Ремесло, искусство, вкус: Республика Коми раскрывает туристам тайны Русского Севера

Республика Коми олицетворяет российский Европейский Север. Восточные границы очерчены западными склонами Уральских гор, а живут здесь около 900 тысяч человек 123 национальностей .

Коми стала самостоятельной республикой в 1991 году. Сейчас это 11-й по площади регион России. Площадь Коми — около 417 тысяч квадратных километров.

Именно здесь можно увидеть одно из чудес России, визитную карточку региона — Маньпупунер. Но республика знаменита не только каменным плато. Наш корреспондент Полина Петухова выбрала три культурные точки: Финно-угорский этнопарк, Дом народных ремесел «Зарань» и Национальную галерею Республики Коми. Все они вошли в проект «Туристический привет» от платежной системы «Мир».

Что это значит для путешественника? При посещении музеев и других туристических объектов, участвующих в проекте, можно выполнять специальные задания и получать за них баллы «Приветы». Их можно обменять на разные призы — от необычных экскурсий до туров с профессиональными гидами, сувениров и гастрономических подарков.

Стать участником просто: нужно заранее зарегистрировать любую банковскую карту «Мир» на сайте vamprivet.ru. Затем — ознакомиться с заданиями, выбрать регион, определиться со списком объектов для посещения. После можно отправляться по маршруту. Задания, как правило, связаны с оплатой входных билетов или других покупок зарегистрированной картой «Мир».

Попробовать Коми на вкус: Финно-угорский этнопарк

Первой остановкой стал Финно-угорский этнопарк. Здесь все пропитано историей старины и бытом культуры финно-угорских и самодийских народов. Расположение делает его доступным как для местных жителей, так и для гостей — например, туристов из Кировской и Архангельской областей.

«Недавно к нам из Владивостока приезжали. Из Норвегии гости были. В прошлом году — китайцы. Поэтому гостят у нас люди из нашей республики, страны и даже «суйӧр сайын» — из-за рубежа», — прокомментировала культорганизатор этнопарка Любовь Воронова.