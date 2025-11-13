В Москве открылась выставка «Спортлото: 55 лет в игре»

Жителям и гостям столицы представили экспозицию «Спортлото: 55 лет в игре», посвященную советской лотерее. Выставку открыли в Государственном музее спорта.

В музее можно увидеть реконструкции киосков и афиш, артефакты главных спортивных событий и лотерейные билеты разных лет, в том числе и довоенные. Посетителей выставки познакомят с тем, как советская лотерея стала частью спортивной и культурной жизни страны, финансировала строительство спортивных сооружений и подготовку сборных к Олимпийским играм.

Директор Государственного музея спорта Иван Рыбин назвал экспозицию ретроспективой в историю и культуру России.

«Это для нас исторический символ, часть истории нашей страны, часть истории современного государства, которая, в свою очередь, зачастую опиралась в том числе на подобные мероприятия, которые участвовали и в подготовке и проведении 22-й Олимпиады 1980 года в Москве», — отметил он.

Главным украшением выставки стал уникальный лотерейный билет с символикой «Готов к труду и обороне». Его внесли в государственный каталог музейного фонда страны: теперь он часть культурного наследия народов России. Торжественную церемонию провели в рамках открытия выставки.

«Мы рады, что в юбилейный год «Спортлото» в Государственном музее спорта проходит выставка, рассказывающая историю самой успешной лотереи в СССР. Желаю всем не упустить возможность познакомиться со «Спортлото» поближе и узнать, какой путь прошла лотерея за 55 лет», — рассказала заместитель генерального директора холдинга S8 Capital, в который входит «Столото», Екатерина Тутон.