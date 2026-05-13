13 мая 2026 18:49 Старый профессионал: в Москве простились с заслуженным артистом Вадимом Александровым

Прощание с заслуженным артистом России Вадимом Александровым состоялось в Москве. Ему было 87 лет. Что стало причиной смерти и почему о покойном лестно отзывался сам Олег Табаков — в материале 360.ru.

Отчего умер актер и где его похоронят На гражданскую панихиду пришли родные и друзья умершего. Александров умер 8 мая. Как сообщил ТАСС сын актера, отец долго не выходил на связь. Тело покойного кремируют, а прах планируют похоронить на Бисеровском кладбище в Московской области рядом с матерью и отчимом. Однако когда это будет — пока неизвестно: для захоронения необходимы разрешения от властей. Александров-младший также добавил, что его отец болел раком, в последние месяцы исхудал и потерял вкус к жизни, но умер не из-за этого. «Просто от старости. Упал, ударился головой», — заявил мужчина.

Похвала от Табакова В 1962 году актер окончил театральное училище имени Щепкина и 14 лет отдал сцене Центрального детского театра (ныне Российский академический молодежный театр). Позднее стал актером Театра-студии под руководством Олега Табакова. «Он до предела, до странности предан актерской профессии, у него ничего нет, кроме театра. Он уже может предостеречь молодых от ошибок, он уже имеет право сказать им нечто важное. Он комический артист, но от этого его опыт только еще более ценен для всех нас», — говорил о нем Табаков. Также Александров активно снимался в эпизодах в кино и сериалах. Среди самых крупных его работ — Федор Егорович Степанов из сериала «Лесник», друг Николая Петровича Василич из сериала «Воронины» и участковый капитан милиции Евсеев в фильме «Усатый нянь». Кроме того, неоднократно появлялся в эпизодах «Ералаша».

Представитель старой актерской школы На съемочной площадке «Ворониных» Александров работал в том числе со Станиславом Дужниковым, который в разговоре с NEWS.ru назвал покойного представителем старой актерской школы, достойно несшим ее традиции в современное искусство. «Он был чудесным, просто замечательным человеком и артистом. Очень удобно и приятно было работать с ним на площадке», — добавил Дужников. Он выразил соболезнования родным и близким.