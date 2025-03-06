06 марта 2025 15:33 «Если хотите быть нищими, блюющими…» Сарик Андреасян против Тарковского 0 0 0 Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Сарик Андреасян отличился. На этот раз он не снял очередное кино, а блеснул знанием синематографа на встрече со студентами Московского киноколледжа № 40. Заявил: «Я ненавижу Тарковского. Тарковский — это ужасно. Я ненавижу авторское кино, Тарковский — это плохо. Это деградирующий кинематограф, остался 60 лет назад, забыли это. Если вы хотите быть нищими, кончеными, блюющими кинематографистами, идите *****». Где-то на небесах посмеялся сам Тарковский, а заодно с ним Дэвид Линч, Стэнли Кубрик и десяток других великих режиссеров, которые так или иначе учились у Тарковского.

Андреасян уже высказался о скандале. Пожелал себе лучше управлять гневом, а студентов колледжа обвинил в глупости и провокациях. Больше всего порадовал следующий пассаж: «Именно эти киношколы воспитывают тех самых либералов которые ненавидят свою страну и пытаются провоцировать любого кто мыслит не так как им рассказали» (авторская пунктуация сохранена). Вероятно, у Андреасяна есть особый детектор, коим он, как рентгеном, просвечивает людей и выявляет в них либералов? Но отвергая — предлагай. Сарик, конечно, знает, что делать. Вот его рецептура: «Я не отказываюсь от своей позиции так как я взрослый человек и мое мнение касательно кинематографа давно сформировано и я считаю, что всем киновузам России нужна реформа» (авторская пунктуация сохранена). Не сомневаюсь, что провести реформу Андреасян вознамерился лично — где-то в перерывах между съемками очередных фильмов, которые он выпускает с завидной регулярностью.

Фото: Премьера фильма «Онегин» режиссера Сарика Андреасяна / РИА «Новости»

Однако проблема глубже, нежели абсурдное высказывание. Дело в том, что создана такая среда, в которой условные Сарики Андреасяны могут выступать перед студентами, снимать фильмы и получать за это отличные деньги. Как мы, простите за некоторое заламывание рук, дошли до жизни такой? Тарковский, которого вспомнил Сарик, работал в советское время. Там было много ремесленнического, штампованного кино, но был и массовый кинематограф — ленты Гайдая, например. Работали абсолютные титаны, такие как Сергей Бондарчук. Снимали шедевральные, стоящие вне жанров картины, как «Восхождение» Шепитько или, позднее, «Иди и смотри» Климова. Все это было, да, каждый находил себе место под красным солнцем. Это не означает, что все замечательно складывалось — трудностей хватало в избытке. Фильмы, например, откладывались на полку.

Фото: Кинорежиссер, сценарист, народный артист РСФСР Андрей Арсеньевич Тарковский. Mosfilm/Global Look Press / www.globallookpress.com

Тот же Андрей Смирнов сделал прекрасное кино «Белорусский вокзал» (обязательно пересмотрите его 9 Мая), но его лента «Ангел» 20 лет пролежала в архивах, а «Осень» показывали без афиш. Однако сейчас важно проговорить другое: тогда даже средний советский киноремесленник снимал лучше, чем современный режиссер. Ведь ремесленник знал, что такое режиссура, он читал классическую русскую литературу. В конце концов, был образованным человеком.

Фото: Кадр из художественного фильма «Белорусский вокзал». Фильм снят на киностудии «Мосфильм» в 1970 году. В главных ролях снимались Алексей Глазырин, Евгений Леонов, Анатолий Папанов, Всеволод Сафонов, Нина Ургант. Режиссер Андрей Смирнов / РИА «Новости»

Когда Сарик Андреасян говорит, что ненавидит Тарковского, то, вероятно, делает это вполне искренне. Потому что не понимает его. Возможно, Бергман с Трюффо тоже остаются загадкой. Малолетний тик-токер смотрит на картины Сезанна и Врубеля, не понимая, не представляя даже, что в них великого. Фразу «красота в глазах смотрящего» надо понимать плюс-минус так: для восприятия мощи того или иного произведения искусства нужен соответствующий понятийный аппарат, без него никак, без него просто мазня, а не «Крик» Мунка, без него просто звуки, а не «Ромео и Джульетта» Прокофьева. Это пигмеи смотрят на мир из своей пигмейской коробки.

Андреасян сам же ответил, почему так происходит. Он делает акцент на деньгах — мол, если не встроиться в мейнстрим, то будешь нищим. Цинично, но верно. Кинематограф в России возвел в культ исключительно деньги. Да и не только кинематограф. Вы скажете: а где иначе? Да нигде, но не забывайте, что Голливуд, помимо коммерческого шлака, выпускает и достойные фильмы.

Грань между авторским и коммерческим кино тонка. Вот Нолан — коммерческий режиссер или создатель авторского кино? Он может восприниматься и так и так. Как по мне, его трилогия о Бэтмене — мощнейшее авторское высказывание, действительно новое прочтение, но это же и сверхуспешный коммерческий продукт для масс. Тот же Тарковский высоко оценивал «Терминатора» Джеймса Кэмерона. А ведь мог сказать: фантастический боевик — и только. Есть ли у нас что-то подобное? Сомневаюсь. Проблема не столько в Сарике Андреасяне, сколько в системе, плодящей таких кинодеятелей. И мы, зрители, вряд ли можем что-то изменить глобально.

Фото: Андрей Тарковский на съемках фильма «Зеркало», 1973 год. Russian Look / www.globallookpress.com

Но мы можем сделать одну простую вещь: не смотреть фильмы таких режиссеров, не ходить на них в кинотеатры. Вместо просмотра очередного попкорма можем остаться дома и включить фильмы того же Тарковского, а после обсудить их с тем, кто не хочет быть пигмеем и с пигмеями, а существует в совсем иной системе координат. Как сказал Ньютон когда-то: «Стоять на плечах гигантов». У нас есть плечи таких гигантов. К счастью, у нас великая русская культура. Критиканы же слишком мелки: они не могут не то что забраться, а даже рассмотреть плечи гигантов.