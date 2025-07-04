Протекающая «Балерина»: когда пакет просто пакет

«Джон Уик» появился из тьмы и стал коммерчески успешным. Теперь его вселенная разрослась, нам явили новый фильм по ней — «Балерина» (в оригинале Ballerina), где есть Баба-Яга, Кикимора, много достойных актеров и брутальных сцен, но нет главного. Того, что в свое время принесло успех оригиналу.

Итак, для начала сюжет. Он в подобных фильмах играет важную роль и должен двигаться, как болид «Формулы-1», не замедляясь и увлекая. Начало «Балерины» заставляет вспомнить о прекрасном фильме «Коммандос» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. А нам ведь настойчиво повторяют, что этот спин-офф «Джона Уика» отсылает к боевикам старой школы. Отец Хавьер и дочь Ева живут вместе, скрываясь от плохих людей. Но однажды на их дом нападают довольно отвратительные и лихие персонажи (те самые плохие люди). Хавьера смертельно ранят, но он помогает дочери бежать. В «Балерине» Шварценеггеров нет, Киану Ривзов — тоже. Теперь, согласно духу времени, действуют сильные девушки, женщины, приговаривающие врагов страстно, но без сомнения.

А как иначе? Если даже Джона Коннора современный кинематограф похоронил и назначил на место спасительницы мексиканку. Ева (ее играет Ана де Армас) как раз из таких мощных дамочек. Ее берет под свое черное крыло «Руска Рома» — русские цыгане, сбившиеся в преступный синдикат. Евой лично занимается глава организации — Директор. Но девушке не сидится спокойно: она жаждет мести, забыв, что мертвых это не вернет. Не зря ее прозвали Кикиморой.

По пути встречается сам Джон Уик (он же Баба-Яга), ведь все это происходит в его вселенной. Есть даже Гэбриэл Бирн: он играет некоего Канцлера, возглавляющего преступную организацию убийц, а по совместительству — секту.

Фото: Billy Bennight/AdMedia / www.globallookpress.com

Этот ирландский актер убедительно воплощает зло даже в не самых лучших фильмах — был, например, очень хорош в «Конце света» в роли Сатаны. Однако тут Бирн неубедителен: то ли постарел, то ли роль для него мелковата. Нет, определенно, Рас Аль Гул, сыгранный Лиамом Нисоном в первом фильме из трилогии «Бэтмена» Нолана, смотрелся намного тоньше и инфернальнее. В общем, зря Гэбриэл полез в этот фильм.

Фото: Lionsgate/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Но это не тормозит развитие ленты. Надо признать, одно из достоинств «Балерины» (их совсем немного) — это то, что ближе к середине фильм, действительно, набирает обороты. Более того, весьма неплохо показаны перестрелки и драки. Фильм снимал Лен Уайзман — вы 100% видели две его другие работы: «Другой мир» и «Крепкий орешек — 4». К чему это я? Уайзман, несомненно, делает добротные боевики. В них достаточно экшена, боев, перестрелок, но… разве это работало в «Джоне Уике» в первую очередь?

Фото: Lionsgate/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Важно напомнить, что сама франшиза выросла из посредственных фильмов второго, а то и третьего ряда. Потом Чад Стахелски и Дэвид Литч сделали нечто нового уровня. Создавался «Джон Уик» по сценариям Дерека Колстада — сценариста-неудачника, который, психанув, наваял фильм о мести. Говорят, Чак Паланик тоже написал «Бойцовский клуб» (книгу), после того как был отвергнут издателями. Колстад отыскал Стахелски и Литча — и тут понеслась! Конечно, во многом успех «Джона Уика» связан с тем, что главную роль играет Киану Ривз — добрый человек, изображающий машину смерти.

Фото: Ана де Армас. IMAGO/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Однако было в фильме и что-то еще — то, что возвышало его над остальными, сделанными в таком жанре. И вот ради этого Чаду Стахелски пришлось становиться за руль вместо Уайзамана и то ли переснимать, то ли доснимать «Балерину». Он, вероятно, пытался спасти фильм. Не удалось. Потому что главное в успехе «Джона Уика» — патологическая серьезность, с которой на экране творится безумный, кровавый морок, посредственный и хорошо знакомый, как нежно-розовая тушенка в консервной банке. Мы все это 100 раз видели, но Стахелски и Литч как бы говорят зрителям: нет-нет, это новое, в нем есть глубокий смысл. Кто-то даже поверил.

Фото: Niko Tavernise/Lionsgate / www.globallookpress.com

В «Балерине» есть исключительно то, что есть. Грамотная режиссура, очаровательная исполнительница главной роли, классно сделанные драки — и все. Претензии на серьезность высказывания отсутствуют. Хотя, казалось бы, акцент тоже сделали на мести.

Вообще, во многом успех «Джона Уика», если мы уж о неглубоких глубинах, связан именно с тем, что современные люди разучились прощать, а чтобы банально отпустить обиды, ходят по психологам и психотерапевтам. Но мало заявить месть — важно придать ей немного безумия. Вместо этого героиня де Армас разгуливает по заснеженным улицам, заставляющим вспомнить клип Оззи Осборна Dreamer, убивает врагов, чтобы затем убить врага главного и по итогу быть непринятой своими же.

Честно сказать, жутко скучно. Слишком жестоко и вместе с тем слишком пресно.

Фото: Courtesy of Lionsgate/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Когда льется столько крови на экране, нужно добавлять пафоса и безумия. Когда же этого нет, тогда протекающий пакет с отрезанной рукой, которую несет Ева по улицам, смотрится просто пакетом с отрезанной рукой, из которого течет кровь. И ничего больше. В Санкт-Петербурге, говорят, таких Кикимор встречают на улицах регулярно — все они немного не в себе. От кино же мы хотим совсем другого. К сожалению, «Балерина» дать это пока неспособна.