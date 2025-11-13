В Москве открылась выставка «Спортлото: 55 лет в игре»
Жителям и гостям столицы представили экспозицию «Спортлото: 55 лет в игре», посвященную советской лотерее. Выставку открыли в Государственном музее спорта.
В музее можно увидеть реконструкции киосков и афиш, артефакты главных спортивных событий и лотерейные билеты разных лет, в том числе и довоенные. Посетителей выставки познакомят с тем, как советская лотерея стала частью спортивной и культурной жизни страны, финансировала строительство спортивных сооружений и подготовку сборных к Олимпийским играм.
Директор Государственного музея спорта Иван Рыбин назвал экспозицию ретроспективой в историю и культуру России.
«Это для нас исторический символ, часть истории нашей страны, часть истории современного государства, которая, в свою очередь, зачастую опиралась в том числе на подобные мероприятия, которые участвовали и в подготовке и проведении 22-й Олимпиады 1980 года в Москве», — отметил он.
Главным украшением выставки стал уникальный лотерейный билет с символикой «Готов к труду и обороне». Его внесли в государственный каталог музейного фонда страны: теперь он часть культурного наследия народов России. Торжественную церемонию провели в рамках открытия выставки.
«Мы рады, что в юбилейный год «Спортлото» в Государственном музее спорта проходит выставка, рассказывающая историю самой успешной лотереи в СССР. Желаю всем не упустить возможность познакомиться со «Спортлото» поближе и узнать, какой путь прошла лотерея за 55 лет», — рассказала заместитель генерального директора холдинга S8 Capital, в который входит «Столото», Екатерина Тутон.
Она напомнила, что основная задача проведения лотерей в России — формирование целевых отчислений для поддержки и развития спорта, массового спорта и спорта высших достижений.
С 2023 года «Спортлото» является генеральным партнером «Народных Игр ГТО», благодаря чему десятки тысяч спортсменов получили возможность показать себя.
Генеральный секретарь Федерации многоборья ГТО России Владимир Войтеховский поблагодарил лотерейный бренд. Он обратил внимание, что в «Народных Играх ГТО» число участников за год увеличилось в 4 раза: с 10 тысяч до 45.
Посетить выставку «Спортлото: 55 лет в игре» можно уже сейчас. Она продолжит работать до 31 декабря этого года.