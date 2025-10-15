Такой Metallica вы точно не знали: скрытые хиты легендарной группы

Сегодня культовая рок-группа Metallica празднует день рождения. Легенда ведет свой отчет от 15 октября 1981 года. Музыканты записали массу хитов. Песни вроде Nothing Else Matters или The Unforgiven знают чуть ли не все. Ниже — подборка из пяти шикарных композиций Metallica, которые известны далеко не каждому.

For Whom the Bell Tolls Альбом: Ride the Lightning (1984) Сами музыканты Metallica считают эту работу лучшей среди тех, которые не принадлежат к первому ряду хитов группы. Впрочем, о рядах тут можно поспорить. Мы слышим, чувствуем плотный звук, будто бы цементирующий поэзию, вдохновленную наследием Эрнеста Хемингуэя и Джона Донна.

Сама песня декларирует бессмысленность войны — и Джеймс Хетфилд впервые являет здесь совершенный вокал.

Главное же украшение композиции — партия бас-гитары Клиффа Бертона, который сделал все максимально просто и в то же время монументально. Ощущение от прослушивания композиции такое, будто поднимаешься на холм среди гор трупов — поднимаешься, чтобы жить. Есть здесь и оммаж Льву Толстому, когда Хетфилд предлагает посмотреть умирающему на небо (видимо, Аустерлица) и многое осознать.

Фото: Roger Williams/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Until It Sleeps Альбом: Load (1996) Эту балладу вряд ли можно назвать малоизвестной. В частности, на нее снят эпичный клип, полный босхианских мотивов. Однако сама песня недооценена, как и весь альбом Load, выпущенный через пять лет после триумфальной пластинки Metallica. Музыка на Load замедлилась, стала менее тяжелой и более доступной.

Until It Sleeps — классический пример перемены, произошедшей с Metallica. Хетфилд поет так, будто вспоминает, как это — быть лидером треш-метал-легенды после полугодичного отпуска на ранчо, где слушали только кантри, но очень странное кантри.

Песню отличает внутренняя тревожность, нарастающая с каждой новой строчкой. В них Хетфилд переживает утрату родителей и обращается к Богу, требуя дать ответ. Постепенно тревожность сменяется проявлением внутренней силы, решимостью преодолеть боль и возродиться — это усиливается плавными и вместе с тем пронзительными гитарными риффами.

Фото: Steve Dormer / Southcreek Global / www.globallookpress.com

Low Man’s Lyric Альбом: Reload (1997) Когда Metallica упрекают в том, что она изменила себе и уже мало на что способна, то вспоминают эту песню. Low Man’s Lyric — еще одна выдающаяся баллада от Metallica, но очень нетипичная для коллектива. Она полна различных музыкальных эффектов — здесь есть масса вкраплений несвойственных Metallica инструментов. Ощущение, будто решили идти ва-банк. Что в балладе привлекательнее всего, так это лирика, обнажение мужчины, боящегося не оказаться услышанным. Все максимально открыто, честно, до слез. Да, мужчины тоже плачут — и часто под нее. Отличная работа, построенная в первую очередь на шикарном гитарном риффе, похожем на стремительный щелчок Александра Овечкина. Это песня не с альбома — Metallica записала ее для боевика «Миссия невыполнима — 2». Так что на выходе тоже появился боевик, но уже музыкальный.

Фото: UPPA/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Сделано все максимально просто — конечно, это в чистом виде поп-песня от королей треш-метала, сколько бы ни ревел Хетфилд, но ведь цепляет! Да еще как! Клип такой же — стремительный, бодрый. К слову, именно с нее начался конфликт Metallica с Napster. Памятная история. Unnamed feeling Альбом: St. Anger (2003) Пластинку St. Anger отчаянно критиковали: одни за то, что она пытается соответствовать вкусам аудитории, другие — за непрофессионализм. Так или иначе, основной претензией стало желание музыкантов быть слишком современными и понятными. В общем, быть не собой. Unnamed feeling — та вещь, в которой можно услышать ярость парней, которые хотели менять мир своей музыкой, выходящей откуда-то из руин подсознания. Они боролись, бились, орали в микрофон. Эта композиция — привет тем временам, когда все только начиналось. С отчаяния, которое нужно преодолеть.