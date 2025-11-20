Сегодня 00:03 Русские герои прикончат недотеп: как изменится российское кино 0 0 0 Фото: Igor Gnevashev/Russian Look / www.globallookpress.com Эксклюзив

Блогер и писатель Роман Антоновский потребовал прекратить показывать русских мужчин в кино недотепами. Нужны супергерои, примеры сильных мужчин, заявил монархист. Иначе русские девушки бегут и будут бежать к турецким красавцам. И вроде бы с подобным трудно спорить, но можно ли исправить ситуацию запретами? И кто реально нам необходим в кино?

Иногда кажется, что нынешние идеологи периодически смотрят назад и понимают: рушить нужно было как минимум не все. Это касается и года 1917-го, и 1991-го. Ведь было то, что работало, то, что давало результат. Но «мы старый мир разрушим…» А что вместо? Тридцать лет мы ищем ответы на одни и те же вопросы и приходим к тому, что уже было. Пионерия, патриотическое воспитание и прочее — сюда же записываем кинематограф. Он получил свое прочтение и свое преломление тогда, когда западные блокбастеры перестали выходить на российский кинорынок. Во всяком случае, легально. Российское кино стало вещью в себе, вещью в футляре — варится в самом себе и в конечном счете разваривается. Это жутковатый симбиоз западных приемов второй свежести и попытки впихнуть патриотизм в подчас «невпихуемое».

Операторы снимать научились, но смыслов от того не прибавилось — отсюда и попытки запретить, изъять, заблюрить. То, о чем говорит Антоновский, — из этой же категории. Хотя, заметим, его не смущали кровавые чекисты и «вечный Сталин-ГУЛАГ» в каждом третьем российском фильме. Героев в российском кино и, правда, не хватает, как и в литературе, музыке, современной культуре в целом. Есть ли они в жизни? Безусловно. Вот только масскульту они неинтересны. Дело в том, что нас долго приучали к тому, что все невсерьез: Родина, подвиг, семья. В таких условиях герои рождались не благодаря, а вопреки. Таким, например, был «Брат» Данила Багров, созданный режиссером, в общем-то, декадентского кино Алексеем Балабановым. Он появился не по приказу, а из самого духа времени — и первичен тут оказался талант. При этом персонаж-то неоднозначный.

Много ли мы помним блестящих трактористов и ударников труда из соцреалистического кино? Вряд ли. Хотя, и это тоже важно признать, на тот момент лучшие из них сыграли свою пропагандистскую роль. Однако мы точно помним Женю Лукашина из «Иронии судьбы» и Афоню из одноименного фильма. Кто-то, безусловно, скажет: это разрушающие, неправильные с точки зрения идеологии образы. Ну и? В то же время мы смотрим на героев войны из кино «Они сражались за Родину». Или вот персонаж — Семен Семенович Горбунков. Разве он не недотепа? Довольно нелепый герой? Тем не менее мы симпатизируем ему, потому что он естественен и гармоничен. Его нелепость не мешает победе над контрабандистами. Все дело в таланте режиссера — и только талант первичен.

Русские мужчины в российском кинематографе должны выглядеть лучше, несомненно. Однако начинается все с реальной жизни. Это в ней зачастую женщины выбирают и предпочитают турецких принцев, а не русских парней. Так стоит ли менять ситуацию тут?

После же начинается то, что на киноэкране. И вот тут в дело вступает Его Величество Талант. Без него любые инициативы бессмысленны, особенно если изначально подходить с позиции запретить одно и навязать патриотизм. Можно снять 40 тысяч фильмов о Великой Отечественной войне. Но какой от них будет толк, если каждая третья медсестра там засверкает винирами? Нам, безусловно, нужны герои — настоящие. И кино нам необходимо тоже настоящее, а не выращенное в инкубаторе, точно искусственный гриб. Для этого в первую очередь необходимо быть честными самими с собой.