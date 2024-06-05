Сегодня 07:33 Пушкин. Придумавший нас Писатель Беседин: Александр Пушкин не только «наше все», но и наше «везде» 1 1 0 Фото: Global Look Press Эксклюзив

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Александр Пушкин

Сегодня, 6 июня — ровно 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. О гении, о нашем все столько всего написано, столько всего сказано — подлинного и выдуманного, умного и не очень, — что в миллионе этих слов и сотнях тысяч текстов запутаться, утонуть можно.

Если кто в нашей стране, в нашей цивилизации известнее Пушкина? Юрий Гагарин? Александр Суворов? Был такой проект в 2008 году «Имя Россия» — там определяли самую значимую персону, связанную с Россией. Победили, ясное дело, Пушкин и Александр Невский. Более чем справедливо. Известно, что писатель — это в первую очередь язык. Всегда и всюду. Однако Александр Сергеевич пошел еще дальше: он создал русский язык, на котором стали говорить следующие поколения. Шутка ли сказать, мы с вами на нем говорим. Или, если быть точным, пытаемся говорить.

Фото: Global Look Press

Не знаю, давно ли вы читали, перечитывали прозу Пушкина: «Станционный смотритель», «Капитанская дочка», «Повести Белкина» — откройте, почитайте. И помните, что написано это 200 лет назад. Меж тем язык, какой язык — свежий, легкий, живой, полнокровный, искрящийся! В этом и есть абсолютное пушкинское величие: создать то, что другим неподвластно, но создать это для всех — сделать общедоступным. Гоголь сказал о русском языке: «Живой как жизнь». Позднее Корней Чуковский назовет так свою книгу о русском языке — к слову, она обязательна к прочтению.

Вот и Пушкин — живой как жизнь; он бессмертен, вечен. И дело тут не в многочисленных памятниках и бесконечных переизданиях, а в том, что отчасти, а может, и во многом (не хочу преувеличивать) Александр Сергеевич и есть русский язык; он заключил его в себе. Мы говорим как Пушкин — и мы говорим с Пушкиным и на Пушкине.

Ведь что есть язык? Если максимально упростить, хотя следующая мысль максимально сложная, язык — это и есть мы сами. Язык программирует нашу реальность. Пушкин же — во многом создатель русского языка; да, в этом есть некоторое поэтическое преувеличение, но суть поймана верно. И Пушкин же создатель русского национального кода.

Фото: Vladimir Vereshchagin / Unsplash

Пожалуйста, представьте, что Александра Сергеевича не было бы в нашей жизни — какой бы оказалась Россия? Импульсивно можно ответить: не было бы ее!

Однако, сохранив здравомыслие, скажем иначе, претендуя на объективность: Россия оказалась бы совсем другой. Какой? Хороший вопрос, не правда ли?

Александр Сергеевич прописал наш национальный код. Он сделал это через свои произведения, задав единую систему координат. Пушкинским языком, а, по факту, русским языком, мы программируем мир вокруг, давая ему имена и воспроизводя их в сознании. Речь тут не столько о литературе, сколько о нашем понимании друг друга. Ведь когда я говорю «мой дядя самых честных правил» или «я помню чудное мгновенье» и меня понимают, то мы, без сомнения, существуем в единой системе координат. Пушкинской системе координат. Тем подчас и спасаемся.

Фото: Global Look Press

Поэтому фраза «Пушкин — наше все» абсолютно справедлива. Более того, Пушкин — это не только наш вск, но и наше везде; им пронизана, пропитана вся наша жизнь. Как прошлое, так и настоящее и, что главное, будущее. Ведь прав был все тот же Гоголь: Пушкин — это русский человек в развитии. То, какими нам, если постараемся, предстоит стать.