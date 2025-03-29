Родительская суббота 29 марта: что можно и нельзя делать в день памяти усопших
Священник Лоргус объяснил, как правильно провести родительскую субботу 29 марта
Родительские субботы — особые дни в православном календаре, когда вспоминают усопших близких, молятся за их души и совершают добрые дела. В Великий пост — 2025 таких дней всего два: 15 и 29 марта. Что можно и нельзя делать в родительскую субботу, как правильно поминать и какие традиции связаны с этим днем, разбирался 360.ru.
История родительских суббот Великого поста
Родительские субботы имеют глубокие корни в православной традиции. Церковь установила их, чтобы верующие могли молитвенно помянуть умерших близких.
Интересно
«Родительские субботы связаны с содержанием триоды постной — книги о богослужениях во время Великого поста. Каждый день в неделе имеет свой смысл. Например, понедельник посвящен всем ангелам и архангелам, среда — Божией Матери и кресту Господнему, пятница — распятию. В субботу же вспоминают всех святых и усопших», — рассказал 360.ru иерей русский православный священник, писатель Андрей Лоргус.
Что можно делать на родительскую субботу 29 марта
Родительская суббота — это день молитвы и добрых дел.
«Малые родительские субботы в Великий пост ничем не отличаются от больших, например Мясопустной накануне Масленицы. После литургии совершают панихиду, затем заупокойное поминовение. Верующие, как правило, ездят на кладбище и ходят в церковь, чтобы отслужить панихиду», — отметил Лоргус.
Что можно и нужно делать в родительскую субботу 29 марта:
- Посетить храм. В родительскую субботу в церквях совершают особые богослужения, включающие панихиду и литию. Важно присутствовать на этих службах, чтобы помолиться за тех, кто умер.
- В храме можно подать записки с именами усопших для поминовения во время службы. Это важный способ выразить свою заботу о душах близких.
- Совершить добрые дела. В память о близком можно помочь нуждающимся, накормить голодных или сделать пожертвование.
- После службы в храме принято посещать могилы, чтобы привести их в порядок и помолиться.
- Устроить поминальную трапезу. Дома можно собраться с родными за поминальным столом, чтобы вспомнить усопших и поделиться добрыми воспоминаниями.
Запреты на родительскую субботу 29 марта
- Нельзя сквернословить и ссориться. Этот день должен быть наполнен миром и молитвой.
- Не стоит злоупотреблять алкоголем. Поминальная трапеза должна быть скромной и без излишеств.
- Нельзя забывать о молитве. Даже если вы заняты делами, найдите время для этого.
- Не стоит игнорировать посещение храма. Это важная часть традиции родительской субботы.
Как правильно поминать усопших 29 марта
Поминовение — не просто формальность, а важный духовный акт. Вот несколько советов, как правильно поминать близких в родительскую субботу:
- Прочитайте молитвы за упокой души, например «Упокой, Господи, души усопших раб Твоих».
- Участвуйте в богослужении, подайте записки и поставьте свечи за упокой.
- Подайте милостыню. Помогите тем, кто в этом нуждается, в память о тех, кто отошел в мир иной.
- Приведите в порядок могилы. Посетите кладбище, приберитесь на могилах — даже чужих, если они заброшены — и помолитесь.
Приметы 29 марта
- Погода на родительскую субботу. Считается, что если в этот день идет дождь, то это знак милости Божьей к усопшим.
- Птицы. Если в родительскую субботу вы увидите стаю птиц, это может быть знаком того, что души близких рядом с вами.
- Сны. В ночь на родительскую субботу они считаются вещими. Обратите внимание на то, что приснилось.
- Тишина. В этот день старайтесь избегать шума и суеты, чтобы не нарушить покой душ.