Русские герои прикончат недотеп: как изменится российское кино
Блогер и писатель Роман Антоновский потребовал прекратить показывать русских мужчин в кино недотепами. Нужны супергерои, примеры сильных мужчин, заявил монархист. Иначе русские девушки бегут и будут бежать к турецким красавцам. И вроде бы с подобным трудно спорить, но можно ли исправить ситуацию запретами? И кто реально нам необходим в кино?
Иногда кажется, что нынешние идеологи периодически смотрят назад и понимают: рушить нужно было как минимум не все. Это касается и года 1917-го, и 1991-го.
Ведь было то, что работало, то, что давало результат. Но «мы старый мир разрушим…» А что вместо?
Тридцать лет мы ищем ответы на одни и те же вопросы и приходим к тому, что уже было. Пионерия, патриотическое воспитание и прочее — сюда же записываем кинематограф. Он получил свое прочтение и свое преломление тогда, когда западные блокбастеры перестали выходить на российский кинорынок. Во всяком случае, легально.
Российское кино стало вещью в себе, вещью в футляре — варится в самом себе и в конечном счете разваривается. Это жутковатый симбиоз западных приемов второй свежести и попытки впихнуть патриотизм в подчас «невпихуемое».
Операторы снимать научились, но смыслов от того не прибавилось — отсюда и попытки запретить, изъять, заблюрить.
То, о чем говорит Антоновский, — из этой же категории. Хотя, заметим, его не смущали кровавые чекисты и «вечный Сталин-ГУЛАГ» в каждом третьем российском фильме.
Героев в российском кино и, правда, не хватает, как и в литературе, музыке, современной культуре в целом. Есть ли они в жизни? Безусловно.
Вот только масскульту они неинтересны. Дело в том, что нас долго приучали к тому, что все невсерьез: Родина, подвиг, семья. В таких условиях герои рождались не благодаря, а вопреки.
Таким, например, был «Брат» Данила Багров, созданный режиссером, в общем-то, декадентского кино Алексеем Балабановым. Он появился не по приказу, а из самого духа времени — и первичен тут оказался талант. При этом персонаж-то неоднозначный.
Много ли мы помним блестящих трактористов и ударников труда из соцреалистического кино? Вряд ли. Хотя, и это тоже важно признать, на тот момент лучшие из них сыграли свою пропагандистскую роль.
Однако мы точно помним Женю Лукашина из «Иронии судьбы» и Афоню из одноименного фильма. Кто-то, безусловно, скажет: это разрушающие, неправильные с точки зрения идеологии образы. Ну и?
В то же время мы смотрим на героев войны из кино «Они сражались за Родину». Или вот персонаж — Семен Семенович Горбунков. Разве он не недотепа? Довольно нелепый герой? Тем не менее мы симпатизируем ему, потому что он естественен и гармоничен. Его нелепость не мешает победе над контрабандистами. Все дело в таланте режиссера — и только талант первичен.
Русские мужчины в российском кинематографе должны выглядеть лучше, несомненно. Однако начинается все с реальной жизни. Это в ней зачастую женщины выбирают и предпочитают турецких принцев, а не русских парней. Так стоит ли менять ситуацию тут?
После же начинается то, что на киноэкране. И вот тут в дело вступает Его Величество Талант. Без него любые инициативы бессмысленны, особенно если изначально подходить с позиции запретить одно и навязать патриотизм.
Можно снять 40 тысяч фильмов о Великой Отечественной войне. Но какой от них будет толк, если каждая третья медсестра там засверкает винирами?
Нам, безусловно, нужны герои — настоящие. И кино нам необходимо тоже настоящее, а не выращенное в инкубаторе, точно искусственный гриб. Для этого в первую очередь необходимо быть честными самими с собой.