Том Стоппард мертв: как сделать гениальный театр из математики

На 89-м году жизни ушел легендарный Том Стоппард — вероятно, самый известных из ныне живущих, до сегодняшнего дня, драматургов. Теперь Стоппард в пантеоне классиков: там где Шекспир, Мольер, Чехов, Ибсен и другие. Он был очень популярен во всем мире, а в России его любили особенно трепетно. И ценили, а он в определенные времена отвечал взаимностью.

Даже далекие от театра люди наверняка слышали словосочетание «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Это строчка из «Гамлета» Шекспира. И это же название дебютной и, вероятно, самой известной пьесы Тома Стоппарда. Позднее вышел одноименный фильм, гавные роли в котором сыграли Гари Олдман и Тим Рот. Сценарий написал Стоппард. Фильм мне нравится меньше, чем театральная постановка. Забавно, но смотрел я ее онлайн. Шекспир и Стоппард — отличная стартовая привязка. Есть еще третий человек во всем этом: Иосиф Бродский перевел пьесу «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» на русский язык. Из-за этого, собственно, она не сразу появилась в Советском Союзе. У Бродского и Стоппарда есть, несомненно, общее: они оба уехали из родной страны. Вынужденно.

Стоппард — фамилия отчима Тома. Впрочем, и Томом он изначально не был. Настоящее имя, полученное будущим великим драматургом при рождении, — Томаш Штраусслер. Он родился в Чехословакии, в еврейской семье. Когда нацисты вторглись в страну, мать с двумя сыновьями бежали: в Сингапур, Индию, а потом было знакомство с Кеннетом Стоппардом. В Англии Томаш (Том) оказался в девять лет.

Тем удивительнее, что Стоппард филигранно работал с английским языком. Эталонно. Его называли великим постмодернистом — во многом это действительно так. Потому что постмодерн подразумевает массу отсылок к другим произведениям, авторам. Стоппард тут работал образцово: брал чужую идею (или даже фразу) и начинал ее вертеть по-всякому, а в результате создавал нечто свое. И вот получается любопытно: ведь постмодернизм — деконструкция. Однако во многих фразах Стоппарда (особенно, если читать их в оригинале) — огромное число смыслов, подтекстов, контекстов. Это, в общем-то, ответ на вечный вопрос: слово первично или явление, объект, описываемое этим словом? Что создает что? Стоппард выверял свои фразы с математической точностью. Его фразы, предложения — это формулы. Вот в чем фокус. И вот в чем стоппардовская мощь.

Он начинал как журналист. Потом, конечно, появился театр. В кино Том Стоппард тоже отметился и был удостоен ряда серьезных наград. Я уверен, что в определенном смысле его метод — математический. Однако и он бы не работал столь идеально, если бы Стоппард не подмечал то, что другие пропускали. Как у Чехова, основная мощь кроется в том, что между строк, так и у английского драматурга на первый план выходит то, что остальные, как правило, не замечали.

В России Стоппарда любили. Часто ставили, хотя это всегда риск — прикосновение к непознаваемому. Свою пьесу «Берега Утопии» он писал специально для России. Это развитие идей знаковых русских авторов XIX века. С особым успехом у нас шла и постановка по пьесе «Аркадия», где сад расходящихся тропок соединяется воедино, а научные теории, над которыми Стоппард часто подтрунивал, покоряются науке жить. Очень сильное впечатление! Уход Тома Стоппарда — безусловно, веха, от которой станут отталкиваться театры всего мира. Слишком велика его роль, слишком колоссально влияние. Будут новые прочтения пьес, но самое забавное, что, похоже, это он тоже блистательно просчитал.