Руки прочь от Балабанова! Нас накроет волна запретов?

Фильмы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2» могут цензурировать или вообще запретить. Такие сообщения взбаламутили, взорвали интернет. Депутат Госдумы Елена Драпеко, к слову, бывшая актриса, заявила, что «фильмы Балабанова нужно осторожно показывать молодежи». После волны или даже цунами возмущения Драпеко уточнила, что ее слова неправильно истолковали. И вообще речь шла о картине «Груз 200» в том контексте, что его нельзя показывать детям и подросткам.

В социальных сетях уже успели написать, что Драпеко, скорее всего, просто испугалась реакции общественности и включила обратный ход. Может быть, и так, а, может, действительно, цепкие журналисты решили словить пресловутый хайп и переврали ее слова. Однако интереснее и правильнее говорить о том, почему в принципе общественность отреагировала столь негативно и бурно. Ответ очевиден: в последнее время в России стало слишком много запретов. В том числе, и в кинематографе. Например, совсем недавно был принят закон о запрете распространения фильмов, дискредитирующих традиционные духовно-нравственные ценности. Но как это будет работать в реальности? С киноклассикой, например? Никто не дает внятного ответа. Ведь, самый банальный пример, та же «Ирония судьбы» вполне себе попадает под запрет. Пьяный Ипполит, пьяный Женя Лукашин, блондинка, отмечающая Новый год не с тем, с кем предполагалось. Все это выглядит, по меньшей мере, подозрительно.

Фото: Кадр из кинофильма «Ирония судьбы»

Однако об Алексее Балабанове речь зашла неслучайно. Я уверен, что в новой матрице, той, которой устанавливают для всех нас, его фильмы рано или поздно запретят. Собственно, уже упомянутый «Груз 200» сразу после своего выхода породил яростные споры. Например, я хорошо помню, как пламенно и нервно дискутировали об этой ленте в программе Гордона «Закрытый показ».

Вот только никто так и не оспорил тезис, что это на самом деле искусство. А то, что смотрят дети и подростки в социальных сетях — это искусство? Или Бог весть что?

То, что речь зашла о дилогии «Брат», особенно взбодрило общественность. Есть шутка на этот счет в КВН: — Почему вы каждый Новый год пересматриваете «Иронию судьбы»? Это самый лучший фильм на свете? — Ну, нет, это же не «Брат-2». Думаю, что для поколения тридцати- и сорокалетних дилогия Балабанова (первую часть я, кстати, оценил во всем великолепии только недавно) имеет колоссальное значение. Она явила нам первого нашего героя — ангела социальной справедливости, способного постоять за всех русских.

Фото: РИА «Новости»

Да, есть много вопросов к Даниле Багрову, и персонаж этот хоть и не положительный, но за ним стоит правда каждого униженного и оскорбленного русского человека. Но ведь что происходит? «Брата» уже отредактировали, уже цензурировали еще до слов Елены Драпеко. Напомню, что во время показа на одном из телеканалов из картины удалили сцену в трамвае. Помните, да? —Заплати за проезд. — Пощади, брат! —Не брат ты мне… Ну и далее. А ведь как в точку! Редакторские ножницы уже чикают наши любимые фильмы, игнорируя тот факт, что это памятники эпохи. Но еще недавно мы смеялись над тем, что из книг Агаты Кристи изымают упоминание цвета кожи садовника. Так чем мы сами лучше?

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Безусловно, некоторые запреты важны. Без сомнения, цензура играет и положительную роль тоже. Однако все это ножнично-редакторское работает лишь тогда, когда вы создаете искусство, а не ванильно-пафосный попкорн по разнарядке. Реальное искусство выше. Культурный человек сам отфильтрует вредное, порочное, однако для этого надо такого культурного человека вообще воспитать. Ключевое слово тут — «воспитать». А культура не воспитывается запретами. Она взращивается, она создается положительными примерами. Так хватит у нас отнимать то, что в свое время давало нам свет и надежду.