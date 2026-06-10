Сегодня 15:08 Самый узнаваемый стиль. «Союзмультфильму» исполнилось 90 лет Киновед Тремасов: работы студии «Союзмультфильм» всегда смотрели с интересом 0 0 0 Фото: Culture_RF/Twitter.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Киностудия «Союзмультфильм» отметила свое 90-летие. За прошедшие годы мультипликаторы создали порядка трех тысяч работ, многие из которых стали классикой и разлетелись на цитаты.

Вклад в культуру Киновед и хранитель фондов Киностудии имени Максима Горького Алексей Тремасов в беседе с 360.ru отметил, что анимационной отрасли удалось воплотить те сюжеты, которые оказались не под силу игровому кино. Мультфильмы всегда получались эффектными и вызывали интерес как у взрослой, так и у детской аудитории. «„Союзмультфильм“ — основная наша киностудия, занимавшаяся производством анимационных фильмов. Ее вклад невозможно умалить, потому что за эти годы было создано невероятное количество потрясающих мультфильмов, на которых выросли целые поколения», — подчеркнул специалист.

Фото: Mikhail Galustyan/Instagram.com / www.globallookpress.com

Благодаря особенному подходу к анимации, искрометному юмору и талантливой работе артистов озвучки работы студии всегда захватывали внимание.

Были и индивидуальные направления, существовала авторская анимация. Здесь можно вспомнить замечательные мультики Юрия Норштейна и Гарри Бардина, потому что они выходили за рамки каких-то канонов и всегда вызывали интерес у специалистов.

Тремасов напомнил, что сердца зрителей покорили множество работ «Союзмультфильма», но особенное место занимают «Ну погоди», «Простоквашино», «Приключения кота Леопольда», «Летучий корабль», «Тайна третьей планеты», «Ежик в тумане». Эти мультики не только были досугом для детей, но и определяли их нравственные ориентиры. Как изменились мультфильмы По словам киноведа, часто бытует мнение, что советская мультипликация устарела, поэтому сейчас главенствует другая стилистика — более яркая и динамичная, которая легче воспринимается современными детьми. В старых работах было много пауз, делался замедленный темп. Времена изменились, поэтому индустрия подстраивается под новый формат. «Старые сюжеты на новый лад становятся актуальными. Кто бы что ни говорил и не ворчал, это неизбежно, потому что привлекает внимание нового зрителя. Сами сюжеты осовременены, и диалоги героев строятся по современным канонам общения. Они ближе и понятнее детям», — объяснил эксперт.

Фото: РИА «Новости»

В таких сериалах, как «Ну погоди!» и «Простоквашино» авторы пытаются разнообразить сюжеты, сделать их доступными для сегодняшней аудитории, не потеряв обаятельных героев и полюбившуюся многим поколениям атмосферу. «Это все субъективно, здесь можно спорить очень долго», — добавил собеседник 360.ru. Киновед не стал отрицать и недостатки современной мультипликации. Он напомнил, что «Союзмультфильм» в девяностые прошел через множество испытаний, но, несмотря на выпавшие на его долю трудности, выстоял и продолжил радовать зрителей. Эксперт также отметил, что если раньше мультфильмы концентрировались на том, чтобы привить зрителям определенные ценности, то теперь создатели делают ставку на зрелищность и развлекательную составляющую. «То, что сейчас выходит, все эти сказочные сюжеты про богатырей — это больше копирование западных образцов, перенос их сюжетов на нашу землю, на наши сюжеты», — с грустью отметил специалист. Тем не менее сейчас студия активно модернизируется и привлекает новые силы. Тремасов выразил надежду, что скоро «Союзмультфильм» отойдет от старых проектов и начнет выпускать новые яркие работы, которые найдут живой отклик и в сердцах зрителей, и в сердцах критиков.