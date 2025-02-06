Родом из СССР. Что известно об Интервидении-2025

На днях президент России Владимир Путин подписал указ об организации международного песенного конкурса Интервидение-2025. Он задумывается как альтернатива Евровидению. Какие страны поучаствуют и где пройдет шоу, выяснил 360.ru.

Что такое Интервидение Для рожденных в России людей конкурс Интервидение звучит как что-то новое. Однако у этого певческого соревнования был советский аналог с одноименным названием. В конкурсе участвовали артисты из Европы, Центральной Азии, Африки и Америки. В 1946 году основали Международную организацию радиовещания и телевидения (с французского Organisation internationale de radiodiffusion et de television, OIRT) со штаб-квартире в Брюсселе. В 1950-м часть ее участников отделились и создали Европейский вещательный союз, который организовал Евровиденик. Впервые конкурс состоялся в 1956 году. В 1965 году OIRT утвердил конкурс «Золотой ключ», который многие считают первым годом Интервидения. В 1966–1968-х его назвали «Интервидение — Золотой ключ».

С 1969 по 1976 год Интервидения не было. Его возобновили в 1977-м и последующие три года проводили в Польше.

Интересно В 1978 году конкурс выиграла Алла Пугачева с песней «Все могут короли». Она поделила первое место с чехословацким артистом Вацлавом Нецкаржем. В 1978 году конкурс выиграла Алла Пугачева с песней «Все могут короли». Она поделила первое место с чехословацким артистом Вацлавом Нецкаржем.

В 1981 и 1982 годах конкурс не состоялся. После этого его организовали единожды — в 1983-м. В 1993 году OIRT самораспустилась.

Фото: IMAGO/United Archives / Tassilo/ Участница Интервидения-77 Линда Льюис / Global Look Press 1/2 Фото: Почтовая марка «Кубок Интервидения. Художественная гимнастика. Москва, 1982 год» / РИА «Новости» 2/2

Попытку возродить конкурс предприняли в 2008-м, его назвали «Пять звезд. Интервидение» и провели в Сочи. За организацию взялся Первый канал. Участниками стали 11 стран — бывших республик СССР. В тот год по результатам телефонного голосования победила певица из Таджикистана Тахмина Ниязова. В 2009 году конкурс хотели повторить, но вскоре планы отменились. После выхода из Европейского вещательного союза России в 2022-м вновь заговорили о возрождении Интервидения. На организацию музыкального шоу выделили 600 миллионов рублей.

Фото: George Zakharchuk/Russian Look/ «Пять звезд. Интервидение», 2008 год / Global Look Press

Когда и где пройдет конкурс Планировалось, что Интервидение проведут в Санкт-Петербурге в 2024 году. Позднее власти сообщили, что конкурс перенесли на 2025-й в Москву и область. Правила Интервидения Правила конкурса пока не озвучили. По аналогии с Евровидением у Интервидения будет оргкомитет и, возможно, национальное жюри. Участники конкурса Интервидения Ожидается, что в Интервидении поучаствуют исполнители из стран СНГ, ШОС, Китая, Южной и Центральной Америки.

Фото: РИА «Новости»

Оргкомитет Интервидения В начале февраля Владимир Путин подписал указ о проведении Интервидения. Оргкомитет музыкального конкурса возглавил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а главой наблюдательного совета стал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Комитету и совету при сотрудничестве с правительством Москвы и Московской области поручили подготовить и провести Интервидение, а также скоординировать его информационное сопровождение.