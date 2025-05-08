Незабытое: российское кино о войне, которое можно смотреть

Режиссер Сергей Урсуляк на премьере своего фильма «Праведник» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» 8 февраля 2023 года в Москве
Фото: Режиссер Сергей Урсуляк на премьере своего фильма «Праведник» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» 8 февраля 2023 года в Москве/РИА «Новости»

Мы все любим и ценим советское кино о Великой Отечественной войне. Но, похоже, не слишком высоко отзываемся о лентах, снятых о тех же событиях, но уже после 1991 года. Говорим, что новое — российское — переполнено штампами и вообще слишком вольно интерпретирует историю. Фильмы, которые можно посмотреть и не разочароваться, — в подборке Платона Беседина для 360.ru.

«Брестская крепость» (2010)

Режиссер: Александр Котт.

В ролях: Алексей Копашов, Андрей Мерзликин, Павел Деревянко, Александр Коршунов.

Без сомнения, одна из лучших картин о Великой Отечественной войне постсоветского времени. Если не лучшая. Здесь нет кровавых чекистов и губастых девиц, служащих в санчасти. Возможно, спасло то, что фильм снимали в Белоруссии. Режиссер — Александр Котт, а продюсировал Игорь Угольников.

В финале мы тоже узнаем, что с героями все было не совсем так, как рассказали создатели, но, в отличие от других фильмов, тут это не особо критично. Отличный актерский состав, который, очевидно, получил от режиссера внятное задание. Сценарий крепок, все линии прописаны профессионально.

Однако важнее другое. В «Брестской крепости» есть четкое понимание того, какой ценой дался советскому народу величайший подвиг. Победу добывали не абстрактные персонажи, а конкретные люди из плоти и крови, но, презрев смерть, смирив плоть, они возвысились над страхом и стали бессмертными.

В этой ленте нет грубой патетики, плакатных речей и ванильных возгласов — все максимально к месту, четко и реалистично, но фильм убеждает. Зритель понимает, что у предков была великая Советская Родина, им было что и ради чего защищать.

Сильная лента, пронзительная и мастерски сделанная.

Исполнитель роли Ефима Фомина Павел Деревянко / Lantyukhov Sergey/news.ru
Фото: Исполнитель роли Ефима Фомина Павел Деревянко / Lantyukhov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

«28 панфиловцев» (2016)

Режиссеры: Андрей Шальопа, Ким Дружинин.

В ролях: Александр Устюгов, Олег Федоров, Яков Кучеревский, Азамат Нигманов.

У этого фильма множество недостатков, если уж говорить откровенно. Если оценивать его непосредственно как кино. Однако есть одно несомненное достоинство — создатели «28 панфиловцев» не пытаются елозить различными местами.

У нас ведь как принято в кинематографе (или уже было принято?): заявлять, что подвига советских людей вроде как и не было, а если и был, то просто случилось нечто из ряда вон выходящее, продиктованное не чувством долга, верностью, любовью к Отчизне, личными качествами, а чуть ли не безумием.

Подобные речи вели, если вы помните, о подвигах и 28 панфиловцев, и Матросова, и Зои Космодемьянской, и многих других. Так вот, в ленте Андрея Шальопы и Кима Дружинина подвиг советских воинов показан не только убедительно, но и достоверно. Он, что главное, явлен потомкам осмысленным.

Уже за это авторам ленты можно и нужно сказать спасибо. Неудивительно, что собирали на производство «28 панфиловцев» краудфандингом. К счастью, собрали. Люди оказались мудрее и честнее кинобоссов. Ну, а кинематографисты смогли сделать очень крепкую картину с прекрасно выписанными боями.

Режиссер картины Андрей Шальопа / Photoagency Interpress/Global Look Press
Фото: Режиссер картины Андрей Шальопа / Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com

«В тумане» (2012)

Режиссер: Сергей Лозница.

В ролях: Владимир Свирский, Владислав Абашин, Сергей Колесов.

Василь Быков — один из главных авторов «лейтенантской прозы». Той, что смогла отразить Великую Отечественную войну, а главное — запечатлеть судьбу и подвиг человека в ней. «Альпийская баллада», «Восхождение» — эти фильмы сделаны в советское время по быковским повестям.

Во времена уже постсоветские за экранизацию еще одного текста Василя Быкова взялся Сергей Лозница, очень крепкий режиссер, которого ныне распинают за политическую позицию (причем с разных сторон). Однако то будет позже, и, чего уж скрывать, режиссера нам, русским, есть за что поругать.

Но в 2012-м Лозница отлично экранизировал произведение Быкова (его, к слову, тоже распинали за политическую позицию) и сделал это мастерски.

Главное, что удалось режиссеру, — передать свойственное быковским героям упорство, умение или даже дар выживать и перекраивать обстоятельства под себя.

Достойное кино, сделанное в положительном смысле старомодно и классически, но — если что, я предупредил — есть шероховатые, неприятные моменты, которые могут не понравиться максимально патриотичному зрителю.

Режиссер Сергей Лозница демонстрирует полученный приз за «Лучший фильм» «В тумане» на церемонии закрытия Одесского международного кинофестиваля 21 июля 2012 года.
Фото: Режиссер Сергей Лозница демонстрирует полученный приз за «Лучший фильм» «В тумане» на церемонии закрытия Одесского международного кинофестиваля 21 июля 2012 года./РИА «Новости»

«Праведник» (2023)

Режиссер: Сергей Урсуляк.

В ролях: Александр Яценко, Сергей Маковецкий, Марк Эйдельштейн.

Самый новый из представленных в подборке фильмов. Ценен, на мой взгляд, он в первую очередь тем, что дает пространство свободы и право выбора. Здесь не в лоб, здесь не все однозначно.

Зритель сам может решить для себя, как относиться к тому или иному персонажу, а они, персонажи, меняются, развиваются, сомневаются; то есть мы видим то, от чего давно уже, в общем-то, отвыкли в современном российском кино, — «арку героя».

Александр Яценко в роли офицера Киселева очень хорош. Он не типичный герой — скорее человек сомневающийся, но предельно милосердный. И он должен вывести по лесным тропам к свободе двести несчастных евреев, а вместе с ними должны выйти и мы, зрители.

Премьера фильма Сергея Урсуляка «Праведник» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» 8 февраля 2023 года в Москве.
Фото: Премьера фильма Сергея Урсуляка «Праведник» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» 8 февраля 2023 года в Москве./РИА «Новости»

К чему? Прежде всего, к пониманию, способны ли мы по-настоящему, так, чтобы душой, сострадать.

Фильм Урсуляка хорош тем, что он в себя погружает, и ты начинаешь существовать в пространстве, заданном сценаристом и режиссером. Все точно, в меру эмоционально и без перегибов, но очень душевно. Местами до слез.

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