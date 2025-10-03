03 октября 2025 02:26 Сергею Есенину — 130 лет: роковая жизнь стала дорогой к бессмертию 0 0 0 Фото: Русские поэты Сергей Есенин (1895-1925) и Василий Казин (1898-1981) (слева) / РИА «Новости» Эксклюзив

Ровно 130 лет со дня рождения Сергея Александровича Есенина исполняется сегодня, 3 октября. Он породил огромное число подражателей, но большинство из них так и не поняло, кем поэт являлся на самом деле. Впрочем, их наличие — свидетельство того, что Есенин остался не просто в литературе, а в массовом сознании — как образ канонический, загадочный и притягательный.

Исследователи его творчества любят говорить, что он был сыном крестьянина и упал в русскую поэзию чуть ли не с сеновала. Это не так. Настоящее крестьянское хозяйство в семье Есенина не вели. Дед его занимался предпринимательством, что, впрочем, не помешало юному поэту научиться косить, пахать и выполнять прочие сельские обязанности. Он вообще на многое был способен и многое умел. Образы использовал разные — и сама его внешность сильно изменилась по ходу жизни. Есенинский облик, а не только стихи, помог ему прописаться в истории. Сергей был одним из тех немногих поэтов, чье изображение размещали в домах советских граждан. Я хорошо помню, что в квартире моих бабушки и дедушки стояла доска, на которую пирографически нанесли портрет Есенина. Поразительно, впрочем, другое — то, что девочки из моего поколения сорокалетних очаровывались им. Одноклассница Тоня распечатала и носила с собой фото поэта.

Она была характерна, как, например, фотографии Курта Кобейна и Джона Леннона. Подобные сравнения не случайны, потому что Есенин — в определенном смысле рок-звезда русской поэзии. Как и Владимир Маяковский, ходивший с ним в одно время. Тут надо понимать, что в ту эпоху писатели были теми, кого сегодня называют селебрити. В то же время поэт подходил к выстраиванию своего яркого образа педантично. Поучал, например, друга — имажиниста Анатолия Мариенгофа: «Так, с бухты-барахты, не след идти в русскую литературу. Искусную надо вести игру и тончайшую политику». Поэт прожил 30 лет — и прожил их как настоящая рок-звезда.

В его жизни присутствует некоторая запрограммированность смертью. Будто тот самый Черный человек, о котором писал поэт, ходил за ним по пятам. Хотя почему будто? Есенин много пил, много хулиганил, нравился женщинам и был женат на красавице Айседоре Дункан. Завидуйте молча, что называется!

Впрочем, в реальности пьянство поэта слишком преувеличено, а женщин у него было немного, ибо он отличался брезгливостью. Конечно, для эффектной биографии обязательна финальная точка — загадочная смерть. Застрелился Курт Кобейн или его застрелили? Умер Джим Моррисон от сердечного приступа или его ликвидировало ФБР?

Вот так и с Сергеем Есениным — до сих пор спорят: повесился ли он или его убили, а после инсценировали самоубийство? Аргументы есть как у одной, так и у другой стороны. Об этом сделаны и делают сотни книг и фильмов. Это хорошо, потому что добавляет ореолу Есенина мученичества, а какой настоящий русский поэт — не мученик?

Есенин вообще очень разный, но неизменно роковый и роковой. Он народный, крестьянский, он и эпический — автор «Пугачева». Есть он и мистически-декадентский — автор «Черного человека».

За советскую власть был Есенин или против? С одной стороны, прочертил разделительную линию между собой и уехавшим Мережковским, оставшись в Союзе, а с другой, написал «Страну негодяев», где считывается многое о тех временах. Та же история и с христианством. Его пытаются представить язычником, но лирика Есенина полна евангельских смыслов. К слову, главная тема в них — бессмертие, вопреки запрограммированности смертью. Сергей Есенин был подлинно русским поэтом, а в русском человеке густо замешаны и христианство, и язычество, и коммунизм, и имперское мышление, и село, и город — русский человек многогранен и симфоничен. Вот так и Сергей Есенин. Я понял это однажды. Понял, когда увидел, как песни на стихи поэта исполняли обычные люди в алтайской деревне. Они пели «Отговорила роща золотая...» — пели так, что мне все сразу стало ясно о том, что есть русскость — в поэзии, в жизни, в Есенине.