С трепетом и восторгом: МХТ имени Чехова открыл сезон грандиозными планами

Старт новому, уже 129-му сезону дал в Московском художественном театре имени А. П. Чехова Константин Хабенский. Перед переполненным залом прошел традиционный сбор труппы, руководитель театра озвучил ключевые планы и рассказал, к чему готовиться поклонникам.

«Каждый год входишь как в новую реку и с какими-то новыми ощущениями. Константин Юрьевич озвучил планы на этот сезон, и, соответственно, уже мы знаем, кто чем будет заниматься. Это тоже дает перспективу, понимание. Ну и потом есть наши любимые спектакли, которые мы будем играть», — поделился с 360.ru Игорь Верник.

Классика, три сцены и масштабные гастроли

В новом сезоне театр готовит насыщенную программу: зрителей ждут постановки по мотивам произведений Льва Толстого («Живой труп»), Василия Шукшина, Федора Достоевского, Антонa Чехова, Франца Кафки, Ивана Гончарова и других великих классиков.

В работу включены все три площадки театра — основная, малая и новая.

«То, о чем я говорил всегда. Никто мне не верил. Основные события жизни театра будут проходить как раз на новой сцене», — отметил Константин Хабенский.

Не менее масштабной станет и гастрольная карта. Коллектив МХТ отправится с выступлениями в Казахстан, Санкт-Петербург, Астрахань, Барнаул, Казань и многие другие города.

Особое внимание на сборе уделили новичкам. В этом году труппа пополнилась талантливыми выпускниками ГИТИСа и Школы-студии МХАТ.

«Очень радостно, очень трепетно, волнительно и ничего не понятно, но так интересно! Прекрасная атмосфера, дружеская, все уже знакомые, любимые», — поделилась своими эмоциями от первого в жизни профессионального сезона выпускница Школы-студии МХАТ Софа Лебедева.

Первый спектакль сезона

Сразу после официальной части на малой сцене МХАТа состоялась премьера спектакля «Коля Красоткин» в постановке режиссера Максима Миломедова. Инсценировка создана по мотивам романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы» и опирается на главы, посвященные мальчикам.

«Была гипотеза, что Достоевский хотел сделать продолжение книги „Братья Карамазовы“, но не успел. Мне кажется, что вторая часть должна была обращаться к Коле Красоткину, к Алеше Карамазову. Те братья Карамазовы, которых не смог спасти Алеша, теперь он спасает эти маленькие души, в которых есть архетипы всех братьев Карамазовых», — объяснил режиссер.