Сегодня 15:20 «Пророк. История Александра Пушкина»: бездарность или диверсия? Писатель Беседин: «Пророк» — плохое кино без понимания масштаба фигуры Пушкина 0 0 0 Фото: Изображение нарисовано с помощью нейросети / 360.ru Эксклюзив

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На экраны вышла лента «Пророк. История Александра Пушкина», которую многие анонсировали едва ли не как главное кинособытие начала 2025 года. Хотя даже трейлер настораживал, но теплилась надежда, что сам фильм не станет очередной демонстрацией слабостей и вторичностей современного российского кино. Ведь речь пойдет о Пушкине, сыгранном Юрой Борисовым, который для многих превратился чуть ли не в главного актера России. Что ж, успокаивал себя я: Александр Сергеевич — гений, кинематографисты должны постараться.

Учите матчасть Я ошибался. Печаль — фактологическая — начинается уже с первых кадров. Стоило бы нанять литконсультантов, чтобы они, например, сообщили авторам «Пророка»: «Литературную газету» основали в 1830 году. Делал ее Дельвиг, а затем Пушкин. Как мог юный Саша читать «Литературную газету» в 1814 году? Загадка. Упоминать дальше о фактических ошибках в «Пророке» я не стану. Весь фильм — одна большая фактологическая (и не только) ошибка. На работу с фактами рассчитывать не приходилось, так что я решил просто смотреть кино. И тут на экране начали читать рэп. Буквально, причем бездарно — настолько, что услышь эту околесицу парни из Cypress Hill, они бы пошмаляли создателей «Пророка».

В «Пророке» не только читают рэп, но и поют на разный манер, если это, конечно, можно назвать пением. Без шуток, стыд в кинотеатре испытывал не только я. Несколько людей встали и вышли, чтобы уже не вернуться. Но я досмотрел до конца.

Обсуждать «Пророка» как кино всерьез невозможно. Это одна из самых слабых работ за последние несколько лет. В фильме Феликса Умарова все нелепо и вызывает густой стыд. Да, Пушкина играет Юра Борисов, который мне симпатичен, но, к сожалению, лично для меня он перестал существовать как актер на ближайшие месяцы, а то и годы.

Фото: Феликс Умаров — российский режиссер и оператор. Shatokhina Natalia/news.ru / Global Look Press

Нельзя, Юра, если хочешь войти в историю, сниматься в такой халтуре! Впрочем, Борисов, выполняя задумку режиссера, играет, намеренно, видимо, идиотика, которого интересует что угодно, но не творчество и не Россия. Идиотика не в смысле произведения Достоевского или «Дурака» Юрия Быкова, а в смысле тиктокерской пошлости и мелочности. Тем не менее Борисов хоть что-то пытается изобразить. Остальные актеры похожи на студентов, которые участвуют в институтском капустнике, но накануне они слишком переборщили на вечеринке и забыли, как играть в принципе. Вечеринкам, кстати, в «Пророке» уделили много времени — поданы они в бурлескном стиле. Есть черта, которая роднит фильм Умарова с работой «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина. Вернее, не черта, а существо — это обезьянка Я заметил, что российские кинематографисты, показывая вечеринки прошлого (неважно — XIX или XX века), неизменно вдохновляются «Великим Гэтсби» База Лурмана и обязательно вставляют в происходящее обезьяну. Что это? Намек? Дьявол — это обезьяна Бога. Или просто ради прикола?

Фото: Юра Борисов на премьере. Shatokhina Natalia/news.ru / Global Look Press

Референсы, референсы, референсы! Актеры, участвовавшие в этом водевиле, ставшем пасквилем, были обречены изначально. Феликс Умаров, 30-летний молодой человек, до «Пророка» снял сериал «Домашнее поле», короткометражку «Эдем». Последняя описывается так: «Под действием наркотиков пара переносится в библейский Эдем. Галлюциногенный короткий метр без диалогов». Кто, почему и в каком состоянии доверил ему снимать кино о русском гении? Неужели в огромной России не нашлось других режиссеров, чтобы создать настоящий фильм о Пушкине?

Что до режиссуры Умарова, то, вероятно, он снимал много роликов и клипов, поскольку «Пророк» — это огромное число кусков, сшитых друг с другом, набор видеозарисовок, аляповатых, собранных в как бы одно. Вероятно, режиссер размышлял так — или ему ставили подобную задачу: «Сделаю-ка я нечто бодрое, современное, незамшелое! Такое, чтобы с эффектной картинкой».

Дальше создатели «Пророка» отправились стандартным для российского кинематографа маршрутом: понахватали голливудских референсов (любимое для грантодателей слово) и решили скопировать. Попробовали работать и под База Лурмана, и под «Ла-Ла-Ленд», даже под мультфильмы от студии Pixar. Все это смотрится пластмассово и синтетически. Дешево. На что похоже? Если вы внимательно смотрели культовый сериал «Друзья», то помните, как Рейчел Грин приготовила неправильный пудинг: сливки, бисквит, мармелад, клубнику она по ошибке смешала с мясом. Однако, полагаю, в случае «Пророка» не было никакой ошибки — вся эта нелепая многоголосица сделана так намеренно. Возникает главный вопрос: что это — бездарная глупость или намеренная диверсия? На протяжении всего фильма задавал себе, а после и окружающим, подписчикам этот вопрос. Для чего сделали фильм «Пророк»? Понятно, что ключевая задача — заработать, но есть же что-то еще? Или нет было вообще ничего, кроме денег?

Фото: Актеры Кай Гетц (слева) и Илья Виногорский на открытии выставки костюмов из фильма «Пророк. История Александра Пушкина» на станции московского метрополитена «Воробьевы горы» / РИА «Новости»

Бездарные диверсанты Понятно, что создатели «Пророка» не хотели представлять Пушкина гипсовой фигурой из школьного кабинета, поэтом с календарей. Вероятно, я надеюсь на это, они желали показать его динамичным, живым, но добились обратного эффекта. Нам явили карикатуру, настолько примитивную, будто речь идет не о великом поэте, не о реформаторе русского языка, не о патриоте, а о Ляпсусе (простите, Ляписе) Трубецком. Как можно так самонадеянно подходить к подобным вопросам? Как можно показать колоссальную фигуру ничтожным человеком, погрязшем в мещанстве и пошлости?

Проблема в том, что российский кинематограф, как и большинство сфер, захватили пигмеи. Они маленькие, пустые, пошлые — и видят вокруг такую же мелкотравчатую пошлость. Они думают, что если показать Онегина и Годунова, возникающих перед Пушкиным, точно боги в каком-нибудь голливудском кино 20-летней давности, то это сработает. И тут мы видим бездарность и глупость, которая, как известно, страшнее злобы. Пигмеям нельзя приближаться к большим темам. Они не станут смотреть вверх, а если и станут, то выкрутят себе шейные позвонки.

Но что, если это не просто глупость, а намеренная диверсия? К сожалению, она по-своему удалась. Мы вышли из кинотеатра, и люди, которые изначально не были настроены столь критично, как я, заявили: «Нам стыдно, что о Пушкине показывают такое. Кто он в фильме? Бабник? Скандалист? Понятно, что у поэта была и другая сторона, что он не бронзовый памятник, но где сторона первая? Почему все сведено до уровня насекомого?» У меня возникает тот же вопрос. Нам не показали Пушкина — нам показали мелкое существо, которое просто что-то там кропает на бумажках и читает рэп, а еще, как та обезьянка на вечеринке, строит рожи.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / Global Look Press

Банальность, однако вынужден повторить: нравится это кому-то или нет, но кинематограф во многих аспектах заменил образование. «Спасти рядового Райана» повлиял на восприятие войны больше, чем сотни учебников и книг. Поэтому Голливуд работает тут жестко и четко. Как сделано кино о Роберте Оппенгеймере? Блестяще! Потому что Кристофер Нолан «по заданию партии» создает своим фильмом канонический миф. Оппенгеймер для американской истории важен. Но для нашей истории Пушкин еще важнее. Ладно, «Оппенгеймер». Кто видел фильм ленту «Капоте»? Сделано хорошо, очень хорошо. Писатель Труман Капоте там убедителен. А тут фильм о Пушкине, сделанный на государственные деньги, — и вот так?

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / Global Look Press

Это не просто очень плохое кино, слепленное без понимания масштаба фигуры, вторично и суетливо — нет, тут вопрос в другом: это вредное, порочное кино, вызывающее не только жгучий стыд у любого мало-мальски образованного человека, но и справедливый вопрос: почему наш кинематограф систематически плюет в нашу историю и очерняет всех тех, кто дорог русскому человеку? Что дальше? Кого еще они не унизили? Гагарина? А, вероятно, Лермонтова, появляющегося в конце фильма «Пророк».