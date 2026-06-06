Сегодня 10:00 Созданный для арт-проекта «Родной Север» мультфильм вышел в онлайн-кинотеатрах 0 0 0 Фото: пресс-служба «Газпром нефти» Культура

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В российских онлайн-кинотеатрах Premier и Rutube состоялась премьера мультфильма «Родной Север». Анимационный фильм создала «Газпром нефть» совместно с группой компаний «Рики», выпустившей «Смешариков» и «Фиксиков». Он стал частью одноименного арт-проекта о культурном наследии хантов, манси, ненцев и селькупов, живущих на Крайнем Севере, где расположены крупнейшие нефтепромыслы компании.

В центре сюжета — странник, попавший в снежную бурю и оставшийся без мобильной связи. За помощью он обращается к местному старику в чуме. Вынужденная остановка из-за непогоды меняет характер его пути: вместо физического перемещения герой отправляется в духовное путешествие — ознакомится с мифологией Севера через рассказы хозяина чума. «Пурга приходит, когда нужно остановиться», — отмечает рассказчик. Зрителя последовательно погрузят в четыре новеллы. История манси расскажет о сотворении Земли гагарой, ненцев — об укрощении северного ветра, селькупов — о создании рек и озер мамонтом, хантов — о похищении солнца оленем.

Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

В основе визуального стиля лежит контраст двух форматов. Реальность в фильме показана с помощью классической 2D-графики, тогда как мифологические сцены оживают благодаря объемной 3D-графике и прикладной анимации.

Художественное оформление отсылает к традиционным северным ремеслам: резьбе по дереву и кости, бисероплетению и обработке меха. Для съемок использовали натуральные материалы — из них созданы облака, водоемы, растения и ягоды. Таким образом, зритель знакомится с декоративно-прикладным искусством Крайнего Севера, которое и сформировало визуальный код арт-проекта «Родной Север» на ПМЭФ. «Вместе с партнерами мы создали этот мультфильм, чтобы рассказать о традициях коренных народов Севера через понятный всем язык сказок. „Газпром нефть“ не только поддерживает традиционный уклад жизни северян, но и сохраняет их нематериальное наследие», — подчеркнул автор идеи проекта, начальник департамента по корпоративным коммуникациям и региональному развитию «Газпром нефти» Александр Дыбаль. Благодаря анимации, по его словам, удается деликатно перенести старинные предания в актуальное цифровое пространство. Этот формат служит проводником многовекового опыта и мировоззрения жителей Севера.

Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

Режиссер группы компаний «Рики» Матвей Лашко рассказал о работе над проектом, посвященным культуре народов Крайнего Севера. Создатели, пояснил он, стремились передать уважение к традициям через синтез анимации и ремесел.

«Проект потребовал от нас не просто оживить сюжеты, а воссоздать ощущение визуальных элементов: фактуры меха и кости, орнаментов, деталей традиционной одежды», — поделился Лашко, добавив, что эти материалы вывели на передний план, чтобы зритель буквально прикоснулся к языку Севера. «Газпром нефть» ведет активную работу на Севере, который входит в число ключевых регионов ее присутствия. В рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компания помогает коренным народам сохранять свою идентичность: поддерживает традиционные ремесла, организует национальные праздники и фестивали искусств, а также проводит медицинские осмотры. Ранее Московский нефтеперерабатывающий завод уже организовал для столичных школьников презентацию аудиокниги «Сказки Крайнего Севера. Открывая тундру». Печатные версии издания передали в библиотеки юго-востока Москвы.

Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

В 2012 году «Газпром нефть» стала первой российской компанией, объединившей свои социальные инициативы в единую программу социальных инвестиций «Родные города». Благодаря этому инструменту она на системной основе направляет средства на улучшение качества жизни в регионах присутствия — в их число входят Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Омская, Тюменская, Томская и другие области.

Одна из ключевых миссий компании — поддержка коренных народов Севера. Например, для сохранения уникального устного творчества она создала бесплатную аудиобиблиотеку «Сказки Севера», в которую вошли 50 профессиональных радиоспектаклей по мотивам мифов хантов, манси и ненцев. Озвучили их известные актеры, а также телеведущий Николай Дроздов. Кроме того, при поддержке нефтяников регулярно проводят национальные праздники — День оленевода и День рыбака. Особое внимание «Газпром нефть» уделяет доступности медицинской помощи для жителей Севера. Чтобы оленеводам не пришлось добираться до больниц в крупных городах, компания ежегодно организует выездные арктические медосмотры. В тундру приезжают врачи из ведущих клиник, позволяя кочевым семьям пройти полное обследование практически у порога дома.