Россия выпустила «Кракена»: каким получился блокбастер во льдах

На экраны вышел российский блокбастер «Кракен». Режиссер ленты — Николай Лебедев, известный по фильмам «Экипаж» и «Легенда № 17» — охарактеризовал жанр своей ленты как «пиротехнический боевик». Действительно, получилось много взрывов и огня, но, к сожалению, нет огня внутреннего.

Они постарались? Когда я смотрю современное российское кино, зачастую испытываю ощущение того, что передо мной выпускная работа. Студенты штудировали западные работы (модное слово — «референсы»), заимствовали «фишки», идеи, а теперь стали выпускать свое. Это, и правда, укладывается в заявленную повсеместно кампанию по замене голливудских фильмов в кинотеатрах отечественными работами. Выглядит это как «сделано в России», но по чужим лекалам — копия копий, так сказать. В этом плане «Кракен» — очень старательная работа. Создатели ленты поставили перед собой амбициозную задачу: сделать масштабный фантастический блокбастер — мощный боевик, фильм-катастрофу и добавить туда (конечно же!) патриотизма. Глобально? Безусловно. Команда для решения подобной задачи подобралась крепкая. Сценаристом выступил Алексей Сидоров. Он и сам бы мог снять ленту, как снял до этого «Т-34», «Чемпиона мира», «Бригаду». К тому же Алексей родился в Северодвинске, он сын подводника.

Фото: Кадр из трейлера фильма «Кракен», «Централ Партнершип»

События в «Кракене» разворачиваются как раз на подводной лодке «Заполярье», которую отправляют на спасение другой лодки «Атаман Ермак». Делает это герой Сергея Гармаша, которому на людей плевать, а главная его задача — спасти суперсекретное оружие, находящееся на борту. Присматривать за выполнением миссии снаряжают контр-адмирала Ольшанского (его играет Алексей Гуськов). Характеризуют этого военного как жесткого волкодава, но, честно сказать, он показался мне скорее уставшим, измотанным человеком. Да и сдался при первом же шухере слишком быстро.

Фото: Кадр из трейлера фильма «Кракен», «Централ Партнершип»

Ниже, чем Кракен Однако нам не обещали только боевик. Нам сказали, что «Кракен» — это фильм о человеческих отношениях. Поэтому «Заполярьем» командует Виктор Воронин (Александр Петров), а «Ермаком» — его брат (Виктор Добронравов). Более того, Ольшанский знал их отца, вроде как его другом был, хотя братья считают, что не был. Погиб же Воронин-старший, спасая других. Психология? Сложные перипетии человеческих отношений? Ну, допустим. Актерский дуэт Петрова и Гуськова смотрится убедительно. Экипаж лодки тоже не провисает. Вообще, если бы Петров играл поменьше ролей, подходил бы к их выбору более детально, то из него бы получился отличный актер. Не Дэниэл Дэй-Льюис, конечно, но все же.

Фото: Кадр из трейлера фильма «Кракен», «Централ Партнершип»

А вот кто проваливает свою роль, так это Диана Пожарская, играющая Джулию. Она вроде как иностранка, член геологической экспедиции, но на самом деле русская из Омска, Россию ненавидящая. Хотя мы же понимаем, что она должна вернуться домой, на Родину? «Домой?» — спрашивает герой Петрова и так отправляет привет всем релокантам. Понятно, что нужна эта дама не только для патриотических (?) нарративов, но и для любовной линии. Правда, не ясно, что так понравилось Джулии в Воронине? Первый интерес она показывает тогда, когда вытирает кровь со лба командира. Это ее так рана сильно, простите, возбудила?

К счастью, большую часть времени героиня Пожарской молчит, но потом все же заявляется в каюту Воронина — Петрова и начинает рассказывать о древнем чудовище — Кракене. Играет она при этом так, что Петров, судя по виду, обалдевает не столько от информации о монстре, сколько от профессионализма Пожарской.

Самого Кракена в фильме крайне мало. Лучше бы назвали ленту «Воронины». А, ведь было уже! Монстра нам не показывают — так, частично подсвечивают: то щупальце, то глаз. У него нет предыстории, нет мотивации, нет силы и ужасающего шлейфа. Просто кто-то должен был преследовать подводную лодку, чтобы там разворачивались события. Вероятно, более масштабное появление Кракена в одноименной ленте требовало серьезных финансовых вливаний, но не получилось.

Фото: Кадр из трейлера фильма «Кракен», «Централ Партнершип»

Поэтому и нарисованы многие вещи в «Кракене» не слишком убедительно. Как-то скудно, пресно и по-школярски. Компьютерная графика для такого фильма в таком жанре должна быть на высоком уровне — это априори, но тут достойного уровня не случилось. Все вышло скромно и посредственно, как актерская игра Дианы Пожарской. Оттого и не удалось поразить зрителя, а он нынче, как мы понимаем, избалован. Хоть и очень старается, сверкая талантом, оператор Сергей Мачильский (достойная работа!).

Фото: Кадр из трейлера фильма «Кракен», «Централ Партнершип»

Учитесь плавать! Главная проблема ленты «Кракен» в другом. Для успеха фильмов подобного жанра обязательное условие — внутренний нерв. Мы как зрители должны жаждать узнать, что будет дальше, должны пыхтеть и сопереживать. Подводная лодка начинает трястись, боцман рапортует командиру, что есть повреждения корпуса, а торпеды выведены из строя. И тут появляется Кракен, взлохмачивающий дно морское — мы переживаем, судорожно втискиваем в себя чипсы, а девичий голос в конце зала кричит: «Да прикончите вы эту дрянь!» Саспенс, нагнетание, зритель весь в напряжении — и где это все, а? Нет, простите, и близко подобного в «Кракене». Внутренней динамики нет, хотя и сценарий плотный, а актеры — на уровне.

Фото: Кадр из трейлера фильма «Кракен», «Централ Партнершип»

Ладно, этому еще предстоит российским кинематографистам научиться. Пока что они, как мозаику, выкладывают полотно из референсов. Да, не покидает ощущение, что истории про подводные лодки и монстров со дна я уже видел и там все пылало масштабнее. Причем, кстати, видел на VHS-кассетах. И история про семейные часы — прям большой привет Бутчу из «Криминального чтива» (такая себе связь поколений, символ традиции).

Но что поделать, если мы, создавшие великое советское кино, теперь учимся снимать фильмы заново. По чужим образцам.

Впрочем, это касается не только кинематографа, а многих отраслей в нашей стране. Что тут скажешь? Учиться и еще раз учиться! Определенные успехи, судя по тому же «Кракену», на этом огненно-непростом поприще все же есть.