Сегодня 15:34 Смерть архитектора, крах царя и ангелы-защитники. Тайны и пророчества Исаакиевского собора 0 0 0 Фото: Исаакиевский собор, Санкт-Петербург / 360.ru Культура

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Исаакиевский собор по праву считают одним из главных символов Петербурга. Величественный храм украшает город уже больше полутора столетий, за это время он не раз оказывался в центре удивительных событий, так что оброс легендами, тайнами и даже настоящими пророчествами.

Освящение Исаакиевского собора При большом скоплении народа в пятницу, 11 июня 1858 года в Санкт-Петербурге освятили Исаакиевский собор. Это событие стало одним из самых торжественных и дорогих празднеств в истории города. Вокруг храма парадным строем выстроились гвардейские полки и воинские части, которыми командовал лично император Александр II. Начало церемонии ранним утром положил крестный ход вокруг собора, его стены в процессе окропляли святой водой. Чин освящения и божественную литургию провел митрополит Новгородский, Санкт-Петербургский, Эстляндский и Финляндский Григорий. Служба длилась более четырех часов.

Фото: Исаакиевский собор. Александр Гальперин / РИА «Новости»

Помимо императора и его супруги, на богослужении присутствовали члены царской семьи, весь высший свет России, иностранные дипломаты и архитектор собора Огюст Монферран. Простой люд стоял на площади. Иные абонировали крыши соседних домов и даже колокольни — итого собрались сотни тысяч горожан и приезжих. Когда митрополит наконец провозгласил собор освященным, раздался громовой залп 101 пушки Петропавловской крепости и Адмиралтейства. Одновременно зазвонили колокола всех церквей столицы. Чуть позже на площади перед храмом прошел большой военный парад.

Интересно Есть немало «знатоков», которые утверждают, будто Исаакиевский собор — масонский. В оформлении храма действительно можно встретить символы, которые обычно относят к знакам «вольных каменщиков». Вот только как раз они заимствовали их у христиан. То же «всевидящее око» — глаз в треугольнике — встречается во многих православных храмах и сегодня, оно означает Святую Троицу и божественное провидение. Что до угольника и циркуля, то эти давние символы архитектуры — дань памяти архитекторов и мастеров, что трудились над возведением храма.

Как строили Исаакиевский собор Первую, деревянную, Исаакиевскую церковь в память святого Исаакия Далматского построили еще при Петре I — она стояла возле Адмиралтейства. Вторая была уже каменная и располагалась на месте нынешнего Медного всадника, ее погубили осадка грунта и пожар.

Фото: Первая Исаакиевская церковь / Публичное достояние 1/2 Фото: Южный фасад второй церкви Исаакия Далматского / Публичное достояние 2/2

Третий Исаакиевский храм строили при Екатерине II, но стоило императрице умереть, как ее негодный сынок Павел I велел весь мрамор, что полагался на облицовку, отправить на отделку его Михайловского замка. В итоге строение выгнали из кирпича и для экономии и скорости сильно отклонились от первоначального замысла архитектора.

Фото: Изначальный проект Исаакиевского собора, заложенного при Екатерине II / Публичное достояние 1/2 Фото: Так выглядел построенный при Павле I Исаакиевский собор / Публичное достояние 2/2

Последний, четвертый собор начали возводить при Александре I на месте того, что ограбил Павел I. Конкурс проектов выиграл только приехавший в Россию Монферран. Строили 40 лет, с 1818 по 1858 год, три императора успели смениться. Это был самый дорогой христианский храм Европы того времени: он обошелся казне в более чем 23 миллиона рублей серебром. Первые пять лет строительства «съела» болотистая почва Петербурга: пришлось забить под основание храма 24 тысячи сосновых свай и заложить гранитный фундамент. Потом оказалось, что архитектор напортачил и пару лет он переделывал расчеты купола и пилонов. Годы ушли на добычу уникальных гранитных монолитов в каменоломнях Выборга, доставку по воде и ручную обтеску 48 огромных колонн для портиков. Внутренней отделкой занимались больше 15 лет. Тогда, кстати, на практике выяснили, что сырость убивает росписи, и пришлось их срочно менять на мозаику.

Фото: Выломка гранитных колонн, литография по рисунку Огюста Монферрана / Публичное достояние

История Исаакия Далматского Однако почему собор получил имя в честь Исаакия Далматского и кто он вообще такой? О, это был раннехристианский монах-отшельник IV века, который обретался в пустыне неподалеку от Константинополя. В те годы христианский мир лихорадило многими ересями и одной из них — арианству — отдавал предпочтения римский император Валент. В 378 году правитель собрался в поход против готов. Исаакий вышел к нему навстречу и потребовал, чтобы тот перестал ущемлять православных. Монах пообещал, что такое снисхождение обеспечит Валенту победу при Адрианополе, а отказ накличет верную гибель. Как положено, тиран только посмеялся и вскорости действительно пал на поле брани.

Фото: Икона со святым преподобным Исаакием Далматским, Россия, XVII век / Публичное достояние

Спустя год история повторилась с императором Феодосием I: он также шел бить варваров и тоже встретил Исаакия с пророчеством. Поначалу правитель хотел бросить монаха в овраг, но потом осознал, одумался и обещал защитить православных. Потому не погиб в битве, а мирно скончался через 16 лет от водянки в Медиолане (нынешнем Милане). Исаакий вскоре после этих событий обустроил неподалеку от стен Константинополя келью. Туда начали стекаться люди, так и возник монастырь, отшельника выбрали игуменом. Позднее к его имени и названию обители добавили «Далматский» — Далматом звали ученика монаха, сменившего его на посту игумена. День рождения Петра I пришелся как раз на День памяти Исаакия Далматского, он и стал небесным покровителем царя-реформатора. Святого очень уважали в России, а особенно в Санкт-Петербурге, вот и посвятили ему главный городской храм. И Исаакиевский собор тоже не обошла история с предсказаниями.

Фото: Барельеф Исаакиевского собора «Встреча Исаакия Далматского с императором Феодосием». LoKi / Публичное достояние

Предсказание Монферрану Архитектор Исаакиевского собора все десятилетия стройки был рядом со своим детищем. Хотя, конечно, вел и другие проекты. Например, он сочинил пьедестал и рисунки для бронзовых барельефов Александровской колонны, придумал и построил первый в городе деревянный балочный Певческий мост, возводил особняки для столичной знати. Долгое возведение собора породило не только поговорку «строить Исаакий» в значении «бесконечное дело», но и неприятный слушок: якобы цыганка нагадала Монферрану, что он умрет сразу после того, как завершит храм. Потому, дескать, архитектор по мере сил и затягивал сдачу объекта.

Фото: Портрет Огюста Монферрана, 1834 год / Публичное достояние

Во время церемонии освящения Исаакиевского собора свита обратила внимание государя на западный горельеф. А там был запечатлен Монферран с гордо поднятой головой да с моделью храма в руках, а вокруг стояли, склонившись, святые. Александр II пришел в ярость от такой наглости, так что не подал зодчему руки и не поблагодарил его за работу. Монферран страшно распереживался, слег с горячкой и через 29 дней скончался. Правда, к тому моменту ему было уже 72 года, притом, что в середине XIX века средняя продолжительность жизни знати в России, да и в Франции, составляла около 50-55 лет. Словом, едва ли сработали проклятие или злой рок.

Интересно Царская «благодарность» догнала архитектора и после смерти. Тот завещал похоронить себя в подземных криптах Исаакиевского собора. Но Александр II запретил исполнять волю покойного: дескать, нечего делать католикам в православном храме. Так что гроб разок обнесли вокруг Исаакия, а затем вдова увезла останки супруга в Париж, где могила зодчего со временем и затерялась.

Предсказание о падении дома Романовых Пусть Исаакиевский собор и освятили, он все же требовал некоторой доработки. То тут, то там рабочие подгоняли детали и латали обнаруженные дефекты. Так что строительные леса часто возникали с разных сторон храма. Весь этот «банкет», естественно, оплачивался из государственного кармана. Видимо, эта логическая связка «собор — ремонт — империя» так укоренилась в народе, что скоро появилось предсказание-присказка: «Пока стоит Исаакий в лесах, казна платит, а Романовы правят. Уберут леса — падут и Романовы». Разумеется, однажды реставрация все-таки закончилась и леса окончательно убрали. Это случилось в 1916 году.

Фото: Вид на Исаакиевскую площадь, слева — памятник Николаю I, 1914 год / РИА «Новости»

Меньше чем через год, в марте 1917 года Николай II подписал отречение от престола и за себя, и за своего сына, цесаревича Алексея. Империя переходила к великому князю Михаилу Александровичу, но тот тоже взял самоотвод. Так у руля оказалось Временное правительство, а затем и большевики. Они и поставили на самодержцах кровавую точку. Интересно, что в 80-х годах XX века легендарное пророчество перелицевали. Тогда как раз шла реконструкция храма Спаса на Крови и ленинградцы шутили, что Советский Союз развалится, как только снимут леса. Леса сняли незадолго до августа 1991 года.

Фото: Реставрация храма Спаса-на-Крови. Олег Кулеш / РИА «Новости»

Ангельские тайны Исаакия Балюстраду и фасады Исаакиевского собора украсили десятки фигур ангелов и архангелов. Горожане утверждали, будто небесные существа имеют портретное сходство с членами императорской семьи. Особо зоркие разглядели черты императоров Александра I и Николая II, а также их супруг и дочерей. Считалось, что 24 ангела на балюстраде главного купола круглосуточную защищают Санкт-Петербург от всех напастей: болезней, стихийных бедствий и нападений любых врагов. Сторонники этой теории приводят в пример блокаду Ленинграда: ни один немецкий снаряд или бомба так и не попали в храм, хотя осколки не раз «ранили» гранитные колонны.

Фото: Ангелы Исаакиевского собора, западный фасад. Tsyganov Sergey / Википедия

Многие были уверены, что именно ангелы следят за тем, чтобы блеск куполов Исаакия не тускнел никогда. Но на самом деле секрет в «огневом золочении». Медные листы обмазывали сплавом золота и ртути, а после нагревали над жаровнями. Ртуть испарялась и золото намертво въедалось в металл. Вот только цена этой «вечной красоты» измерялась человеческими жизнями: ядовитые пары ртути убили больше полусотни мастеров-позолотчиков. К чести Монферрана надо сказать, что он позднее придумал стеклянные колпаки-шлемы с трубками для вывода воздуха, но это помогло лишь частично.