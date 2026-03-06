Сегодня 15:11 Родительские субботы Великого поста. Как правильно провести особые дни поминовения Протоиерей Бородин рассказал, как поминать усопших в родительскую субботу 0 0 0 Фото: Храм во имя преподобного Серафима Саровского в рабочем поселке Софрино города Пушкино Сергиево-Посадского округа / Медиасток.рф Эксклюзив

Во вторую, третью и четвертую седмицу Великого поста субботы, названные родительскими, предназначены сугубо для поминовения усопших. Верующие собираются в храмах, чтобы молитвой поддержать души близких. В чем суть, какие традиции важно соблюсти, что можно и нельзя делать в эти дни — в материале 360.ru.

Суть родительской субботы В будние дни Четыредесятницы, когда пост достигает наивысшего напряжения, полная литургия совершается не ежедневно, а значит, и поминовение умерших за богослужением происходит реже. Чтобы восполнить эту духовную потребность, Церковь отвела специальные субботы, чтобы верующие собрали в храмах и помолились за души близких. Название «родительская» закрепилось за этими днями не только потому, что первыми вспоминают родителей, но и как напоминание о духовной связи с родом, долге живых перед теми, кто уже переступил порог вечности. В такие дни необходимо отложить житейскую суету и сосредоточиться на главном — молитвах за усопших. В 2026 году родительские субботы Великого поста выпали на 7, 14 и 21 марта.

Традиции родительских суббот Великого поста В субботу второй, третьей и четвертой седмицы Великого поста в храмах совершают особое молитвенное поминовение всех усопших. Накануне, то есть в пятницу вечером, проводят парастас — заупокойную службу.

Фото: Свечи в Главном храме ВС РФ в парке «Патриот» Одинцовского округа / Медиасток.рф

«В саму субботу служат литургию и панихиду. В этот день мы все идем в храмы и молимся за тех, кого знали и не знали — за всех», — рассказал 360.ru настоятель Храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке, протоиерей Федор Бородин. Кроме того, 7 марта принято приносить в храм постные продукты (хлеб, овощи, сладости, муку) для нуждающихся. Подобные пожертвования считаются делами милосердия.

Фото: Храм во имя преподобного Серафима Саровского в рабочем поселке Софрино города Пушкино Сергиево-Посадского округа / Медиасток.рф

Можно ли ходить на кладбище в Великий пост Верующие объединяются в молитве о прощении грехов усопших, чтобы Господь дал им покой. Если нет возможности прийти в храм в пятницу или субботу, можно зажечь лампаду дома и помолиться в тишине. Также в это время молятся о тех, кто скончался недавно, поскольку в будние дни Великого поста поминальные литургии не совершают. Посещать кладбище в родительские субботы Великого поста разрешено. Важно помнить, что на могилах нельзя оставлять еду, напитки или накрывать там стол. «Есть традиция собираться, когда мы кого-то поминаем: сначала в храме, потом за столом с людьми, которым он был дорог. Вспоминают о жизни усопшего, добрых делах, за что ему благодарны», — рассказал Бородин. В другие дни Великого поста на кладбище ходят только по особой необходимости — например, на похороны либо через 40 дней после смерти.

Фото: Elena Mayorova / www.globallookpress.com

Как накрыть стол в родительскую субботу Что именно стоит на столе в родительскую субботу — не имеет значения. Главное, чтобы пища была постной, подчеркнул священник. «Еда становится поводом объединиться. Вокруг трапезы это делать легче», — указал священнослужитель. В России на родительские субботы принято готовить кутью. Это каша из риса, пшена или перловки с медом и сухофруктами. Она символизирует воскрешение.

Фото: РИА «Новости»

Что можно и нельзя делать в родительскую субботу Рекомендуется: Подать милостыню или сделать пожертвование;

Сделать доброе дело;

Помянуть усопших в храме или дома. Нельзя: Веселиться — родительская суббота считается днем скорби;

Пить алкоголь;

Плакать об усопших;

Приносить еду на кладбище, организовывать трапезу на могиле — это отсылает к языческим обрядам;

Говорить об усопшем плохо;

Ругаться и спорить;

Отказывать в помощи;

Заниматься домашними делами;

Тратить время на пустые разговоры.