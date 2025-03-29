Родительская суббота 29 марта: что можно и нельзя делать в день памяти усопших

Родительские субботы — особые дни в православном календаре, когда вспоминают усопших близких, молятся за их души и совершают добрые дела. В Великий пост — 2025 таких дней всего два: 15 и 29 марта. Что можно и нельзя делать в родительскую субботу, как правильно поминать и какие традиции связаны с этим днем, разбирался 360.ru.

Родительские субботы имеют глубокие корни в православной традиции. Церковь установила их, чтобы верующие могли молитвенно помянуть умерших близких.

«Родительские субботы связаны с содержанием триоды постной — книги о богослужениях во время Великого поста. Каждый день в неделе имеет свой смысл. Например, понедельник посвящен всем ангелам и архангелам, среда — Божией Матери и кресту Господнему, пятница — распятию. В субботу же вспоминают всех святых и усопших», — рассказал 360.ru иерей русский православный священник, писатель Андрей Лоргус.

Что можно делать на родительскую субботу 29 марта

Родительская суббота — это день молитвы и добрых дел.

«Малые родительские субботы в Великий пост ничем не отличаются от больших, например Мясопустной накануне Масленицы. После литургии совершают панихиду, затем заупокойное поминовение. Верующие, как правило, ездят на кладбище и ходят в церковь, чтобы отслужить панихиду», — отметил Лоргус.

Что можно и нужно делать в родительскую субботу 29 марта: