не стало окончательным избавлением, а породило новые скитания. Ему запретили поселиться в 39 крупных городах СССР. Потому, как бывший пленный, он считался неблагонадежным. Смоктуновский перепробовал разные профессии, но мечтал стать актером. Сначала был Норильск — и холод, стужа, провинция. Затем появились Махачкала и Сталинград, восстановленный из руин. В городе-герое дела у артиста шли хорошо: он блистал, получал роли — однако разругался с главным режиссером, что с Иннокентием Михайловичем случалось и позднее, и снова был вынужден уехать. Ну, а дальше чеховское «в Москву! в Москву!»

Фото: Иннокентий Смоктуновский сыграл Юрия Деточкина в фильме Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» (1966). Russian Look / www.globallookpress.com

Столица приняла актера холодно и неприветливо. Ходят легенды о том, как несчастный Смоктуновский ночевал в московских подъездах — доподлинно это не известно, но вот то, что на театральную сцену пробивался он долго — факт. Перепробовал многое, а помогла русская классика. Первой значительной ролью Смоктуновского стал князь Мышкин из романа «Идиот» Достоевского. Позднее Иннокентий Михайлович скажет, что, играя Мышкина, сам становился больным человеком. И в этом, действительно, состоял его метод. Он реально становился тем, кого играл, и в этом был предельно органичен. Есть знаменитые кадры, где у Гамлета Смоктуновского начинает идти кровь — происходит это от колоссального напряжения. Нет больше Иннокентия Смоктуновского — есть Гамлет. Но затем появился и другой Гамлет, советский — я, конечно, говорю о всенародно любимом Юрии Деточкине.

В этом есть своя внутренняя ирония: воплотив Гамлета в классической постановке, Смоктуновский играет его роль, будучи другим персонажем. Иннокентий Михайлович вообще, сам по себе, был очень ироничным человеком.

Причем не только в быту. Он был ироничен к своему наследию. Не пытался высечь его в мраморе. Пройдя войну, плен, лишения, Смоктуновский осознал: от человека остаются только душа и добрая людская слава. Потому он мог позволить себе подсмеиваться над собой.

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look / www.globallookpress.com

Как в великой картине «Москва слезам не верит». Его героя допытывают девушки: «Вы тоже актер? А скажите вашу фамилию?» Он отвечает: «Моя фамилия вам ни о чем не скажет, я начинающий». В ответ следует ехидно-кислотная реплика от Людочки, сыгранной Муравьевой: «Поздновато начинаете».

Подчас главное в Иннокентии Смоктуновском — даже не его талант, гений, а характер, воспитанный и ограненный переживаниями и страданиями. Это отличает его от актеров нынешних, зачастую не понимающих, что за большой успех всегда нужно заплатить, что актерский талант ничего не стоит без умения и стремления быть человеком.

Иннокентий Смоктуновский мог бы преподавать эту науку, раскладывая гениальность на молекулы, делая ее не чем-то загадочным, непознанным, а органичным.