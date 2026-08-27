Ремесло, искусство, вкус: Республика Коми раскрывает туристам тайны Русского Севера
Республика Коми олицетворяет российский Европейский Север. Восточные границы очерчены западными склонами Уральских гор, а живут здесь около 900 тысяч человек 123 национальностей.
Коми стала самостоятельной республикой в 1991 году. Сейчас это 11-й по площади регион России. Площадь Коми — около 417 тысяч квадратных километров.
Именно здесь можно увидеть одно из чудес России, визитную карточку региона — Маньпупунер. Но республика знаменита не только каменным плато. Наш корреспондент Полина Петухова выбрала три культурные точки: Финно-угорский этнопарк, Дом народных ремесел «Зарань» и Национальную галерею Республики Коми. Все они вошли в проект «Туристический привет» от платежной системы «Мир».
Что это значит для путешественника? При посещении музеев и других туристических объектов, участвующих в проекте, можно выполнять специальные задания и получать за них баллы «Приветы». Их можно обменять на разные призы — от необычных экскурсий до туров с профессиональными гидами, сувениров и гастрономических подарков.
Стать участником просто: нужно заранее зарегистрировать любую банковскую карту «Мир» на сайте vamprivet.ru. Затем — ознакомиться с заданиями, выбрать регион, определиться со списком объектов для посещения. После можно отправляться по маршруту. Задания, как правило, связаны с оплатой входных билетов или других покупок зарегистрированной картой «Мир».
Попробовать Коми на вкус: Финно-угорский этнопарк
Первой остановкой стал Финно-угорский этнопарк. Здесь все пропитано историей старины и бытом культуры финно-угорских и самодийских народов. Расположение делает его доступным как для местных жителей, так и для гостей — например, туристов из Кировской и Архангельской областей.
«Недавно к нам из Владивостока приезжали. Из Норвегии гости были. В прошлом году — китайцы. Поэтому гостят у нас люди из нашей республики, страны и даже «суйӧр сайын» — из-за рубежа», — прокомментировала культорганизатор этнопарка Любовь Воронова.
В этнопарке можно научиться готовить национальные блюда — например, шаньгу. Это традиционные круглые открытые пирожки с картофелем, творогом или ягодами, смазанные сверху смесью сметаны и яйца.
«Шаньга – одно из древнейших блюд в республике. Это ржаная лепешка с начинкой по всей площади. Начинки бывают разные. В основном это крупяная, более повседневный вариант. На праздники обычно готовят с брусникой или с творогом», – поделилась культорганизатор этнопарка Ольга Чабанова.
Сделать своими руками: Дом народных ремесел «Зарань»
Следующая точка маршрута — Дом народных ремесел «Зарань», который открыли в селе Выльгорт, чтобы возрождать традиционную культуру и развивать ее. Здесь могут научить плести кружево, работать с деревом и берестой, а также познакомят с гончарным делом. На территории дома расположены мастерские с современным оборудованием для обучения традиционным народным ремеслам и современным видам искусства. Сейчас в доме занимаются более 250 человек, от трех до 70 лет.
«На экскурсии я часто привожу аналогию с деревом. У дерева всегда есть корни. Что такое корни? Это этнический код человека: место, где он родился, традиции, обряды. И также это ремесла. Поэтому сохранять ремесла — это важно, тем более сейчас это ещё и очень популярно. Мы набираем людей с нуля — тех, кто никогда не рисовал, не умел лепить, вырезать», — рассказала заместитель директора по творчеству Мария Андреева.
Увидеть Коми глазами художников: Национальная галерея
Следующая остановка — Национальная галерея Республики Коми. Ее создали в 1943 году. Тогда в коллекции было всего 35 работ местных художников. Сегодня же счет идет на тысячи экспонатов. Огромную роль в формировании коллекции сыграл антрополог Даниил Янович: именно он настоял на создании художественного отдела при краеведческом музее.
«В коллекции галереи — более 10 тысяч произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и скульптуры. Около трети собрания составляет раздел изобразительного искусства Республики Коми. Он отражает все этапы становления и развития профессиональной художественной деятельности в регионе», — рассказала экскурсовод Екатерина Садовникова.
Узнать Коми за один день невозможно. Но можно понять главное: историю и культуру здесь не прячут за витринами и стеллажами — она живет в картинах, ремеслах, языке и людях. Именно поэтому сюда хочется возвращаться.
Три остановки — и три совершенно разных способа узнать Коми: через вкус, через ремесло и через искусство. Но это только один из маршрутов, который можно пройти в рамках проекта «Туристический привет». Акция действует с 1 июня до 30 ноября в шести регионах Северо−Запада: Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Республике Карелия, Вологодской и Архангельской областях, а также Республике Коми. Подробнее — на сайте vamprivet.ru.