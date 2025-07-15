Сегодня 18:30 «Супермен» для деток: ничто нечеловеческое им не нужно 0 0 0 Фото: Fred Duval/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В мировой кинопрокат вышел новый «Супермен» — очередной фильм о культовом герое комиксов DC Comics. Подано это все как перезапуск (очередной, на самом деле) знаковой франшизы. В фильме, сделанном Джеймсом Ганном, появляются и другие персонажи из «Вселенной DC». Однако ленту это не спасает. Все сделано весело, задорно и абсолютно бессмысленно.

Кто взлетел? Каждый раз во время очередного перезапуска франшизы нам коротенько рассказывают предысторию, откуда что появилось. В «Супермене» это тоже делают, но довольно утомительно, после чего сразу же ставят могущественного пришельца в затруднительное положение. Супермен вмешался в конфликт государств Боравия и Джарханпур, защитив последнее (названия, конечно, могли бы быть и получше). Этим тут же захотел воспользоваться лютый враг главного героя — Лекс Лютор. А у него для борьбы есть мощная корпорация, масса научно-военных разработок и боевые единицы вроде Анжелы и Ультрамена. В общем, Лютору есть с кем и чем пободаться.

Фото: Courtesy of Warner Bros. Picture/www.capitalpictures.com / www.globallookpress.com

То, как Лютора сыграл Николас Холт — одно из несомненных достоинств фильма. Это не типичный злодей. Мы видим человека одержимого, но в то же время максимально рационального. На первый взгляд, его главная мотивация — тотальная ненависть к Супермену, которому он до удушения завидует.

Однако это не просто зависть одного успешного другому успешному — здесь есть борьба человека за то, чтобы остаться человеком, а не склониться перед пришельцем.

И вот это ключевое — нечто горьковское, я бы сказал, то, что поймано, однако совершенно не развито. Все остальное в фигуре Лютора — вторично. Хотя аллюзия на Илона Маска, Стива Джобса и других компьютерных гениев вновь заставляет задуматься: почему столь часто нам в последнее время показывают именно таких злодеев? Боятся Маска? А что он может сделать? Солидаризироваться с какой-нибудь другой страной.

Фото: Courtesy of Warner Bros. Picture/www.capitalpictures.com / www.globallookpress.com

В фильме Лютор поддерживает президента Боравии Василия Гуркоса. Имя вполне себе говорящее, отдающее «Красной жарой» и культовым «какие ваши доказательства?». Впрочем, доказательств тут не надо: для верности Гуркоса играет очень колоритный югославский актер Златко Бурич. Намеки раскиданы весьма заметные. Тут тебе и угроза с Востока (привет, Россия), и Маск, который может выйти из-под контроля, и американское правительство, играющее свою партию. Однако все это подано вскользь и потому скукожено.

Фото: Courtesy of Warner Bros. Picture/www.capitalpictures.com / www.globallookpress.com

А вот то, как сделаны экшн-сцены, заставляет местами довольно покивать головами. Весьма эффектно Супермен взлетает над землей и поражает противников, а если что на подхвате (сто раз видели этот прием, но все равно работает) суперпес Крипто. Другой вопрос, что лично мне очень не понравился Дэвид Коренсвет в роли человека с буквой S на груди. Слишком он однообразно ванилен, хотя, вероятно, это можно списать на вкусовщину. Почему так больно падать? Проблемы нового «Супермена» начинаются там, где надо показывать не просто спецэффекты и комиксы, а собственно кино. Потому что настоящее кино — это не только картинка, но и смыслы. Я сказал, что хорош Лютор, но как быть с самим Суперменом? Нас, как почти всегда делают в таких фильмах, соприкасают с вопросами идентичности. Что вообще значит быть кем-то? Кто и что определяет личность? Это и пытается выяснить Супермен, который всю жизнь руководствовался наставлениями своих родителей, отправивших его на планету Земля. Там у него появились уже другие родители — американские фермеры, такие себе трамписты-реднеки, любящие съесть буррито.

Фото: Courtesy of Warner Bros. Picture/www.capitalpictures.com / www.globallookpress.com

Лучшие моменты фильма — те, где Супермен становится человечным или, вернее, человеческим. Например, когда его девушка Лоис, которая все никак не разберется с отношениями, берет у него интервью. До этого Супермен делал интервью сам с собой, подписываясь как Кларк Кент (его человеческое альтер-эго). Вот тут-то начинаются поиски не только ответов на вопросы, что есть добро и что есть зло, но и размышления о собственной идентичности.

Последнее понятие — ключевое для франшиз подобного рода. Это, а не суперспособности, главное в сагах о супергероях. И Кристофер Нолан блестяще проиллюстрировал подобное утверждение в трилогии о Бэтмене.

Супермену, будем откровенны, до такого уровня слишком далеко. Но, вероятно, его создатели и не хотели этого добиться. Они снимали всего лишь яркую, эффектную историю развлечения ради. Но тогда кто потребитель этого зрелища? Если взрослый, то он изначально, до просмотра, должен отключить мозг как таковой. Потому что лента такая же глупая и нелепая, как и стрижка «горшок» Зеленого Фонаря, возглавляющего пеструю «Банду Справедливости». Она в фильме дана по принципу «чтобы была». Вероятно, смотреть это станут преимущественно подростки. Потому и сделано новое кино о Супермене по классическим законам yong adult («молодые взрослые»). Никакой связи с традицией — жизнь определяют исключительно твои поступки: это прямо декларируется в разговоре Кларка-Супермена с приемным отцом Джонатаном.

Фото: Courtesy of Warner Bros. Picture/www.capitalpictures.com / www.globallookpress.com

И конечно, дана потрясающая «мудрость» в конце, вылетающая из уст самого главного героя: «Я постоянно лажаю — и именно это делает меня человеком». На самом деле, эту претенциозную историю мог бы спасти юмор, но вот именно его отчаянно не хватает. Не вытягивает даже суперпес Крипто. Так что мы увидели? Очередную сказку, но без морали и доброты внутри. Большинство современного кино, тем более если речь идет о Marvel или DC, делается для babies (именно в такой терминологии). Простые решения для не всегда простых проблем — и такие же простые герои, чья мотивация давно уже похоронена под тоннами спецэффектов. Собственно, новый «Супермен» вновь подтверждает эти тезисы. И к сожалению, есть стойкая уверенность в том, что babies, для которых делают подобное кино, умнее не становятся. Скорее, наоборот.