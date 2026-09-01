Снова «Сумерки», Галь Гадот и Юра Борисов. Что смотреть в кино в сентябре-2026

В российском прокате зрителей ждет много отечественных и иностранных премьер. Мультфильмы, сказки, фантастические боевики, напряженные хорроры и комедии с полюбившимися актерами — что и когда выйдет в кино в сентябре 2026 года? Читайте о самых ярких кинолентах в материале 360.ru.

3 сентября «Миа и монстры» Семейный мультфильм рассказывает о школьнице Миа, которая чувствует себя белой вороной среди сверстников: катается на скейтборде, конфликтует с окружающими, везде ходит с домашней крысой Квентином. После очередного инцидента Миа переводят в другую школу, и позже оказывается, что там учатся маленькие монстры. Девочке придется подружиться с новыми одноклассниками и остановить директора странной школы, который задумал уничтожить человечество. Возрастные ограничения — 6+. Режиссер — Верена Фелс. «Бегущая» Напряженный британский триллер с элементами боевика тоже выйдет в начале сентября. Главную роль исполнила израильская актриса Галь Гадот. Успешный адвокат Майя принимает звонок, и ей говорят, что ее сын в заложниках, а сообщать в полицию нельзя. Чтобы вернуть ребенка, она должна выполнять задания террористов в разных концах города. Героине придется сделать все, чтобы спасти мальчика. Возрастные ограничения — 16+. Режиссер — Кевин Макдональд.

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«Мой папа — медведь 2» Фильм рассказывает о повзрослевшей Маше, которая решает наладить личную жизнь своего отца, но это лишь ссорит их друг другом. Чтобы отвлечь девочку, мужчина вместе с ней отправляется на дачу, и Маша в обиде убегает в лес. Там школьница встречает медвежонка, родителей которого схватили браконьеры. Героине придется не только наладить отношения с отцом, но и помочь своему лесному другу найти родителей. Возрастные ограничения — 6+. Режиссер — Владислав Богуш. «Не по-детски» Комедия с участием Сергея Безрукова, Федора Добронравова и Марии Ароновой. Телеведущий Марк успешен благодаря своему цинизму, однако неосторожные слова приводят его к громкому скандалу. Мужчине придется восстановить репутацию, в процессе переосмыслив самого себя и мир вокруг. В главном герое многие могут увидеть Дмитрия Нагиева. Возрастные ограничения — 16+. Режиссер — Анна Матисон.

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10 сентября «Восставший» Историческая военная драма о Крестьянском восстании в Англии 1381 года с двукратным номинантом на премию «Оскар» Эндрю Гарфилдом выйдет на российские экраны 10 сентября. Англия XIV века только-только пережила чуму, но жизнь бедняков не стала легче: им приходится работать на износ, чтобы платить непосильные налоги. Терпение фермера закончилось, и вокруг его объединяются другие простые люди, чтобы поднять народное восстание и противостоять юному королю-тирану Ричарду II. Возрастные ограничения — 18+. Режиссер — Пол Гринграсс. «Между нами, девочками» Российская комедия о женской дружбе, семье и столкновении разных мировоззрений с участием звезды шоу «Однажды в России» Екатерины Моргуновой. Три подруги сбегают на уик-энд в спа, чтобы отдохнуть от надоевших свекровей. Однако одна из них рушит женскую идиллию, приехав к ним. Привычная легкость сменятся напряжением, а поездка превращается в настоящее испытание на прочность. Возрастные ограничения — 18+. Режиссер — Владислав Богуш. «Мой пес Гохан» С 10 сентября в российских кинотеатрах начнут показывать трогательное таиландское семейное кино о бездомном псе Гохане, который за свою недолгую жизнь сменил не по своей воле трех хозяев. История расскажет, как собака может помочь разным поколениям и покажет, насколько разными могут быть отношения человека и его питомца. Возрастные ограничения — 12+. Режиссеры — Чаяноп Бунпракоб, Атта Хемвади, Баз Пунпирия.

17 сентября «Как Иван в сказку попал» Российская сказка о 12-летнем подростке Иване Добрынине, который не верит в чудеса и постоянно зависает в своих гаджетах и интернете. Однажды он чудесным образом попадает в сказочный мир, где ему предстоит объединиться с местными необычными обитателями, чтобы противостоять злу. В ролях: Мария Аронова, Ирина Горбачева, Пелагея, Юлия Пересильд, Виктор Сухоруков. Возрастные ограничения — 6+. Режиссер — Алексей Нужный. «Курьер» Американский экшен-триллер с Аланом Ритчсоном и Оуэном Уилсоном. Бывший солдат Хэнк работает срочным курьером по доставке важных грузов. Его клиент Бен отправляет через Хэнка донорскую печень для трехлетней девочки. Доставить ее нужно очень быстро, но на пути героя встают бандиты, которые хотят сбыть орган на черном рынке. Герою предстоит не только вовремя доставить печень юной пациенткие, но и выжить. Возрастные ограничения — 16+. Режиссер — Скотт Во. «Пункт назначения. Рука смерти» Тайванский мистический хоррор о компании одноклассников, которые спустя годы после выпуска решили собраться вместе. Чтобы пощекотать нервы, они решаются на темный обряд с рукопожатием, который превращает их отдых в кромешный ад. Возрастные ограничения — 18+. Режиссер — Алекс Ванг. «Сумерки» Первую часть культовой саги про вампиров по одноименной серии книг Стефани Майер с Робертом Паттинсоном и Кристен Стюард начнут показывать в российских кинотеатрах уже с 17 сентября. На экранах можно будет увидеть полюбившихся всем Беллу Свон, Эдварда Каллена и его необычную семью. Возрастные ограничения — 18+. Режиссер — Кэтрин Хардвик.

Фото: Maverick Films/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com