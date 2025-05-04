Сегодня 02:04 Ума Турман — обреченная быть культовой и странной 0 0 0 Фото: Rocco Spaziani/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Ума Турман — особенная история для России. Многие воспринимают ее чуть ли не как свою, родную, актрису. Настолько она вошла в массовое сознание. Как было в той песне? «Ну я приду без крика, без шума, ну найду какой-нибудь повод, скажу: „Ну здравствуй, Ума“, она скажет: „Ну здравствуй, Вова“». Вот и познакомились, что называется.

Турман родилась в семье странных людей. Оба жили в коммунах, но мама Умы тяготела к хиппи, а отец обитал среди любителей восточных практик. Такая классическая для тех мест семья, с чудачествами. Ума стала моделью, потом оказалась в кино. Что еще? Каждый кто писал о ней, заявлял, будто Тарантино полюбил Турман — и как актрису, и как девушку (хотя женился на другой, а Ума на свадьбу не пришла) — за большой размер ноги. Ну, не знаю. Нормальный у нее размер. Отстаньте, в общем, от Умы. Лучше посмотрите пять фильмов с ней — ведь эта подборка для тех, кто помнит, что нет ничего хуже, чем неловкое молчание. Винсент Вега не даст мне соврать.

Фото: p34/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

«Криминальное чтиво» (1994) Режиссер: Квентин Тарантино Видел каждый. Если не видел, то срочно отбрасывайте в сторону шашлык, хватайте лепешку и бегите смотреть эту гениальную картину. Ума играет роль Мии Уоллес — жену беспощадного мафиози. Ее должен выгулять странный тип по имени Винсент Вега (Джон Траволта). Они идут в местечко, стилизованное под веселые времена Голливуда. И ведут безумный, но невероятно магнетический диалог. А потом танцуют. Легендарно танцуют!

Фото: KPA / www.globallookpress.com

Беда в том, что Мия слишком много нюхает запрещенных веществ, потому окажется на волосок от смерти (так пишут штампами) и вынуждена будет сказать «что-нибудь», получив укол адреналина в самое сердце.

Это шикарная роль, одна из лучших женских ролей 90-х вообще, ведь Ума Турман играет даму предельно земную, но в то же время находящуюся на обратной стороне реальности.

«Убить Билла!» (2003) Режиссер: Квентин Тарантино Опять Тарантино. А как без него, если мы говорим о миссис Турман? Это стильное кино, сотканное из разных жанров, из нарезок, инсайтов. И героиня Турман здесь тоже очень стильная. Она носит ярко-желтый комбинезон и кроссовки Onitsuka Tiger, зовут ее Беатрикс Киддо. Она хотела завязать с убийствами, но ей это сделать не позволили. Потому что Билл пришел за ее женихом, прямо на свадьбу. Так что придется отомстить. Беспощадно!

Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net / www.globallookpress.com

Ума Турман, безусловно, крайне смертоносна. Однако привлекает не это. Самые чудесные в ее роли, образе — те моменты, когда Беатрикс вдруг становится нежной, трогательной, немного испуганной даже (редко, но все же) и смотрит на кровищу с омерзением и печалью. Вот это прекрасно. В этом есть магия настоящего искусства.

Фото: Квентин Тарантино и Ума Турман. Süren Stache/dpa-Zentralbild / www.globallookpress.com

«Генри и Джун» (1990) Режиссер: Филип Кауфман Вероятно, кто-то мог и не видеть этот фильм. Однако именно после него Ума Турман и пришла в кинематограф. При этом она получила ужасно пошлый ярлык «секс-символа для интеллектуалов». Хотя тут все просто, на самом деле. Это кино полно литературных аллюзий и сексуальных фантазий, переходящих в перверсии. Ключевой персонаж — здесь культовый писатель Генри Миллер (и его «Тропик Рака», действительно, как и «Плексус», настолько откровенен, настолько и хорош). Ума Турман играет его вторую жену по имени Джун. Метаморфоза, которую мы наблюдаем в ней, хороша: от чувства собственного превосходства до слабости и потери. Как проигравшая, она знает, что говорит в финале.

Фото: KPA / www.globallookpress.com

«Мой лучший любовник» (2005) Режиссер: Бен Янгер Простенький фильм из тех, что можно посмотреть вместе с любимым человеком, вооружившись двумя ведерками мороженого. «Космический пришелец» и лимонное вполне подойдут. Ума Турман играет здесь женщину после развода, у которой появляется молодой ухажер. Интрига в том, что его мать тоже встречается с героиней Турман (Рафи) — но в роли ее психотерапевта. Так какая маман будет рада такой девице? Этот фильм можно и нужно смотреть как минимум ради шикарнейшего актерского дуэта двух прекрасных дам: Умы Турман, как вы уже догадались, и Мерил Стрип. То, как они повышают эмоции зрителей, дорогого стоит. Можно посмеяться, обняться и забыть о мороженом.

Фото: Supplied by FilmStills.net/www.FilmStills.net / www.globallookpress.com

«Дженнифер-восемь» (1992) Режиссер: Брюс Робинсон Мне нравится эта лента своим актерским составом. Здесь тебе и Энди Гарсия, и Джон Малкович, и, как по мне, крайне недооцененный Ларс Хенриксен. У фильма есть густая мистическая подоплека, а главное — в нем присутствуют нерв и атмосфера. Это не «Молчание ягнят», но все же. Турман сыграла слепую виолончелистку, ставшую свидетелем убийства. Одного из. Ведь тут речь о серийности. Или нет?

Фото: KPA / www.globallookpress.com

Убийца тоже связан со слепыми. И вообще это кино повествует о том, как физиология сказывается на психике. Кроненерг и Баллард стоят за спинами создателей «Дженнифер-восемь». Все замешано в триллере густо, психологичность на уровне, а Турман показывает, почему она умеет не только танцевать, убивать и вести странные разговоры, но и быть трогательной.