На экранах — один из самых странных фильмов этого года под названием «Токсичный мститель». Это лента 2023 года, но в кинопрокате она появилась только сейчас. Опять же, картина не оригинальная, а перезапуск предшественника 1984-го со своеобразной судьбой. Вот и новый «Токсичный мститель» вышел весьма своеобразным, балансируя между мусорной пошлостью и экологичной, леворадикальной повесткой.

Токсичная предыстория Я часто говорю и пишу: «А вот раньше кино было лучше!» И даже порою делюсь с вами обзорами на действительно выдающиеся ленты. Кто-то полагает, что это нытье из серии «раньше трава была зеленее, а девушки аппетитнее», но нет — это лишь констатация факта. Что, впрочем, не означает качества абсолютно для всех фильмов из прошлого.

«Токсичный мститель» производства 1984 года — характерный пример того, как пытаются сделать зрелище, не располагая ни бюджетом, ни технологиями. Итог — получилось весьма жалко. Хотя девушки, обнаженные по пояс, в этой ленте выглядят реально аппетитно.

Фильм сперва провалился в дневном кинопрокате. Зрители его проигнорировали. Однако продюсеры не сдались, ленту начали крутить в ночном — и постепенно она стала культовой. Появились и спин-оффы, и видеоигра — в общем, целая вселенная. Создатель «Токсичного мстителя» основал и возглавил студию независимого кино «Трома», чью продукцию лучше всего можно описать известным выражением — на любителя. Я бы даже так сказал: на большого любителя. Феномен «Токсичного мстителя», на самом деле, объясняется довольно просто. Тут вполне можно вспомнить известную строчку Анны Ахматовой: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда…» С одной стороны, это классическая история о неудачнике, который обрел силу и начал восстанавливать справедливость.

Фото: Годовщина Troma Entertainment/Clinton Wallace/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Однако есть тут и более глубокий пласт: в современном мире истинные герои, истинные поступки рождаются только из мусора, потому что весь этот мир — trash, победить в котором можно только играя по его грязным законам. Кстати, что характерно: в перезапуске 2023 года главный герой гораздо добрее и милосерднее, чем в оригинале. Это приятно и вселяет надежду. Токсичное сейчас Перезапуск «Токсичного мстителя» собрал довольно неплохой каст актеров. Главную роль здесь играет Питер Динклейдж (тот самый Тирион Ланнистер из «Игры престолов»). Однако олды наверняка больше порадуются несколько поиздержавшемуся, но по-прежнему очень крутому Кевину Бейкону (мы же помним легендарную «Дрожь земли» с ним, правда?). С годами, конечно, Бейкон удивительно сильно стал напоминать Дэвида Боуи в его поздние годы, но с затаенной печалью и в глазах, и в чертах лица, хотя и играет он в ленте альфа-самцового бизнесмена, компания которого уничтожает окружающий мир вредным производством.

Фото: CAP/UFS / www.globallookpress.com

Уничтожение это показано весьма в лоб — мутировавшая птица и озера кислоты, конечно, забавляют и отсылают нас к каким-нибудь дешевеньким компьютерным играм. Да и сам Токсичный мститель после мутации выглядит весьма бюджетно, атакуя зрителя убийственно-аляповатой расцветкой «вырви глаз» (с глазом у супергероя и правда есть проблемы). Кого напоминает этот герой? В девяностые были кислотники, обожавшие группу Prodigy и подражавшие их вокалисту Киту Флинту. Одевались на рынках и красили волосы. Вот примерно так и выглядит Токсичный мститель. Впрочем, все в этой ленте карикатурно и получилось пародией на пародию. Один только Элайджа Вуд, играющий Фрица и косплеящий Голлума (в одном из моментов он прямо говорит: «Моя прелесть»), чего стоит!

Фото: Элайджа Вуд/Dave Starbuck/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В качестве исполнителя грязных делишек, криминальной группы у него на побегушках состоит монстр-рок-группа «Конченые», играющая давно уже устаревший нью-металл. В одном из моментов, когда с «конченого» петуха сорвут костюм, есть прямая отсылка к культовой классике «Вспомнить все».

Вообще «Токсичный мститель» — это множество аллюзий, отсылок, «пасхалок»; причем, к не самым современным фильмам. Не уверен, что большинство молодых зрителей считает их. Возможно, поэтому в зале кинотеатра я находился один.

Не уверен, что понят будет и грубоватый юмор, которым щедро сдобрена эта лента. Так сейчас не шутят — ныне все толерантнее или, наоборот, предельно жестоко, а в «Токсичном мстителе» большинство шуток словно взято из франшизы «Очень страшное кино» (к слову, ее продолжение тоже снимают). Исцеление в будущем? Без шансов В общем, перезапустят и продолжат все, что только можно. Потому что идей у кинематографистов давно нет — снова и снова пережевывается старое. Хотя для чего я повторил эту хрестоматийную банальность? Тут главное — как это будет сделано.

Фото: Dave Starbuck/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Токсичный мститель» — кино довольно старательное. Его создатели даже попытались — грубо, неуклюже, но все-таки — прописать отношения пасынка и отчима, который по итогу должен стать отцом. Также робко они заикнулись и о том, что «иногда необходимо вмешаться» — не быть равнодушным, бороться за справедливость. Гражданская позиция? Вполне себе! Ставим плюс за это. Но было б ярче и убедительнее, если бы создатели «Токсичного мстителя» сделали «левую» и экологичную повестку, которая, безусловно, составляет фундамент ленты, более акцентированной, драйвовой. Но этого не случилось.

Замах был на доллар, а удар получился на цент. Побоялись? Или не справились? Поэтому убийственной метлой Токсичный мститель сносит головы (много крови и еще больше комизма) не богатеям, а в первую очередь их слугам.

Так себе революция и отмщение, на самом деле. Но кто знает, может, мы увидим восстание в следующих сериях. Вот тогда уж точно вспомним незабвенное от Маяковского: «Ваше слово, товарищ маузер». Оно должно быть произнесено.