Сегодня 18:41 Больше сказка, чем реальность. О чем новый российский сериал «Игры» Кинокритик Бортников: об Олимпиаде-80 нужно снимать на уровне «Игры престолов» 0 0 0 Фото: Alexandr Yakovlev / Global Look Press Культура

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На «Кинопоиске» вышли первые два эпизода новой спортивной драмы «Игры», посвященной организации Олимпийских игр 1980 года в СССР. О чем этот сериал, кто в нем снялся и стоит ли смотреть — в материале 360.ru.

О чем сериал «Игры» 2024 года Сюжет построен вокруг сына советского чиновника Игоря Зорина, который работает в оргкомитете Олимпиады. На это место его определил отец — для перевоспитания. По мнению Зорина-старшего, организация Игр — блестящая и перспективная работа, которая подходит для сына — выпускника МГИМО. Сначала Зорин откровенно тунеядничает, но постепенно начинает любить свое дело. Однако все идет из рук вон плохо: Олимпиада оказывается буквально на грани срыва. Вместе с Игорем работают его руководитель Ирина и секретарь комитета Виталий. Освещать событие будет иностранный журналист Энтони Плейн. Параллельно в далеком Афганистане разгорается военный конфликт, который заслоняет собой подготовку к Играм.

Актеры и роли Роль Игоря Зорина сыграл 24-летний Григорий Верник, его отца — Алексей Серебряков, начальницу Ирину Светлову — Мария Карпова, а ее отца-военного — Сергей Чонишвили. Руководителя оргкомитета Виктора Ходакова на экране воплотил Игорь Костолевский. Виталия Тимошкина, друга Зорина, сыграл Вячеслав Чепурченко. В оргкомитет вошли герои Ольги Литвиновой, Ирины Паутовой, Алены Бондарчук, Марии Майковой-Слидовкер, Натальи Унгард и Анастасии Грачевой. Спортсменов сыграли Ангелина Мельникова, Станислав Демушин, Денис Котов и Максим Емельянов. Роль Леонида Брежнева отдали Юрию Стоянову, а иностранного журналиста — Евгению Стычкину.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press 1/3 Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press 2/3 Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press 3/3

В проекте также поучаствовали Александра Бортич, Леонид Каневский и Павел Майков. «Актерская игра разнообразная. Костолевский, Чонишвили тащат на себе сюжет. Верник и Чепурченко перетягивают на себя часть истории, но пока не раскрывают своих героев», — рассказал 360.ru кинокритик Дмитрий Бортников.

Другие факты о сериале «Игры» Сериал вышел 3 августа 2024 года. Дату выбрали неслучайно: именно в этот день ровно 44 года назад на Центральном стадионе имени Ленина в Москве завершилась XXII летняя Олимпиада. Режиссером «Игр» стал Евгений Стычкин, сыгравший и иностранного журналиста Энтони, а продюсерами — Александра Ремизова, Дмитрий Нелидов, Ольга Филипук. Команда вместе работала над сериалом «Нулевой пациент», который кинокритики тепло приняли в 2022 году. Сценаристы «Игр» — Михаил Покрасс, Александр Матвеев, Ольга Хенкина. Съемки проходили в Москве, Ленинградской области и Узбекистане. Производством проекта занимались киностудии «Плюс Студия» и «Лунапарк», возрастное ограничение — 18+.

Жанр — спортивная драма. Посмотреть «Игры» 2024 года можно на «Кинопоиске». Серии будут выходить каждую неделю, вплоть до 14 сентября (всего — восемь эпизодов). Чем цепляет сериал «Игры» Сериал рассказывает об одном из самых важных событий в советской истории. Что немаловажно, многие из ныне живущих его застали. Поэтому проект направлен в первую очередь на ностальгирующих. Помимо организационной работы, создатели показали спортивную подготовку к Олимпиаде. Кабинетные планы сменяются тренировками, за которыми интересно наблюдать. Появление на экране Леонида Брежнева (Юрий Стоянов) несколько оживляет сюжет. Также продюсеры отлично воссоздали атмосферу Советского Союза с помощью костюмов и декораций. «Сильные стороны сериала — в актерском составе, понятной всем теме и времени, которое было очень важным для страны», — отметил Бортников.

Фото: XXII летние Олимпийские игры в Москве / РИА «Новости»

Что не так с «Играми» По первым двум эпизодам стало понятно: какой-либо интриги можно не ждать. Оргкомитет боится срыва Олимпиады, но ведь зритель прекрасно знает, что Игры прошли успешно. Множество сюжетных линий лишь отвлекают от главного недостатка проекта. «Для советских граждан Олимпиада 1980 года — это важное событие. Такое надо снимать с бюджетом „Игр престолов“ или около того. Как вы понимаете, тут история в разы дешевле, хотя и огромная часть бюджета была потрачена на реконструкцию того времени», — подчеркнул Бортников. Многие заметили, что сериал сняли как будто для телевидения. Хотя с самого начала было понятно, что его покажут на стриминговой платформе. В этом случае критика оправданна, считает Бортников. «Скорее всего, создатели, которые, кстати, делали „Короля и Шута“ (речь идет о кинокомпаниях „Лунапарк“ и „Плюс Студия“ — прим. ред.), хотели показать, что могут все», — предположил эксперт.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Бортников также указал на не совсем точную игру молодых актеров. Кроме того, по первым двум эпизодам непонятно, зачем нужна сюжетная линия о войне в Афганистане. Возможно, это прояснится ближе к концу шоу. «Проект уже удался как приятное воспоминание о том времени. А вот как лекция или реконструкция выглядит слабовато. Скорее сказочным, чем реальным», — поделился мнением эксперт.

Стоит ли смотреть «Игры» По словам Бортникова, несмотря на некоторые неточности, посвятить время сериалу все же стоит. «Сериал позволит ощутить все то, что волновало людей в 1980 году, чем они жили. Нужно свое мнение — как минимум. Конечно, „Игры“ будут особенно любопытны тем, кто застал те события», — подытожил кинокритик.