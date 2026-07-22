Секреты Вологды: как старинный город становится личным квестом с призами

Вологда — один из крупнейших городов северо-запада России, которому почти девять веков. Во времена Ивана Грозного именно она соперничала с Москвой за звание столицы. Сегодня же Вологда — не только промышленный центр, но и одна из главных жемчужин культуры Русского Севера.

Историки до сих пор спорят, почему город назвали именно Вологдой. По одной из версий, название произошло от слова «Волок». Именно так называли участок между реками, по которому новгородцы перетаскивали лодки. Другая гласит, что название связано с финно-угорскими племенами: «Вологда» на их языке — «чистая вода».

У Вологды есть несколько символов, в том числе музей кружева, Дом Вологодского масла и Вологодская областная картинная галерея. Все эти объекты входят в маршрут акции «Туристический Привет» от платежной системы «Мир».

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Один из главных символов Вологды — Музей Кружева. Он считается самым крупным в России: здесь собрано почти 800 экспонатов. Это работы европейских мастеров, известных вологодских кружевниц, предметы крестьянского костюма и инструменты для плетения.

«Кружево можно сравнить с волшебством. Все держится на деревянной подставке. У нас это называется пяльце, либо козлык. Наверху белая подушка, либо валик, некоторые еще барабаном называют. И, конечно, все это — волшебство», — отметила научный сотрудник музея Татьяна Костылева.

Путешествовать по Вологде довольно удобно: основные достопримечательности расположены в нескольких минутах друг от друга. За пару дней в города можно посмотреть все его главные символы.

Про следующий символ говорят так: «Если ты тут не был, ты не был в Вологде». Речь — о доме Вологодского масла, который прославил город на весь мир. Создатель уникального продукта — Николай Верещагин. Именно он придумал технологию: нагревать сливки до высокой температуры, благодаря чему масло получало узнаваемый ореховый вкус.

«Настоящее вологодское масло должно быть произведено только в Вологодской области. На подделке всегда указывается ГОСТ, а его быть не должно. Также на настоящем масле должны быть буквы Т/У, которые можно обнаружить на упаковке. И жирность масла вологодского — всегда 82,5%. На подделках возможен вариант и другой жирности масла», — подчеркнула экскурсовод Ольга Ловыгина.

Музей расскажет об истории маслоделия — от крестьянских маслобоек до современных производственных линий. Тем, кому этого недостаточно, предлагают пройти все этапы создания масла. Для начала, например, подоить корову. Затем сделать из молока сделать сливки, а уже их взбить в маслобойке. Так и получается масло.

Следующий символ Вологды и области — Вологодская областная картинная галерея. Это главный художественный музей региона, который открыли в 1952 году. Сегодня в собрании музея — более 40 тыс. произведений. Это графика, живопись, иконопись, декоративно-прикладное искусство и скульптура. На стенах галереи — работы Айвазовского, Васнецова, Врубеля, Фалька, Церетели и многих других известных мастеров. Отдельной гордостью музея стала крупнейшая коллекция художников Вологодской земли.

«Коллекция очень востребована, наши работы очень часто гастролируют на выставках в разных музеях. Безусловно, мы гордимся теми работами, которые представлены в коллекции русского искусства. Нам очень приятно, когда приезжают искусствоведы, проходят по залам постоянно экспозиции российских художников и говорят: „У вас просто жемчужины в коллекции!“. Это для нас очень дорого», — призналась директор Вологодской областной картинной галереи Галина Фалалеева.

Акция «Туристический Привет» действует до 30 ноября в Вологодской, Архангельской и Ленинградской областях, Санкт-Петербурге, Республиках Карелия и Коми.