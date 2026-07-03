Сегодня 20:13 «Терминатор-2: Судный день». Лучшему боевику всех времен — 35 лет Кинокритик Сычев: Терминатор стал рыцарем и носителем идеалов человечества 0 0 0 Фото: Постер к фильму «Терминатор-2: Судный день». StudioCanal / Википедия Эксклюзив

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Жарким летом ровно 35 лет назад вышел фильм «Терминатор-2: Судный день» и навсегда изменил историю кино. Картина превратилась в культурный феномен: в ней переплелись научная фантастика, экшен, фильм-катастрофа, роуд-муви и мелодрама. В чем секрет успеха работы Джеймса Кэмерона и почему продолжения не смогли его повторить — в материале 360.ru.

От «Терминатора» к «Судному дню» Первый «Терминатор» получил на съемки чуть больше шести миллионов долларов. Оно и понятно: на счету у никому не известного 30-летнего Джеймса Кэмерона были лишь короткометражка да две низкобюджетных картины. Новичок продал сценарий за доллар с условием, что сам сядет в режиссерское кресло. Кэмерон и его команда исхитрялись, как могли. Использовали весь арсенал кинотрюков: монтаж, комбинированные и ускоренные съемки, создавали модели улиц и машин. Даже оператор Адам Гринберг со своей ручной камерой из экономии работал не в специальной тележке, а в инвалидной коляске, которую катал его помощник. Картина, снятая «на коленке», произвела эффект взорванной бомбы. Зрители был в восторге от истории безжалостного убийцы из будущего. И Кэмерон взялся за продолжение, в котором появлялся робот из жидкого металла. Для кино тех лет это была настоящая технологическая революция. Благо, бюджет новой картины уже превышал 100 миллионов долларов.

Фото: IMAGO/Marc John / www.globallookpress.com

История человечности «Терминатор-2» — это тот редкий случай, когда продолжение оказалось даже лучше, чем оригинал, отметил в разговоре с 360.ru кинокритик, продюсер Сергей Сычев. Связано это с тем, что Кэмерон нашел очень точную интонацию для того, о чем пытались говорить до него и Джордж Лукас, и Пол Верховен. Оказалось, что робот — источник страха, убийца, потенциальная угроза — может быть человечным. И пожалуй, даже более человечным, чем люди, которые его окружают. Когда Терминатор попадает в США, страна лежит во зле: она вся опутана коррупцией, насилием, нетерпимостью, напомнил Сычев.

Фото: Линда Хэмилтон, кадр из к/ф «Терминатор-2: Судный день», 1991 год. imago stock&people / www.globallookpress.com

Кинокритик добавил, что Сара Коннор чувствовала: это путь ведет к гибели. Она выступала в роли пророка, Кассандры, но ее считали безумной. И тут пришел робот. Если в первом «Терминаторе» он был убийцей, то теперь стал настоящим рыцарем — носителем тех идеалов, которые всегда высоко ценились человечеством.

Это самопожертвование, честь, доблесть, бесстрашие, благородство. И чем дольше мы смотрим «Терминатор-2», тем больше проникаемся сочувствием к роботу. Мы видим, насколько он прекрасен на фоне всего мира. И когда Терминатор в конце гибнет, для нас это один из самых трогательных и грустных моментов в истории кино 90-х годов XX века. Сергей Сычев

Фильм Кэмерона — попытка посмотреть на мир глазами робота. Этот ход сработал и до сих пор привлекает зрителя. Картина стала классикой. Все последующие кинопродолжения, конечно, даже близко не стоят рядом с «Терминатором-2» и его высоким гуманистическим пафосом, заверил кинокритик. «Так устроен бизнес. Если курица несет золотые яйца, то должна их нести до тех пор, пока они в цене. Другое дело, неправильно было понято то, что стало ключом к успеху. В следующих „Терминаторах“ много места посвятили войне, кибернетическим наворотам, прогрессивным роботам. Но это вышло неинтересно», — отметил Сычев. В «Терминаторе-2» главное в том, что железный рыцарь, а не человек, оказался обладателем по-настоящему человеческой души. И зритель влюблялся в него по мере развития фильма. Вот в этом и ключ был к успеху, подчеркнул кинокритик.

Фото: кадр из к/ф «Терминатор-2: Судный день», 1991 год / «ВКонтакте»

Поиски Джона Коннора С главными героями все было понятно: из первого «Терминатора» в новый фильм железной поступью перешел Арнольд Т-800 Шварценеггер, явилась подкачавшаяся Сара Коннор, она же Линда Хэмилтон. А вот найти актера на роль молодого Джона Коннора оказалось нелегкой задачей. Кэмерон пересмотрел сотни претендентов. Но никто из них не походил на дерзкого уличного мальчишку с непростым характером. Наконец кастинг-директору Мали Финн повезло: в молодежном клубе Pasadena Boys она увидела 13-летнего Эдварда Ферлонга. Он вел себя нагло и нагрубил странной тетке, но все же взял ее визитку и пришел на прослушивание.

Фото: Эдвард Ферлонг, кадр из к/ф «Терминатор-2: Судный день», 1991 год / «ВКонтакте»

Актерского опыта у Ферлонга не было, к тому же он разволновался перед Кэмероном. Но Финн настояла на том, чтобы дать подростку еще один шанс. Сработало: юный бунтарь покорил режиссера. Позже оказалось, что у парня было некоторое сходство с его с персонажем: безотцовщина, мать неизвестно где, жил у опекунов — дяди и тети. Однако снимать подростков — тот еще риск. За время работы над картиной Ферлонг заметно вырос, да еще и голос начал ломаться. Приходилось прибегать к ухищрениям. Например, в одной из сцен парня поставили в яму, чтобы сохранить разницу в росте с экранной матерью. Голос же скорректировали при финальной озвучке.

Фото: Эдвард Ферлонг и Арнольд Шварценеггер, кадр из к/ф «Терминатор-2: Судный день», 1991 год / «ВКонтакте»

Секреты Т-1000 Главного злодея — робота Т-1000 — мог сыграть рок-музыкант Билли Айдол. Его уже утвердили, но исполнитель Rebel Yell попал в серьезную аварию на мотоцикле, сломал ногу и выбыл. Тогда забросили удочку лидеру глэм-металлистов W.A.S.P. Блэки Лоулессу. Тот, хоть и согласился, не подошел из-за слишком высокого роста. Тогда Кэмерон задумал сделать антагониста копией Кайла Риза — отца будущего героя сопротивления. Это добавило бы остроты и драмы: Сара Коннор сражалась бы вместе с бывшим убийцей Т-800 против погибшего возлюбленного, точнее, его копии. Однако режиссер отказался от идеи из опасения, что слишком запутает зрителей. Так роль Т-1000 досталась Роберту Патрику. Готовясь к фильму, он разработал особую систему бега, при которой дышал только через нос, чтобы не задыхаться. Тренировался каждый день и однажды на съемках перестарался: во время первой погони случайно догнал Коннора на мотоцикле.

Фото: Роберт Патрик, кадр из к/ф «Терминатор-2: Судный день», 1991 год / «ВКонтакте»

Патрик придумал для своего персонажа взгляд исподлобья, повадки выслеживания добычи и практически не моргал в кадре — робот же. Но одним только актерским мастерством было не обойтись, так что он проводил в кресле гримеров от полутора до шести часов и таскал внушительную амуницию на съемочной площадке. Помните, как при выстрелах в Т-1000 на нем возникали хромированные блямбы? Для этого эффекта на актера надевали жесткий жилет с пружинными механизмами. Их дистанционно активировали при «попадании» пули, и из куртки мгновенно раскрывался резиновый «цветок», окрашенный под металл. Для сцен, где плохого терминатора разрывало на части, Патрика заменяли дублеры — радиоуправляемые куклы, в точности повторяющие анатомию актера. А в эпизодах, когда жидкий T-1000 сливался воедино, техники обычными бытовыми фенами сгоняли разлитую на полу ртуть.

Интересно Кэмерон старался без нужды не использовать компьютерную графику. Так, на площадке «Терминатора-2» оказались две пары близнецов. В сцене у зеркала в мотеле, когда Сара Коннор вытаскивала чип из головы киборга, на самом деле снимались Линда и Лесли Хэмилтон. Им удалось идеально синхронизировать свои движения — так, что никто даже не заметил, что это не оригинал и отражение, а два разных человека. Вторая пара близнецов была в больнице. Помните, когда жидкий терминатор превратился в одного из охранников и тот внезапно увидел себя? Это были братья Дон и Дэн Стэнтоны.

Ядерный кошмар Самым сложным технически был кошмар Сары Коннор — ядерный апокалипсис. Команда мастеров спецэффектов потратила часы на изучение документальных фото- и видеокадров, чтобы воссоздать взрыв максимально реалистично. Наконец решили снимать, причем без компьютерной графики. Построили миниатюрный макет Лос-Анджелеса. Его дома, небоскребы и прочие элементы создали из крекеров, кукурузных хлопьев, макарон, туалетной бумаги и сухого гипсового раствора, скрепив все медицинским клеем. Так, после взрыва конструкции должны были мгновенно рассыпаться. Классическое ядерное облако сделали внутри специального прозрачного резервуара. Туда под давлением впрыскивали краску и подкрашенное подсолнечное масло, подсвечивая их снизу мощными оранжевыми лампами. Чтобы «ослепить» камеру и создать эффект лучевого излучения, одновременно включали мощные военные авиапрожекторы.

Фото: кадр из к/ф «Терминатор-2: Судный день», 1991 год / «ВКонтакте»

Так как пиротехники давала ненужные дым и пламя, мини-город разносили с помощью сжатого воздуха. Позади макета установили мощные воздушные пушки и в одночасье выпустили направленный поток. Этот удар буквально испарил хрупкие здания, превратив их в летящую пыль. Чтобы взрыв выглядел величественно и масштабно, его снимали на специальные камеры со скоростью от 120 до 240 кадров в секунду (при стандартных 24 кадрах). При обычном воспроизведении это замедлило движение ударной волны, придав летящим обломкам колоссальный визуальный вес.

Фото: кадр из к/ф «Терминатор-2: Судный день», 1991 год / «ВКонтакте»

Но ведь был еще и эпизод, в котором Сара Коннор обгорала до костей. Хэмилтон гримировали для этого по шесть часов. Также создали куклу-копию актрисы со скелетом из огнеупорного пластика, плотью и внутренними органами «работали» многослойный медицинский силикон и горючий воск. Безропотную «дублершу» жгли газовыми горелками сзади, а скрытые мощные вентиляторы сдували плавящийся воск. Камера снимала все это на очень высокой скорости, чтобы процесс выглядел как секундная вспышка. Все эти усилия сделали сцену ядерного взрыва «Терминатора-2» самой реалистичной в истории кинематографа. Во всяком случае, так заявили в Федеральном министерстве гражданской обороны США.

Интересно Финал картины снимали на заброшенном сталелитейном заводе. Работать приходилось в холоде, но в кадре актеры реалистично потели от «жары»: их постоянно опрыскивали водой, а воздух вокруг подогревали тепловыми пушками. Раскаленную сталь заменили обычной водой, смешанной с минеральным маслом и порошковым загустителем. Чтобы смесь светилась изнутри, на дно огромных резервуаров установили сотни мощных неоновых ламп и прожекторов.

Альтернативный финал Возможно, самый интересный факт о «Терминаторе-2» — это альтернативная концовка. Классический финал все помнят: на сталелитейном заводе Т-800 жертвует собой, опускаясь в расплавленный металл, а после Сара и Джон Коннор едут по темной дороге в неизвестность. Однако Кэмерон снял и другой вариант завершения истории. В будущем Судный день так и не наступил. Саре 64 года, у нее растет внучка — дочерь сенатора Джона Коннора. За кадром звучит прочувственный монолог, что люди даже не поняли, как близки они были к гибели. Эти кадры не попали на широкий экран: режиссер и продюсеры решили, что такой счастливый финал противоречил мрачному тону всей картины. Это уже не говоря о том, что едва ли подросток-правонарушитель, участвовавший в похищении, угонах и других преступлениях против частной собственности, мог стать сенатором.

Фото: Кадр из к/ф «Терминатор-2: Судный день», 1991 год / «ВКонтакте»

Кассовые сборы и премии «Терминатор-2: Судный день» собрал в мировом прокате более 517 миллионов долларов. И это при том, что одновременно в кинотеатрах стартовали боевик с Киану Ривзом и Патриком Суэйзи «На гребне волны» и замечательная комедия с Лесли Нильсеном «Голый пистолет 2½: Запах страха». Фильм Кэмерона получил шесть номинаций на «Оскар» и выиграл четыре: за лучшие звук, монтаж звуковых эффектов, визуальные эффекты и грим. Британская академия кино и телеискусств отметила «звукарей» и мастеров спецэффектов. Премия «Сатурн» досталась режиссеру, Хэмилтон и Ферлонгу, а также Стэну Уинстону. И это далеко не все награды создателей картины. Американский институт киноискусства поместил «Терминатора-2» на 77-е место в списке «100 самых захватывающих фильмов». Терминатор Т-800 попал в сотню лучших киногероев, а его фраза «Hasta la vista, baby!» стала крылатой. Кроме того, картина оказалась в перечне лучших научно-фантастических фильмов.

Фото: кадр из к/ф «Терминатор-2: Судный день», 1991 год / «ВКонтакте»

Продолжения «Терминатора» Триумф «Терминатора-2» явно не давал спать американским киноделам. После миллениума на зрителей посыпались продолжения. Благо, Кэмерон не имел отношения к этому позору, зато Шварценеггер засветился везде, за исключением фильма 2009 года: он тогда работал губернатором Калифорнии, так что его цифровое лицо натянули на дублера-бодибилдера. Первую такую картину снял снял Джонатан Мостоу в 2003-м. Единственным достоинством «Терминатора-3: Восстание машин» стала дамочка-терминатор Т-X в исполнении актрисы и модели Кристанны Локен. Она явно приковала внимание мужской части зрителей как минимум в паре эпизодов. Следующий фильм «Терминатор: Да придет спаситель» появился в 2009 году. Снимал его режиссер Макджи, которому мы обязаны диптихом «Ангелы Чарли». Он подошел к вопросу с размахом: взял Кристиана «Бэтмена» Бэйла, Сэма «Аватара» Уортингтона, Антона Елчина, даже Хелену Бонэм Картер вписал в эпизод. Но хорошие актеры не компенсировали слабый сценарий.

Фото: Кристанна Локен, кадр из х/ф «Терминатор 3: Восстание машин», 2003 год / «ВКонтакте»

В 2015-м гении кино решили «игнорировать события предыдущих сиквелов» и выпустили «Терминатор: Генезис». У руля оказался Алан Тейлор и запустил историю альтернативной реальности. Вышло скучно и глупо, критики разнесли картину в клочья. Последним на данный момент стал фильм Тима Миллера, режиссера первого «Дэдпула», — «Терминатор: Темные судьбы» 2019 года. Кино отличилось тем, что в нем появился не только изрядно постаревший Т-800, но и оригинальная и тоже немолодая Сара Коннор, то бишь Линда Хэмилтон. В картине отработали повестку феминизма, но от этого она лучше не стала. Да, все продолжения провалились. А «Терминатор-2» остается эталоном кинофантастики. Дух, драматургия и человеческая история сделали этот фильм актуальным на все времена. Ведь и через 35 лет после премьеры мы все так же задаемся вопросом: «Если машина — терминатор — может понять ценность человеческой жизни, значит, можем и мы?»