«Российская креативная неделя» стартует в Москве 3 июля

С 3 по 5 июля 2025 года в Национальном центре «Россия» в Москве состоится форум-фестиваль «Российская креативная неделя» 2025. Это событие станет ключевой площадкой для тех, кто стремится изменить страну через идеи, смыслы и искусство. Организатором мероприятия выступает АНО «Креативная экономика» — федеральный центр, поддерживающий и развивающий креативные индустрии.

Креативные индустрии — это сфера, где рождаются новые идеи и уникальные продукты. Сегодня они играют важную роль в экономике России, принося 4,1% ВВП, что составляет 7,5 трлн рублей в 2024 году. В этих отраслях заняты 4,4 млн человек. К 2030 году, по указу президента Владимира Путина, их вклад в экономику должен вырасти до 6%.

«Российская креативная неделя» — ключевое федеральное событие, где демонстрируют успехи экономики. В этом году на форуме подведут итоги первой «креативной пятилетки». Их представят в трех ключевых треках деловой программы:

Ценностно ориентированная экономика и ее будущее 2035; Пространственное развитие страны и регионов для экономики нового типа; Творческий человек как основа экономики будущего. Креативное продюсирование.

Параллельно будут работать тематические площадки Экспо. Их цель — показать лучшие достижения креативных индустрий за последние пять лет. Концепция пространства основана на идее большого творческого пути страны. Здесь представят проекты и важные события в сфере креативной экономики регионов и компаний, чтобы продемонстрировать этот путь.

Форум пройдет при поддержке экспертов из различных областей. Ожидается, что в мероприятии примут участие представители государственных органов, институтов развития и крупных корпораций.

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«Российская креативная неделя» проходит с 2020 года и стала важной площадкой для разработки новых идей в области креативной экономики. На мероприятии обсуждают новые тренды, стратегии и бизнес-решения, а также укрепляются партнерские связи и обмен опытом между регионами.

За пять лет в форуме приняли участие более 153 тысяч представителей креативных индустрий, органов власти и бизнеса, а также более 700 спикеров из 19 стран. Итоги каждой «Российской креативной недели» формируют повестку федерального уровня, определяют динамику развития индустрий, инфраструктуры и отраслевого сообщества.