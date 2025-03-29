Родительская суббота 29 марта: что можно и нельзя делать в день памяти усопших

Священник Лоргус объяснил, как правильно провести родительскую субботу 29 марта

Фото: Медиасток.рф

Родительские субботы — особые дни в православном календаре, когда вспоминают усопших близких, молятся за их души и совершают добрые дела. В Великий пост — 2025 таких дней всего два: 15 и 29 марта. Что можно и нельзя делать в родительскую субботу, как правильно поминать и какие традиции связаны с этим днем, разбирался 360.ru.

История родительских суббот Великого поста

Родительские субботы имеют глубокие корни в православной традиции. Церковь установила их, чтобы верующие могли молитвенно помянуть умерших близких.

Интересно

Великий пост — время духовного очищения, и поминовение усопших в этот период помогает не только укрепить связь с ушедшими, но и задуматься о вечности, своей душе и жизни

«Родительские субботы связаны с содержанием триоды постной — книги о богослужениях во время Великого поста. Каждый день в неделе имеет свой смысл. Например, понедельник посвящен всем ангелам и архангелам, среда — Божией Матери и кресту Господнему, пятница — распятию. В субботу же вспоминают всех святых и усопших», — рассказал 360.ru иерей русский православный священник, писатель Андрей Лоргус.

Фото: РИА «Новости»

Что можно делать на родительскую субботу 29 марта

Родительская суббота — это день молитвы и добрых дел.

«Малые родительские субботы в Великий пост ничем не отличаются от больших, например Мясопустной накануне Масленицы. После литургии совершают панихиду, затем заупокойное поминовение. Верующие, как правило, ездят на кладбище и ходят в церковь, чтобы отслужить панихиду», — отметил Лоргус.

Что можно и нужно делать в родительскую субботу 29 марта:

Maksim Konstantinov
Фото: Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com

Запреты на родительскую субботу 29 марта

Фото: Медиасток.рф

Как правильно поминать усопших 29 марта

Поминовение — не просто формальность, а важный духовный акт. Вот несколько советов, как правильно поминать близких в родительскую субботу:

Shatokhina Natalia/news.ru
Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

Приметы 29 марта

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