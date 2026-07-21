Сегодня 00:01 «Унесенные призраками». Оскароносному шедевру Хаяо Миядзаки исполнилось 25 лет Фото: Альтернативный постер к фильму «Унесенные призраками». Nick Zonna / www.globallookpress.com Культура

Кино

Япония

История

Премия «Оскар»

Ровно четверть века назад в японских кинотеатрах вышел на экраны фильм «Унесенные призраками». С тех пор девочка Тихиро и ее разношерстная компания друзей стали частью мировой культуры и покорили сердца миллионов зрителей. В чем секрет картины — красота, необычный сюжет, глубокий философский подтекст? В невероятной истории Хаяо Миядзаки разбирался 360.ru.

Премьера «Унесенных призраками» Японские кинотеатры 20 июля 2001 года начали показ нового фильма студии Ghibli — «Унесенные призраками». Картина моментально обрела армию фанатов: она завораживала волшебством сюжета и необычными персонажами. Причем вся эта красота была нарисована вручную, компьютерная графика практически не использовалась. Фильм был детищем режиссера Хаяо Миядзаки. Однажды, посмотрев на дочерей своих коллег, он решил снять кино для десятилетних девочек. Сам нарисовал всех персонажей и основные локации, сделал подробные раскадровки. А вот сценария не было: история же сочинялась по мере работы над фильмом, и все происходило само собой.

Фото: Кадр из м/ф «Унесенные призраками» / YouTube

Наверное, поэтому первоначальный набросок фильма затянулся больше чем на три часа. Продюсеры поставили режиссера перед выбором: либо сократить картину, либо ее премьеру перенесут на 2002 год — быстрее с таким объемом работы было просто не управиться. Миядзаки выбрал первый вариант и обрезал ленту до 125 минут. Правда, до сих пор ломаются копья, что именно хотел сказать великий режиссер в том или ином эпизоде и на что, возможно, он намекал. Сам Миядзаки только улыбается и изредка выдает скупые ответы. Ведь главное в любой хорошей истории — то, что понял из нее зритель.

Фото: Хаяо Миядзаки. Armando Gallo / www.globallookpress.com

Сюжет «Унесенные призраками» Эта история, как и многие другие, начинается с путешествия. Обычная семья — папа, мама и десятилетняя Тихиро переезжают в новый город. По пути во время остановки они случайно находят вход в таинственный пустой город. Родители набрасываются на даровую еду, расставленную на столах, и к вечеру превращаются в огромных свиней. Тихиро в отчаянии, к тому же она начинает исчезать — город наполняется призраками и духами, а среди них нет места живым. Девочку спас случайный знакомый Хаку: угостил волшебным рисовым шариком, который не дал ей пропасть. Парень объяснил, что выжить можно только устроившись на работу к хозяйке купальни для богов, колдунье Юбабе. Тихиро отправилась на поклон к ведьме и получила должность уборщицы, а заодно и новое имя. С помощью Хаку, сестры-близнеца Юбабы Дзенибы, таинственного Безликого, шестирукого истопника дедушки Камадзи и черных чернушек девочка прошла череду удивительных приключений и смогла не только спасти семью, но и освободить водяного дракона.

Фото: Тихиро и Хаку. United Archives / kpa Publicity, / www.globallookpress.com

Герои мира «Призраков» Главный парадокс фильма «Унесенные призраками» в том, что зрителям больше всего полюбились не главные положительные герои, а, мягко говоря, неоднозначные персонажи. Например — ведьма Юбаба. Внешность у нее соответствующая: большая голова, крупный нос, здоровенная родинка между бровей и волосы, забранные в «гульку». Юбаба — дама властная, не терпящая возражений. Впрочем, как с другим характером вести бизнес с богами и духами? Кстати, бани Юбабы можно увидеть воочию — Миядзаки срисовал их здание с чайного дома A-Mei, который расположен в тайваньском городке Цзюфэнь. Оттуда же перекочевали в фильм живописные улочки города духов.

Фото: Чайный дом A-Mei, Цзюфэнь. lumoplank / Википедия

Ведьма, как заправский царь Кощей, обожает «чахнуть над златом» и с любовью перебирает свои дорогие украшения. Кстати, не исключено, что Миядзаки от кощея и отталкивался, благо отлично разбирается в русских народных сказках. Например, прообразом ходячего замка Хаула из одноименного фильма стала избушка на курьих ножках, жилище Бабы-Яги. Также есть версия, что образ колдуньи основан на японских легендах о каппе, божестве — хранителе горячих источников. Но это очень сомнительно: оригинал выглядит как помесь лягушки и черепахи. Вместо носа — клюв, пальцы на руках и ногах с плавательными перепонками, на голове короткая шерсть, на макушке блюдце с водой. Юбаба куда симпатичнее. Лентяям ведьме лучше на глаза не попадаться: она ненавидела лодырей и сразу же обращала их в свиней. При этом скандальная старушка обожала свою «сыночку-корзиночку» — довольно крупного и очень избалованного сына Бо. Когда его превратили в упитанную мышь, любящая мать была в отчаянии.

Фото: Юбаба и ее сын, кадр из м/ф «Унесенные призраками» / YouTube

Секрет Юбабы в том, что она, как и большинство персонажей Миядзаки, не нарисована одной черной краской. Колдунья способна и на добрые (ну или хотя бы на незлые) дела. А еще она заботилась о своих подчиненных, хоть и не давала им спуску. К тому же ведьма всегда держала свои обещания. Миядзаки однажды признался, что прототипом Юбабы стал президент студии Ghibli Тосио Судзуки. Не внешне, разумеется — сходство в характере. Управленец имел привычку встречать молодого соискателя работы грозным вопросом: «Ты вообще кто такой?» Именно так в фильме ведьма впервые обратилась к Тихиро.

Фото: Юбаба, кадр из м/ф «Унесенные призраками» / YouTube

Другой персонаж, ставший своим во всем мире, — Безликий. Если с другими героями можно найти хоть какие-то параллели в фольклоре или реальности, то этот — целиком и полностью личная фантазия Миядзаки. Это дух-бродяга, он не имеет собственного лица и своего я, вот и старается зеркалить тех, кто его окружает. Режиссер объяснял своего персонажа так: «Среди нас много таких людей, как Безликий. Это те, кто хочет цепляться за других, но не представляет, кто они такие. Они повсюду». Дух в маске символизирует современных людей, которые потеряли связь со своими корнями. Вот и пытаются заполнить внутреннюю пустоту деньгами и едой. В купальне Безликий сталкивается с жадностью — и начинает копировать ее, пожирая все вокруг. Только когда Тихиро не покупается на его золото, дух останавливается в замешательстве. Окончательно он находит покой у сестры Юбабы — Дзенибы, где просто помогает по хозяйству.

Фото: Тихиро и Безликий, кадр из м/ф «Унесенные призраками» / YouTube

История с велосипедом Помимо прочего, в фильме есть один интересный эпизод. В купальню Юбабы пришел сам Хозяин рек — божество водоемов. Но он был настолько грязный, что даже ведьма приняла его поначалу за Дух помоек. Тихиро, как новенькую (от которой к тому же Юбаба хотела избавиться), отправили отмывать гостя. Девочка заметила в боку клиента какую-то крупную занозу. Ее обвязали веревкой и общими усилиями всех работников бани, под чутким командованием Юбабы, разумеется, выдернули… велосипед, за которым вывалилась еще тонна хлама. Хозяин рек наконец-то очистился, расплатился за услуги и полетел налегке прочь. Миядзаки рассказывал, что на этот отрывок его вдохновил случай, когда он сам участвовал в расчистке загрязненной реки. Волонтеры убирали всякий бытовой мусор и среди прочего нашли застрявший велосипед. Он сидел в иле так прочно, что его веревкой еле-еле вытащили восемь человек. Водоем очистили, кстати, на совесть: там снова появилась рыба.

Фото: Тихиро и Безликий, кадр из м/ф «Унесенные призраками» / YouTube

Фильм для США Через год после премьеры «Унесенных призраками» фильм должен был выйти в прокате США. Когда Миядзаки впервые имел дело с янки в 1985 году, его «Навсикаю из Долины ветров» купила компания New World Pictures. Американские «мастера» без спроса переименовали картину, да еще и вырезали 20 минут. Режиссер был в ярости. Когда в США готовился к прокату фильм «Принцесса Мононоке», у них снова возникла идея сократить историю. Продюсеры опасались, что иначе западная публика заскучает. В ответ Миядзаки просто отправил Харви Вайнштейну самурайский меч с короткой запиской: «Не резать». После этого он ввел железное правило: никаких сокращений для зарубежных продаж. Тот самый прообраз Юбабы Судзуки сразу ставил условие: менять или монтировать что-либо в фильме запрещено. Никаких исключений, так что даже Disney, который занимался дубляжом «Унесенных призраками», вынужден был согласиться.

Фото: Кадр из м/ф «Унесенные призраками» / YouTube

Единственное, что японцы позволили добавить, — небольшие поясняющие реплики для зрителей, которые не знакомы с японской культурой. Американцам не был знаком вид бани, так что актриса Дейви Чейз, озвучившая Тихиро, проговаривала: «О, это купальня». Самые большие изменения были в конце. В оригинале Миядзаки оставил открытый финал: Тихиро молча садится в машину, так что зритель не знает, помнит ли она свое приключение. Американцы не любят неопределенности, так что в финале добавили диалог с отцом: «Новая школа и новый дом могут пугать» — «Думаю, я справлюсь». Собственно, большинство русскоязычных зрителей как раз видели фильм «Унесенных призраками» в переводе с американской версии, так что все пояснения сохранились.

Фото: Cfoto / www.globallookpress.com