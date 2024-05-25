Сегодня 09:30 От Николы-Ленивца до Териберки. Топ-20 летних фестивалей в России Летом 2024 года в России пройдут более 20 масштабных фестивалей 1 0 0 Фото: Unsplash Культура

Природа

Музыка

Фестивали

Москва

Россияне по-разному проводят лето: кто-то ездит на море, кто-то — на дачу, а есть те, кто душу отдаст за то, чтобы пообщаться с единомышленниками на крутом фестивале, пожить в палатке и наполниться новыми впечатлениями. 360.ru собрал список самых ярких опен-эйров (и не только) 2024 года.

1. «Пикник „Афиши“» Традиционно московский фестиваль после двухгодового перерыва вернется сразу в две российские столицы. Среди приглашенных гостей — новосибирская инди-группа «Буерак», Therr Maitz, «Копы в Огне», Найк Борзов, Eighteen, The OM, Feduk, Boulevard Depo, «Хаски», «Куок», «Базар», Tim Aminov и другие. Где: Москва и Петербург Когда: 3-4 и 10–11 августа Стоимость билетов варьируется от 800 до семи тысяч рублей. Купить можно тут.

2. Moscow Jazz Festival Этим летом в столице пройдет традиционный фестиваль джаза. В программе — выступления Игоря Бутмана, Московского джазового оркестра, Дафера Юсефа, Константина Хабенского, Роберто Фонсека, Дмитрия Маликова и других. Мероприятия разбросали по всей Москве: концертные залы «Зарядье» и имени П. И. Чайковского, ВДНХ, сад «Эрмитаж», площадь у ЦУМа, Северный речной вокзал и фуд-молл «Депо». Где: Москва Когда: 10–16 июня Стоимость билета на открытие в зале имени Чайковского — от двух до восьми тысяч рублей, на закрытие в «Зарядье» — от трех до 15 тысяч. Также вход платный на выступления в саду «Эрмитаж», на остальные площадки — свободный. Купить билеты можно по ссылке и здесь.

3. VK Fest Чисто петербургский музыкальный праздник в 2024 году расширил свою географию. Теперь любимых поп-исполнителей и блогеров можно увидеть не только в Северной столице, но и еще в четырех городах России. Помимо зажигательных выступлений звезд, на площадке фестиваля будет много других активностей: игры, конкурсы, спортивные состязания, мастер-классы. Где: Санкт-Петербург, Уфа, Москва, Сочи, Красноярск Когда: во все городах в разные дни — с 1 июня по 14 июля Стоимость билета: зависит от города — от двух до 24 тысяч рублей. Купить можно по ссылке.

4. «Архстояние» С 2006 года крупнейший российский фестиваль лэнд-арта превращает деревню Никола-Ленивец в музей под открытым небом. В 2024 году темой мероприятия стало местоимение — «Мы». Гости исследуют себя и коммуникацию с другими людьми через искусство, архитектуру, музыку и театр. Организаторы подготовили выступления артистов, лектории, перфомансы, культурные институции и коллективные действия. Новинкой сезона-2024 стала программа кэмпов, которые построят победители опен-колла. Это экспериментальный «горизонтальный проект» от 29 комьюнити единомышленников из разных регионов — от Москвы до Пермского края. Где: Калужская область, деревня Никола-Ленивец Когда: 26–28 июля Стоимость билета: 7,5 тысячи рублей. Купить можно на официальном сайте.

Фото: Pavel Bednyakov/Xinhua / Global Look Press

5. «Джазовые сезоны» У подмосковного фестиваля в 2024 году круглая дата — 10 лет. Его традиционно проведут в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Заявлены выступления Московского джазового оркестра, Олега и Игоря Бутманов, квинтета Сергея Долженкова, Алины Ростоцкой, Юлианы Рогачевой, трио Олега Аккуратова, Вадима Эйленкрига и его группы Eilenkrig Crew и других. Помимо качественной музыки, для участников мероприятия подготовят мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, живописи, гончарному и кузнечному делу. Кроме того, гости смогут позаниматься спортом и зайти в магазин сувениров. Где: Московская область Когда: 17–18 августа Стоимость билета: от двух до 10 тысяч рублей. Купить можно здесь.

6. «Сигнал» (Signal) Фестиваль современной электронной музыки и искусства проводят в арт-парке «Никола-Ленивец» уже восемь лет. На этот раз выступят Nikita Zabelin, Hoavi, Symbol, «Альянс», Latex, «Дельфин», Immediate Proximity, Rambal Cochet и Hipushit. Гости будут жить вблизи площадок в палатках. Начинающие музыканты смогут показать свое творчество в «специальных лабораториях» и получить советы профессионалов. Где: Калужская область, деревня Никола-Ленивец Когда: 15–19 августа Стоимость билета: от 9400 до 35 200 рублей. Приобрести можно по ссылке.

7. «Дикая мята» Это большой опен-эйр, в программе которого — показы в летнем кинотеатре, чтение лекций, ярмарка сувениров и одежды, спортивные активности. Но главное — музыкальная составляющая: перед участниками фестиваля выступят Zoloto, Drummatix, Shortparis, Найк Борзов, Антоха MC, Билли Новик, Rita Dakota и другие. Где: Тульская область Когда: 14–16 июля Стоимость билета: от пяти до 18 тысяч рублей. Купить можно по ссылке.

8. «Слияние» Особенностью фестиваля считается сочетание электронной музыки и природы. Обычно «Слияние» проводят в сосновом лесу. Помимо музыки, ожидаются показы кино и театр под открытым небом. Участники проживают в кемпинге рядом с водоемом и лесной кухней. Организаторы обещают выступления диджеев, мастер-классы, лекторий, салют и другие активности. Где: в 200 километрах от Москвы, точное расположение гости узнают за три дня до фестиваля Когда: 11–14 июля Стоимость билета: от четырех тысяч рублей. Купить можно по ссылке.

9. «Лето. Музыка. Музей» Фестиваль, как и всегда, пройдет в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» в Истре. В этом году темой мероприятия станет творчество Сергея Дягилева — первого отечественного продюсера, который смог разглядеть талант многих российских музыкантов, артистов балета и художников. Гости окунутся в атмосферу конца XIX — начала XX века. Перед ними выступят симфонический оркестр имени Светланова, Российский национальный оркестр. Зрители услышат бессмертные сочинения Рахманинова, Чайковского, Мусоргского, Прокофьева и Равеля. Где: Московская область Когда: 3–7 июля Стоимость билета: от 400 до шести тысяч рублей в зависимости от мероприятия. Купить можно здесь.

Фото: Gabriel Luengas/Keystone Press Agency / Global Look Press

10. Stereoleto Фестиваль, перекочевавший в 2019 году в Петербург, вновь захватит Москву. Этим летом 35 исполнителей выступят для гостей в двух столицах. В лайн-апе — Диана Арбенина и «Ночные снайперы», «Хаски», «Пикник», Валерий Сюткин, Дора, Сироткин, Моя Мишель и Thomas Mraz. Однако акцент сделают не только на давно знакомых именах, но и на новых исполнителях. Где: Санкт-Петербург и Москва Когда: 15–16 июня и 6 июля Стоимость билетов: от 3,5 до 10 тысяч рублей. Купить можно по ссылке.

11. Арктическая «Териберка» Фестиваль проходит ежегодно с 2015 года в населенном пункте Териберка на берегу Баренцева моря. Несмотря на его отдаленность от привычных россиянам курортов, место остается очень популярным: в прошлом году на фестиваль приехали 15 тысяч человек. На мероприятии можно поесть блюда арктической кухни, отправить другу открытку, послушать лекции, поучаствовать в мастер-классах, соревнованиях, увидеть выступления артистов или просто насладиться дикой природой Русского Севера.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Где: Мурманская область Когда: июль, точные даты пока не утвердили Стоимость билета: вход на фестиваль свободный.

12. «Бессонница» Международный фестиваль авторской анимации под открытым небом. В программе — лучшие анимационные фильмы со всего мира, качественная музыка, образовательные лекции, арт-объекты, инсталляции и ярмарка с работами мастеров со всей России. Отдых на природе, в палатке, без интернета и новостей подойдет как молодым людям, так и родителям с детьми. Где: Калужская область Когда: 18–22 июля Стоимость билета: от пяти до восьми тысяч рублей. Купить можно здесь.

13. «Калининград Сити Джаз» Еще один джазовый фестиваль в летнем топе. На нем выступят джазовые музыканты со всего мира — в разные годы на фестивале побывали исполнители из Латвии, Франции, Бельгии, Израиля, Германии, Австрии и других стран. В 2024 году программу еще не объявили, но уже известно, что в списке будут бразильский композитор, гитарист и певец Марио Бакуна, словенский музыкант Урош Перич и коллектив Global Jazz Quartet. Где: Калининград Когда: 2–4 августа Стоимость билета: от двух до четырех тысяч рублей в зависимости от дня. Приобрести можно по ссылке.

14. «Выкса-фестиваль» Фестиваль театра и перфоманса пройдет в городе Выкса Нижегородской области. Тема 2024 года — «Вы откуда и куда?». Перед гостями выступят оркестр «Персимфанс», рэперы Хаски и Слава КПСС, композитор и художник Алексей Ретинский. В театральной программе поучаствуют режиссеры Юрий Квятковский, Борис Павлович и Никита Славич, актер Александр Горчилин. Где: Нижегородская область Когда: 12–14 июля Стоимость билетов: вход почти на все площадки будет свободным за исключением камерных выступлений. На них можно купить билеты за месяц до мероприятий. Можно приобрести билет «Друг фестиваля», который предоставит некоторые привилегии. Он стоит 5,5 тысячи рублей. Купить можно здесь.

15. «Яндекс Young Con» Слет IT-специалистов и интересующихся темой студентов и молодых людей. Для гостей подготовили лекции от разработчиков «Плюса», «Алисы», «Кинопоиска» и других сервисов «Яндекса». В конце перед участниками мероприятия выступят музыкальные группы «Хлеб» и The Hatters. Фестиваль пройдет впервые. Где: Московская область Когда: 27 июня Стоимость билета: попасть на фестиваль смогут не все желающие. Для онлайн- и офлайн-участия требуется регистрация. Авторы лучших заявок смогут посетить мероприятие, а самые креативные выиграют стажировку в компании. Регистрация по ссылке.

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

16. Ruskeala Symphony Музыкальный фестиваль классической музыки проводят в горном парке «Рускеала». Перед зрителями выступят квартет русских народных инструментов «Четыре четверти» Карельской филармонии, цыганское трио «Лойко», женский камерный хор «Римский-Корсаков», квинтет Игоря Бутмана и симфонический оркестр Карельской филармонии. Помимо музыки, гости смогут насладиться видами уникального памятника природы и промышленности — рукотворных мраморных карьеров, возникших на месте мраморных разработок XVIII–XX веков. Где: Карелия Когда: 26–27 июля Стоимость билета: от двух до шести тысяч. Купить можно здесь.

17. «НашРокФест» Этот музыкальный фестиваль проводят в Волоколамске с 2021 года. Перед зрителями выступят более 70 музыкантов и групп, в том числе «МалаЯ», D.fox, Ravvest, Radopi, Discor, «Астра», 7000$, «Гудтаймс», «Пилот», Lumen, «Эпидемия», «Мураками» и другие. Помимо рока, будут панк, металл, фолк и другие стили музыки. Гостей также ждут большая зона развлечений и вкусная еда. Где: Московская область Когда: 19–21 июля Стоимость билета: от трех до 200 тысяч рублей. Приобрести можно по ссылке.

Фото: Tijs van Leur / Unsplash

18. «Антон тут рядом» Каждое лето команда фонда «Антон тут рядом» проводит музыкальный фестиваль, чтобы собрать деньги на программы помощи аутичным детям и взрослым. В 2023 году на это удалось заработать 9,1 миллиона рублей. Перед гостями мероприятия, которому в 2024-м исполнится 10 лет, выступят «Элли на маковом поле», «Тима ищет свет», Mirèle, «Наша Таня», Ella и инклюзивный оркестр «Тут рядом», некоторые участники которого — музыканты-аутисты. Площадка уже второй год подряд расположится в «Севкабель Порту». Где: Санкт-Петербург Когда: 21 августа Стоимость билета: от 1600 до 2590 рублей, с 28 мая цены повысят. Купить можно тут.

19. «Ylетай» Фестиваль рок-музыки под открытым небом проводят с 2003 года. Этим летом на нем выступят более 100 музыкантов и коллективов, в том числе «Кино», «Пикник», «Княzz», Lumen, Вячеслав Бутусов, «Ария», Сурганова, Вадим Самойлов из «Агаты Кристи», Горшенев, «Мельница», «Пилот», Iowa, Сергей Бобунец и другие. Зрители смогут насладиться не только роком, но и другими жанрами: метал, инди, панк, альтернатива, поп-рок. Где: Удмуртия Когда: 11–14 июля Стоимость билета: от двух до шести тысяч рублей. Купить можно по ссылке.

Фото: IMAGO/Peter Henrich / HEN-FOTO / Global Look Press

20. «Былинный берег» Это исторический фестиваль и концерт под открытым небом, рассчитанный на 10 тысяч посетителей. Мероприятие посвятили культуре и традициям Руси IX–XI веков. Перед гостями выступят группы «Мельница», Plamenev, «Radio Тарок», «Сварга», «Ледъ», Drummatix, Gilead и другие. Все три дня можно жить в туристическом лагере на территории фестиваля в дерене Топорок. Но главным событием станут реконструкции исторических событий.

Где: Тверская область Когда: 19–21 июля Стоимость билета: от 250 рублей до полумиллиона. Купить можно по ссылке.