Родом из СССР. Что известно об Интервидении-2025
На днях президент России Владимир Путин подписал указ об организации международного песенного конкурса Интервидение-2025. Он задумывается как альтернатива Евровидению. Какие страны поучаствуют и где пройдет шоу, выяснил 360.ru.
Что такое Интервидение
Для рожденных в России людей конкурс Интервидение звучит как что-то новое. Однако у этого певческого соревнования был советский аналог с одноименным названием. В конкурсе участвовали артисты из Европы, Центральной Азии, Африки и Америки.
В 1946 году основали Международную организацию радиовещания и телевидения (с французского Organisation internationale de radiodiffusion et de television, OIRT) со штаб-квартире в Брюсселе. В 1950-м часть ее участников отделились и создали Европейский вещательный союз, который организовал Евровиденик. Впервые конкурс состоялся в 1956 году.
В 1965 году OIRT утвердил конкурс «Золотой ключ», который многие считают первым годом Интервидения. В 1966–1968-х его назвали «Интервидение — Золотой ключ».
С 1969 по 1976 год Интервидения не было. Его возобновили в 1977-м и последующие три года проводили в Польше.
Интересно
В 1981 и 1982 годах конкурс не состоялся. После этого его организовали единожды — в 1983-м. В 1993 году OIRT самораспустилась.
Попытку возродить конкурс предприняли в 2008-м, его назвали «Пять звезд. Интервидение» и провели в Сочи. За организацию взялся Первый канал.
Участниками стали 11 стран — бывших республик СССР. В тот год по результатам телефонного голосования победила певица из Таджикистана Тахмина Ниязова.
В 2009 году конкурс хотели повторить, но вскоре планы отменились.
После выхода из Европейского вещательного союза России в 2022-м вновь заговорили о возрождении Интервидения. На организацию музыкального шоу выделили 600 миллионов рублей.
Когда и где пройдет конкурс
Планировалось, что Интервидение проведут в Санкт-Петербурге в 2024 году. Позднее власти сообщили, что конкурс перенесли на 2025-й в Москву и область.
Правила Интервидения
Правила конкурса пока не озвучили. По аналогии с Евровидением у Интервидения будет оргкомитет и, возможно, национальное жюри.
Участники конкурса Интервидения
Ожидается, что в Интервидении поучаствуют исполнители из стран СНГ, ШОС, Китая, Южной и Центральной Америки.
Оргкомитет Интервидения
В начале февраля Владимир Путин подписал указ о проведении Интервидения. Оргкомитет музыкального конкурса возглавил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а главой наблюдательного совета стал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Комитету и совету при сотрудничестве с правительством Москвы и Московской области поручили подготовить и провести Интервидение, а также скоординировать его информационное сопровождение.