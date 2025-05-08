Незабытое: российское кино о войне, которое можно смотреть

Мы все любим и ценим советское кино о Великой Отечественной войне. Но, похоже, не слишком высоко отзываемся о лентах, снятых о тех же событиях, но уже после 1991 года. Говорим, что новое — российское — переполнено штампами и вообще слишком вольно интерпретирует историю. Фильмы, которые можно посмотреть и не разочароваться, — в подборке Платона Беседина для 360.ru.

«Брестская крепость» (2010) Режиссер: Александр Котт. В ролях: Алексей Копашов, Андрей Мерзликин, Павел Деревянко, Александр Коршунов. Без сомнения, одна из лучших картин о Великой Отечественной войне постсоветского времени. Если не лучшая. Здесь нет кровавых чекистов и губастых девиц, служащих в санчасти. Возможно, спасло то, что фильм снимали в Белоруссии. Режиссер — Александр Котт, а продюсировал Игорь Угольников. В финале мы тоже узнаем, что с героями все было не совсем так, как рассказали создатели, но, в отличие от других фильмов, тут это не особо критично. Отличный актерский состав, который, очевидно, получил от режиссера внятное задание. Сценарий крепок, все линии прописаны профессионально.



Однако важнее другое. В «Брестской крепости» есть четкое понимание того, какой ценой дался советскому народу величайший подвиг. Победу добывали не абстрактные персонажи, а конкретные люди из плоти и крови, но, презрев смерть, смирив плоть, они возвысились над страхом и стали бессмертными.

В этой ленте нет грубой патетики, плакатных речей и ванильных возгласов — все максимально к месту, четко и реалистично, но фильм убеждает. Зритель понимает, что у предков была великая Советская Родина, им было что и ради чего защищать. Сильная лента, пронзительная и мастерски сделанная.

Фото: Исполнитель роли Ефима Фомина Павел Деревянко / Lantyukhov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

«28 панфиловцев» (2016) Режиссеры: Андрей Шальопа, Ким Дружинин. В ролях: Александр Устюгов, Олег Федоров, Яков Кучеревский, Азамат Нигманов. У этого фильма множество недостатков, если уж говорить откровенно. Если оценивать его непосредственно как кино. Однако есть одно несомненное достоинство — создатели «28 панфиловцев» не пытаются елозить различными местами. У нас ведь как принято в кинематографе (или уже было принято?): заявлять, что подвига советских людей вроде как и не было, а если и был, то просто случилось нечто из ряда вон выходящее, продиктованное не чувством долга, верностью, любовью к Отчизне, личными качествами, а чуть ли не безумием. Подобные речи вели, если вы помните, о подвигах и 28 панфиловцев, и Матросова, и Зои Космодемьянской, и многих других. Так вот, в ленте Андрея Шальопы и Кима Дружинина подвиг советских воинов показан не только убедительно, но и достоверно. Он, что главное, явлен потомкам осмысленным. Уже за это авторам ленты можно и нужно сказать спасибо. Неудивительно, что собирали на производство «28 панфиловцев» краудфандингом. К счастью, собрали. Люди оказались мудрее и честнее кинобоссов. Ну, а кинематографисты смогли сделать очень крепкую картину с прекрасно выписанными боями.

Фото: Режиссер картины Андрей Шальопа / Photoagency Interpress/Global Look Press / www.globallookpress.com

«В тумане» (2012) Режиссер: Сергей Лозница. В ролях: Владимир Свирский, Владислав Абашин, Сергей Колесов. Василь Быков — один из главных авторов «лейтенантской прозы». Той, что смогла отразить Великую Отечественную войну, а главное — запечатлеть судьбу и подвиг человека в ней. «Альпийская баллада», «Восхождение» — эти фильмы сделаны в советское время по быковским повестям. Во времена уже постсоветские за экранизацию еще одного текста Василя Быкова взялся Сергей Лозница, очень крепкий режиссер, которого ныне распинают за политическую позицию (причем с разных сторон). Однако то будет позже, и, чего уж скрывать, режиссера нам, русским, есть за что поругать. Но в 2012-м Лозница отлично экранизировал произведение Быкова (его, к слову, тоже распинали за политическую позицию) и сделал это мастерски.

Главное, что удалось режиссеру, — передать свойственное быковским героям упорство, умение или даже дар выживать и перекраивать обстоятельства под себя.

Достойное кино, сделанное в положительном смысле старомодно и классически, но — если что, я предупредил — есть шероховатые, неприятные моменты, которые могут не понравиться максимально патриотичному зрителю.

Фото: Режиссер Сергей Лозница демонстрирует полученный приз за «Лучший фильм» «В тумане» на церемонии закрытия Одесского международного кинофестиваля 21 июля 2012 года. / РИА «Новости»

«Праведник» (2023) Режиссер: Сергей Урсуляк. В ролях: Александр Яценко, Сергей Маковецкий, Марк Эйдельштейн. Самый новый из представленных в подборке фильмов. Ценен, на мой взгляд, он в первую очередь тем, что дает пространство свободы и право выбора. Здесь не в лоб, здесь не все однозначно. Зритель сам может решить для себя, как относиться к тому или иному персонажу, а они, персонажи, меняются, развиваются, сомневаются; то есть мы видим то, от чего давно уже, в общем-то, отвыкли в современном российском кино, — «арку героя». Александр Яценко в роли офицера Киселева очень хорош. Он не типичный герой — скорее человек сомневающийся, но предельно милосердный. И он должен вывести по лесным тропам к свободе двести несчастных евреев, а вместе с ними должны выйти и мы, зрители.

Фото: Премьера фильма Сергея Урсуляка «Праведник» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» 8 февраля 2023 года в Москве. / РИА «Новости»

К чему? Прежде всего, к пониманию, способны ли мы по-настоящему, так, чтобы душой, сострадать. Фильм Урсуляка хорош тем, что он в себя погружает, и ты начинаешь существовать в пространстве, заданном сценаристом и режиссером. Все точно, в меру эмоционально и без перегибов, но очень душевно. Местами до слез.