Сегодня 12:37 Сарик Андреасян, не вари! Прекратить пачкать классику! Писатель Беседин: нужно искать механизмы, которые запретят пачкать классику 0 0 0 Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press Эксклюзив

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Первой моей реакцией на новость о том, что Сарик Андреасян экранизирует «Войну и мир» Толстого, стало: «Горшочек, не вари! Пожалуйста, не вари!» Вопль этот рвался из груди, его не остановить было. Ведь все абсолютно, к чему прикасается Сарик Андреасян, он делает одинаково плохо. Омерзительно.

Возможно, потому, что Сарик желает прикасаться ко всему, что может принести деньги. Ну или к тому, на чем можно хайпануть. Он делает сериал «Чикатило» и фильм «Непрощенный» с Нагиевым в главной роли — и там, и там Дмитрий ходит с одинаковым лицом. Он делает какой-то фантасмагорический бред под названием «Защитники». Он делает… Все, хватит! Я только что посмотрел, сколько фильмов наснимал Сарик Андреасян, — удивительная плодовитость! В литературе такое называют словом «графомания». Или, кто жестче, «словесный понос».

Пожалуйста, кто-нибудь остановите его! Мне написали, что Сарик стал снимать лучше — вы серьезно? Что за странный фетиш: разбираться, какие экскременты пахнут дурно, а какие — омерзительно?

И, честно сказать, плевать, что там снимает Сарик Андреасян. Нормальный человек никогда не пойдет на кино, в титрах которого значится этот режиссер. Но Сарик хитер: он делает ленты либо по знаковым событиям («На солнце, вдоль рядов кукурузы»), либо по классике. Последнее, что осквернил гений, — пушкинский «Онегин». И вот это плохо. Очень плохо.

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

Нет ничего лучше русской классики. Во-первых, по ней нас знают во всем мире. Русская литература — это национальное сокровище России. Во-вторых, наша классика — это наша система координат. Она нас спасала в переломные моменты истории. По-своему даже сейчас спасает. Хотя, мягко скажем, не каждый знает, с кем стрелялся Печорин.

Однако российский кинобизнес, обалдев от того, какие тепличные условия ему создали (ведь американские фильмы — это очень, очень плохо; для чего нам Нолан, когда у нас есть Андреасян?), решил делать бабло на всем, что у российского зрителя сидит на подкорке.

Цой? Держите фильм про Цоя, где нет собственно Виктора. Стрельцов? Получите — распишитесь; и, оказывается, неважно, за какой футбольный клуб хотел играть Эдуард.

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

«Мастер и Маргарита» — это вообще хитяра хитяр. Причем снято действительно стильно — вот только булгаковского в фильме нет, но это вы многого хотите. Поэтому, к слову, создатели лент и пишут «по мотивам». Знаете, почему они так пишут? Да потому, что неспособны понять глубины замысла. И понять их никогда не стремятся. Им что «Обломова» экранизировать (сложнейший роман!), что снимать, как пародировал Задорнов, экшн. Лишь бы делать бабло.

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

Никто, ясное дело, не может запретить Сарику Андреасяну экранизировать «Войну и мир» и далее по школьной программе. Может, он еще и прочитает этот роман, а потом станет умничать в интервью.

Запретить могла бы совесть, но ее нет, похоже. Препятствовать могло бы чувство вкуса, но и там дыра. Поэтому будет снимать Сарик, горшочек станет варить дальше.

Но! Классика — это наша система координат; повторяю данный тезис. И когда бьют в классику, то сбивают наши координаты, уничтожают наши смыслы. Мы вещаем о ценностях, о противостоянии злу, а что делаем сами? Позволяем бездарям топтаться на том, что дорого русскому уму и сердцу. Мы позволяем опошлять то, что должно быть воспето. Великие режиссеры терзались: справлюсь ли я, экранизируя Достоевского и Гончарова? У бездарей нет сомнений. Они все пачкают, все марают. Я уверен, что нужно искать те механизмы, которые запретят пачкать классику. Да, в капиталистическом мире сделать это крайне сложно, практически невозможно, но варианты, повторюсь, искать надо! Если мы не хотим, простите (как бы это сказать покультурнее?), потерять всё.