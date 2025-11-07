07 ноября 2025 12:56 Революция 1917 года: стоило ли это нашей крови? 0 0 0 Фото: Russian Look / www.globallookpress.com Эксклюзив

Прошло 108 лет со дня Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года. Праздника, который уже не с нами. Да и праздника ли вообще? Хотя бы потому, что так — Великая Октябрьская социалистическая — ту революцию уже никто не называет. И никаких тебе праздничных шествий, митингов, манифестаций. Просто день календаря, даже без выходного. Или все-таки нет?

С другой стороны, есть немало тех, кто торжественно и даже рьяно поздравляет сегодня с 108-й годовщиной социалистической революции. Другие предлагают объявить это днем национального траура. Убили царя-страстотерпца. Сломали систему, в которой достойно существовали миллионы людей. Отменили Бога, разрушили Церковь. Залили страну кровью. Можно ли спорить с этим? Разве что частично. Рабочие, которые трудились в жутких условиях. Чудовищный разрыв между социальными слоями. Тотальная необразованность населения. Можно ли спорить с этим? Вероятно, да, но отрицать факты невозможно. Революцию совершили не большевики, не иностранные агенты, а сам ход истории. Так было и в других странах в разное время: Китае, Мексике, Франции, конечно, и в других.

Фото: IMAGO/H.Tschanz-Hofmann / www.globallookpress.com

В 1856 году, когда Россия билась в Крымской войне, которая шла не только в Крыму, но и в других регионах и которую, к слову, мы не проиграли, русский поэт писал: «Неужели русский солдат вернется к тому же, откуда уходил на фронт?» Так звучал вопрос базовый, экзистенциальный. Невозможно было биться за Родину, когда патриотизм ставился под штык. В 1861-м отменили крепостное право. Однако этого было мало: страна нуждалась в кардинальных переменах.

Разговоры о том, что в 1961 году русский человек оказался в космосе благодаря царскому времени, кажутся несколько смешными и конъюнктурными. Человек в космосе оказался возможен исключительно благодаря колоссальной мобилизации всего народа, запущенной красными демиургами. И это прямое следствие революции 1917-го, которая была ничем иным, как гигантским надавливанием на народ, выжиманием из него всех соков. Иначе ничего бы не было.

Трагедия в том, что жить на последствиях, результатах революции удобно и плодотворно. Но жить внутри нее или рядом с ней — невыносимо. Это кровавый морок, колошматина, рождающая безумие. На самом деле, только большевики — такие большевики — могли совершить нечто подобное: они были не ограничены ни чем. В это была их мощь, и в этом состояло наказание для народа. Поэтому столько почитания у одних и столько ненависти у других. Вопрос в другом — в главном: как жить во всем этом? На сегодня так себе, потому что революция 1917 года превратилась в повод для манипуляций и споров. Понятно, во многом это делается для того, чтобы не спорить о настоящем, но порой отвлечение может привести к серьезным и даже братоубийственным битвам. Эти бесконечные красно-белые споры, которые идут сейчас, рождают конфликты, отсекающие будущее.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Ряженые монархисты и ряженые коммунисты отлично зарабатывают на этом. Вот только простым людям от этого какая выгода, польза? В большинстве случаев — вред, когда призраки прошлого заполняют головы несчастных пациентов, порождая в них дополнительные конфликты и в конечном счете болезнь. Рецепт лечения этой хвори? Вспоминаем слова Алексея Лосева: «Мы знаем весь тернистый путь нашей страны, мы знаем томительные годы борьбы, недостатка, страданий, но для сына своей Родины — это все свое, неотъемлемое, родное».

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press / www.globallookpress.com

Это правильные слова, мудрые, провидческие, но слова, которые (во всяком случае, в ближайшее время) вряд ли будут услышаны. А вот очередные вопли о бестолковом царе, кровавых большевиках, мумии Ленина будут нестись и дальше — и в этом случае гражданская война продолжается. В основном в головах и сердцах. К счастью, не на улицах.