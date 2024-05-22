22 мая 2024 13:58 Шарль Азнавур — 100 лет: прощай, грусть! Писатель Беседин: Шарль Азнавур брал публику искренностью и робостью 1 6 0 Фото: Rene Lotz/dpa / Global Look Press Эксклюзив

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Век назад в Париже в семье армянских переселенцев родился Шарль Азнавур. Тогда, правда, его звали немного иначе — Шахнур Азнавурян. Его семья эмигрировала из Грузии, ища новую жизнь, новое счастье во Франции.

Детство и юность Шарля Азнавура Несколько дней назад я был в Ереване — там не только помнят, но и всячески почитают великого армянина, прославившегося во Франции и покорившего весь свет. Впрочем, к славе он шел постепенно — маленькими шажками. Шел непросто. В детстве, которое Шарль всегда вспоминал с юмором и теплотой, он был застенчивым, робким мальчиком. Особо не выделялся и сам себя не выпячивал. Однако всегда оставался своим, привыкал к новой стране и отчасти к новой культуре быстро. Рос в атмосфере искусства, творчества — это во многом предопределило судьбу.

На сцену Шарль вступил рано — и с нее, что называется, уже не сходил. Сначала были русские танцы и игра на скрипке, а после выступление в театре. Но это не означало моментального успеха, стремительного восхождения на Олимп. Наоборот, испытания наваливались одно за другим.

Фото: Horst Ossinger/dpa / Global Look Press

Собственно, в «Олимпии» его и освистали впервые. Было Шарлю 19 лет, а чуть позже разорилась и семья Азнавурян. Стало трудно, почти невыносимо — Шарль голодал, хватался за любую работу. Судьба не щадила хрупкого паренька. Встречают по одежке — и публике не принимала нестандартную внешность армянского исполнителя, как и его манеру исполнения.

Все изменилось, когда Шарль Азнавур встретил легендарную Эдит Пиаф. Та сразу же разглядела талант молодого армянина и пригласила его в турне по Северной Америке вместе с труппой «Компаньон де ля Шансон». Опять же успех не пришел сразу. Америка не принимала другого, выглядевшего иначе, до конца непонятного.

Как Эдит Пиаф изменила жизнь Азнавура Шарль Азнавур оказался бы вне игры, вне жизни в принципе, если бы не Эдит Пиаф. Поклонники великого армянина должны поклоняться и певице. Шарль выполнял при ней различную работу (от водителя до садовника), а Эдит верила в него и продвигала его творчество. И со временем эти зерна веры дали всходы.

Певца сначала перестали освистывать, а со временем и стали ему рукоплескать. Мир изменился: он стал принимать инаковость, стал лояльнее относиться к другим, нестандартным — а толерантность еще не перешла в насмешку над самой собой.

Появился запрос на оригинальность — и Шарль Азнавур с его необычным мягким немного вибрирующим голосом отвечал на этот запрос в полной мере. И главное — он был талантлив.

Окончательным утверждением на вершине, после которого уже нельзя было сбросить его оттуда, стал потрясающий дуэт Азнавура с Лайзой Минелли. Наконец-то 164 сантиметра Шарля возвысились и воссияли.

Фото: «Кадрящие» (1959 год) / Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

В 1959 году он снялся в ленте «Стреляйте в пианиста» одного из моих самых любимых режиссеров Франсуа Трюффо. Так Шарль Азнавур утвердился и на киноэкране.

Были разводы, был переезд в Швейцарию (Шарль бежал от налогов), были и творческие неудачи, но культовый статус Азнавура, в общем-то, не менялся. Артист прожил долгую, красивую, насыщенную жизнь — 94 года.

Фото: dpa / Global Look Press

К слову, за 10 лет до своей смерть Шарль Азнавур стал гражданином Армении. Снимался он регулярно и у больших мастеров.

Азнавур не обладал эффектной внешностью киноактера или феноменальными вокальными данными. Он брал другим — искренностью, казалось бы, внешней робостью, которая меж тем не меняла его внутреннего состояния. Он всегда оставался цельным человеком.

Элегантность подчеркивала ту тихую грусть, что была в нем. Азнавур и брал в первую очередь ею, исполняя песни о том, о чем любой человек думает в переломные моменты своей жизни. Думает, грустит и возрождается.