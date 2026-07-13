Сегодня 20:48 Снова «Трудно быть богом». Как новый сериал обойдется с книгой Стругацких Кинокритик Угольников: экранизация Стругацких — бессмысленное занятие Фото: Deepchat & 360.ru Эксклюзив

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Вышел анонс новой экранизации знаменитой повести братьев Стругацких «Трудно быть богом». На этот раз зрителей ждет сериал, в котором заняты хорошо известные актеры, а главную роль сыграет 38-летний серб Александар Радойичич. Чем будет отличаться новая киноверсия от двух предыдущих, а главное — от первоисточника, и стоило ли ее вообще снимать, выяснил 360.ru.

О чем повесть «Трудно быть богом» Повесть о «конкистадорах на другой планете» братья Стругацкие написали в 1963 году. Поначалу планировалась веселая и интересная история вроде «Трех мушкетеров» с флером фантастики. Книгу уже заявили в план издательства «Детская литература», однако в процессе написания авторы поняли, что у них получается вполне взрослое произведение. Книга о далеком будущем в мире Полудня — это утопическая Земля без войн, денег, классов и болезней, главные ценности там — свободный творческий труд и постоянное самосовершенствование. Герой под именем аристократа дона Руматы Эсторского отправляется наблюдателем на планету Арканар, где царит темное Средневековье. Он не имеет права влиять на естественный процесс развития цивилизации. Для убежденного гуманиста это нелегко: на Арканаре — жуткий произвол и насилие. После зверского убийства возлюбленной Румата, обезумев от горя, нарушает запрет и устраивает кровавую бойню. Землянина эвакуируют на родную планету.

Фото: писатель-фантаст Аркадий Стругацкий (слева) и художник-фантаст Андрей Соколов, 1967 год. А. Моклецов / РИА «Новости»

Сериал «Трудно быть богом» Нынешней осенью российским зрителям обещают восьмисерийный сериал «Трудно быть богом». Это третья экранизация повести Аркадия и Бориса Стругацких, но впервые ее решают в многосерийном формате. Режиссером выступил Дмитрий Тюрин, известный зрителям по психологическому сериалу «Триггер» и второму сезону «Эпидемии». Сценарий писал известный по фильму «Сто лет тому вперед» и сериалам «Триггер» и «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев. Он честно признался, что «достаточно бессовестный человек», поэтому смог замахнуться на Стругацких, которых, по его словам, обожает, но не испытывает пиетета. По словам одного из продюсеров, зрителям покажут не просто новую экранизацию. В сериале будут история Араты Горбатого и его бывшего друга Ваги, срывы и неудачные попытки переворота других наблюдателей с Земли, мрачные тайны Икающего Леса и многое другое, о чем ни слова не писали авторы первоисточника.

Фото: Александар Радойичич, Москва, 2025 год. Екатерина Чеснокова / РИА «Новости»

Роль дона Руматы исполнил серб Александар Радойичич. Также в сериале заявлены Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Никита Кологривый, Виктория Исакова, Равшана Куркова и другие актеры. Говорят, даже мелькнет Леонид Ярмольник, который играл Румату в фильме «Трудно быть богом» Алексея Германа — старшего. Большую часть проекта снимали в кинопарке «Москино». На площади более шести с половиной гектаров построили декорации Арканара, включая многотонную статую «Воин на пуме». Также киношники собирались работать в Марокко, но в итоге запечатлели «абсолютно инопланетные» кадры в пустынях Ирана. Съемочная группа желала «с большей точностью передать дух планеты», потому специально для экранизации разработали арканарский язык. А команда художников по костюмам создала около девятисот уникальных нарядов, причем не только для героев сериала, но и для массовки.

Фото: Федор Бондарчук и Дмитрий Тюрин в кинопарке «Москино», Москва, 2025 год. Алексей Филиппов / РИА «Новости»

«Затея, как всегда, неудачная» Стругацких любят экранизировать инфантильные существа, которые были воспитаны на подобных произведениях, без обиняков заявил 360.ru кинокритик Сергей Угольников. По его словам, книги братьев-фантастов отлично подходят для подростков с чрезмерно раздутым эго и пренебрежительным отношением ко всем остальным людям.

Я считаю, что эта затея, как всегда, неудачная. Потому что, если вы экранизируете Стругацких по этическим причинам, то у вас проблемы с этикой. А если вы их экранизируете по эстетическим причинам, то у вас вообще проблемы, потому что эстетически Стругацкие — это какой-то полный бессмысленный отстой. Сергей Угольников

Кинокритик добавил, что сериал будет выходить на стриминговой платформе и благодаря этому точный замер просмотров будущей экранизации «Трудно быть богом» останется неизвестным: сервис сможет поставить себе сколько угодно звезд, а проверить эти данные не получится. Так что успех почти гарантирован. «Единственные экранизации Стругацких, которые хорошо получились, — это когда на авторов и энтузиазм шестидесятничества наплевали с большой высоты, как это случилось с книгой „Понедельник начинается в субботу“: сделали просто обаятельнейшую сказку „Чародеи“», — пояснил Угольников. Он также напомнил о фильме «Сталкер» по повести «Пикник на обочине». Андрей Тарковский не хотел просто «двигать в массы фантастику для советских людей». И потому требовал от Стругацких изменить сценарий согласно его видению темы. И переделывать приходилось не один раз. В итоге братья вместе с великим режиссером вошли в мировую историю кино.

Интересно А вот Станислав Лем не стал мириться с экранизацией своего «Соляриса», пусть лента и стала культовой. Писатель до конца жизни считал, что Тарковский исказил суть романа, и утверждал, что просмотр фильма для него — «все равно что смотреть на труп любимой женщины».

«Секта» Стругацких будет недовольна Угольников отметил, что приглашение на главные роли сербского актера и знакомых всем звезд отечественного кино, возможно, объясняется желанием сделать резонанс на известных именах. К тому же «призыв» серба обеспечит выход сериала на рынок за пределами Российской Федерации. «Что касается Кологривого, то у него очень специфическое лицо. Ему, конечно, идет играть всяких мерзавцев. Боюсь, что застрянет в этом амплуа, но здесь уж куй железо, пока горячо. Человеку повезло с внешностью, с участием в „Слове пацана“», — сказал кинокритик. Он добавил, что «секта» поклонников Стругацких наверняка в очередной раз будет недовольна тем, как экранизировали их «гениев». При этом Угольников добавил, что не видит смысла в продолжении «этих бессмысленных и беспощадных обитаемых островов».

Экранизация Стругацких — это, безусловно, бессмысленное занятие. И оно маркирует даже не писателей, а интеллектуальный уровень тех, кто пытается перенести их произведения на экраны. Сергей Угольников

«Трудно быть богом», 1989 год Впервые повесть экранизировали в 1989 году. Это была совместная работа киношников СССР, Франции, ФРГ и Швейцарии. Стругацкие сами написали сценарий и настаивали, чтобы в режиссерское кресло сел Алексей Герман — старший: он и братья задумывали снять фильм «Трудно быть богом» еще в 1968-м, но тогда помешала цензура. Мнение авторов вежливо выслушали, покивали и… пригласили немца Петера Фляйшмана. Характер у него был тяжелый и несговорчивый, так что Стругацкие сразу получили от ворот поворот вместе с их сценарием, ценными советами и замечаниями. Режиссер собирался снимать масштабный фантастический боевик с прицелом на мировой кинорынок.

Фото: немецкий кинорежиссер Петер Фляйшман, Москва, 1988 год. Юрий Кавер / РИА «Новости»

Само собой, с таким замахом Фляйшман полностью переписал историю. Если в книге земляне тщательно скрывали свое присутствие, то в кино Румата ходил с футуристическим переносным телефоном, по которому, не скрываясь, общался со станцией на орбите, а в небе открыто летали вертолеты. Бюджет у картины был внушительным. Пустынный и суровый Арканар соорудили в Крыму, преимущественно неподалеку от Бахчисарая, в пещерном городе Чуфут-Кале — «еврейской крепости», где в XVII веке жили крымские караимы. Часть эпизодов снимали на Киевской киностудии имени Александра Довженко. Добыть голливудскую звезду для главной роли Фляйшман не смог и ограничился поляком Эдвардом Жентарой — его немного знали на Западе. После выхода картины Борис Стругацкий назвал ее «космическим вестерном» и добавил, что в истории кино она останется лишь как «красивая, но совершенно пустая открытка», не имеющая никакого отношения к оригиналу.

Фото: исполнитель роли целителя Будаха актер Андрей Болтнев. Г. Коревых / РИА «Новости»

«Трудно быть богом», 2013 год Фильм, как уже было сказано, был задуман Германом-старшим в конце 60-х годов прошлого века. Поначалу на съемки дали добро, но 20 августа 1968-го в Прагу вошли советские танки. На следующий день режиссер позвонил на киностудию «Ленфильм» из Коктебеля и услышал: «Забудь об этом. Навсегда». Второй подход был уже в перестройку: Герман узнал, что фильм разрешили снимать, но делать это будет заезжий немец. Поездка в Крым и беседа с Фляйшманом ничего не дали: тот не собирался терпеть ни соавтора, ни советчика. А делать собственную картину уже показалось неинтересным. Интересно стало в 1999-м.

Интересно Чтобы экранизацию не путали с фильмом Фляйшмана, новый фильм хотели переименовать в «Что сказал табачник с Табачной улицы». Затем появился вариант «Хроника арканарской резни». Но в итоге название оставили каноническим — «Трудно быть богом».

Роль дона Руматы могли сыграть Константин Хабенский, Андрей Краско, Евгений Федоров и Леонид Тимцуник, но в итоге режиссер утвердил Александра Лыкова, которого вся страна знала как капитана уголовного розыска Владимира Казанцева — Казанову из сериала «Улицы разбитых фонарей». Однако актер подписал контракт в другом проекте, и разгневанный Герман пригласил на пробы Леонида Ярмольника. Они часто виделись в буфете «Ленфильма»: в соседнем павильоне снимали часть сцен фильма Александра Абдулова «Бременские музыканты & Co». Работа над «Трудно быть богом» затянулась на долгие 14 лет. Герман тоже не всегда следовал оригиналу, отыгрывал сложную визуальную концепцию с использованием панорамного метода «длинных планов» и эффекта субъективной камеры. А здоровье все чаще подводило, и режиссер не мог работать в привычном темпе.

Фото: режиссер Алексей Герман — старший, 1999 год. Anton Kavashkin / www.globallookpress.com

Около пяти лет заняли монтаж и озвучивание картины. По идее, каждый шорох, чавканье грязи и шепот имели свой звук, и все это перезаписывалось сотни раз. Режиссер так и не успел завершить свой труд, фильм собирали и дорабатывали после его смерти вдова — Светлана Кармалита — и сын Алексей Герман — младший. Когда трехчасовая черно-белая драма вышла в свет, она получила неоднозначные отзывы зрителей и довольно низкий рейтинг на сервисах киноманов. «Трудно быть богом» Германа называли сложным, вязким и чрезмерно натуралистичным фильмом. Хотя наград отсыпали: одних только статуэток кинопремии «Ника» выдали семь штук.