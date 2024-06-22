Сарик Андреасян, не вари! Прекратить пачкать классику!
Писатель Беседин: нужно искать механизмы, которые запретят пачкать классику
Первой моей реакцией на новость о том, что Сарик Андреасян экранизирует «Войну и мир» Толстого, стало: «Горшочек, не вари! Пожалуйста, не вари!» Вопль этот рвался из груди, его не остановить было. Ведь все абсолютно, к чему прикасается Сарик Андреасян, он делает одинаково плохо. Омерзительно.
Возможно, потому, что Сарик желает прикасаться ко всему, что может принести деньги. Ну или к тому, на чем можно хайпануть. Он делает сериал «Чикатило» и фильм «Непрощенный» с Нагиевым в главной роли — и там, и там Дмитрий ходит с одинаковым лицом. Он делает какой-то фантасмагорический бред под названием «Защитники». Он делает…
Все, хватит! Я только что посмотрел, сколько фильмов наснимал Сарик Андреасян, — удивительная плодовитость! В литературе такое называют словом «графомания». Или, кто жестче, «словесный понос».
Пожалуйста, кто-нибудь остановите его! Мне написали, что Сарик стал снимать лучше — вы серьезно? Что за странный фетиш: разбираться, какие экскременты пахнут дурно, а какие — омерзительно?
И, честно сказать, плевать, что там снимает Сарик Андреасян. Нормальный человек никогда не пойдет на кино, в титрах которого значится этот режиссер. Но Сарик хитер: он делает ленты либо по знаковым событиям («На солнце, вдоль рядов кукурузы»), либо по классике. Последнее, что осквернил гений, — пушкинский «Онегин». И вот это плохо. Очень плохо.
Нет ничего лучше русской классики. Во-первых, по ней нас знают во всем мире. Русская литература — это национальное сокровище России. Во-вторых, наша классика — это наша система координат. Она нас спасала в переломные моменты истории. По-своему даже сейчас спасает. Хотя, мягко скажем, не каждый знает, с кем стрелялся Печорин.
Однако российский кинобизнес, обалдев от того, какие тепличные условия ему создали (ведь американские фильмы — это очень, очень плохо; для чего нам Нолан, когда у нас есть Андреасян?), решил делать бабло на всем, что у российского зрителя сидит на подкорке.
Цой? Держите фильм про Цоя, где нет собственно Виктора. Стрельцов? Получите — распишитесь; и, оказывается, неважно, за какой футбольный клуб хотел играть Эдуард.
«Мастер и Маргарита» — это вообще хитяра хитяр. Причем снято действительно стильно — вот только булгаковского в фильме нет, но это вы многого хотите. Поэтому, к слову, создатели лент и пишут «по мотивам».
Знаете, почему они так пишут? Да потому, что неспособны понять глубины замысла. И понять их никогда не стремятся. Им что «Обломова» экранизировать (сложнейший роман!), что снимать, как пародировал Задорнов, экшн. Лишь бы делать бабло.
Никто, ясное дело, не может запретить Сарику Андреасяну экранизировать «Войну и мир» и далее по школьной программе. Может, он еще и прочитает этот роман, а потом станет умничать в интервью.
Запретить могла бы совесть, но ее нет, похоже. Препятствовать могло бы чувство вкуса, но и там дыра. Поэтому будет снимать Сарик, горшочек станет варить дальше.
Но! Классика — это наша система координат; повторяю данный тезис. И когда бьют в классику, то сбивают наши координаты, уничтожают наши смыслы. Мы вещаем о ценностях, о противостоянии злу, а что делаем сами? Позволяем бездарям топтаться на том, что дорого русскому уму и сердцу. Мы позволяем опошлять то, что должно быть воспето.
Великие режиссеры терзались: справлюсь ли я, экранизируя Достоевского и Гончарова? У бездарей нет сомнений. Они все пачкают, все марают.
Я уверен, что нужно искать те механизмы, которые запретят пачкать классику. Да, в капиталистическом мире сделать это крайне сложно, практически невозможно, но варианты, повторюсь, искать надо! Если мы не хотим, простите (как бы это сказать покультурнее?), потерять всё.