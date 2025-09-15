Сегодня 14:19 «Пролетая над гнездом кукушки»: как свершилась революция в США 0 0 0 Фото: United Artists/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

В кинопрокат вновь вышла культовая лента Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» с Джеком Николсоном в главной роли. Фильм создан по одноименной книге Кена Кизи, увидевшей свет в 1962 году. Тогда у нее был абсолютно революционный эффект.

У произведений есть ряд отличий: например, в кинопроизведении сделан акцент на персонаже Николсона Рэндле Макмерфи, в то время как в книге ключевой герой — высоченный индеец по прозвищу Вождь, от лица которого и рассказывается история. Как водится у больших мастеров, Форман и Кизи невзлюбили друг друга. Режиссер не упомянул писателя на вручении премии «Оскар». Сам Кизи, написавший первый сценарий ленты, якобы даже не стал смотреть произведение Формана.

Роман «Пролетая над гнездом кукушки» стал своего рода Библией для тех, кто хотел взрывать и крушить прежний мир. Порою казалось, что им это удавалось.

Роман Кизи трудно назвать произведением выдающихся художественных достоинств, но с точки зрения влияния на умы это одна из главных книг ХХ века. Автор устроился работать в психиатрическую лечебницу, где понял, что ее пациенты несильно отличаются от него самого.

Фото: HA/imago stock&people / www.globallookpress.com

Поворотным для создания произведения стал момент, когда он понял, что должен написать от лица индейца. К слову, это был первый такой опыт в американской литературе. Творил Кизи, как гласит легенда, под препаратами, но не факт — скорее, видел то, что хотел написать. В результате родился текст, ставший контркультурным шедевром.

Любой, кто хотел плюнуть в систему, кто жаждал бунтовать и протестовать, обязан был прочитать роман «Пролетая над гнездом кукушки».

Понятно, что он был буквально обречен на экранизацию, но закрутилась весьма причудливая история. Между появлением книги и фильма прошло целых 13 лет — для столь успешного произведения это много.

Фото: Кен Кизи. Russell Gordon/Copyright Russell Gordon / www.globallookpress.com

Экранизацию продвигал легендарный актер Кирк Дуглас. Он предложил сделать ленту талантливому чеху Милошу Форману и отправил ему роман почтой. Легенда гласит, что чехословацкие пограничники задержали посылку, посчитав роман Кизи неблагонадежным. Форман и Дуглас обиделись друг на друга. Ситуация исправилась, когда за дело взялся сын Кирка — Майкл Дуглас. Милош Форман тем временем покинул Чехословакию, куда вошли советские танки, и отправился в Америку. Там дела у него шли не очень: жил в дешевом мотеле, не зная, куда податься, но тут подоспело предложение сделать ленту по роману Кизи. Тогда все срослось. Пять «Оскаров», статус одной из лучших лент второй половины ХХ века и прочее. Как и роман, фильм стал универсальным манифестом борцов с системой — с любой системой, которая обозначена как Комбинат и представлена в образе старшей сестры Милдред Рэтчед. К слову, в фильме проигнорирована ее выдающаяся фигура: в книге она обладательница гигантской груди. Это очень важная деталь, которую Кизи то ли вольно, то ли невольно вносит в литературный и социокультурный мир. Старшая сестра Рэтчед — это некто вроде Большого Брата из культовой антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла. Она же Великая Мать, воспринимающая мужчин как шкодливых мальчишек, от которых всегда жди беды.

Фото: Роман Джорджа Оруэлла «1984». imago stock&people / www.globallookpress.com

Вот только Большой Брат никак у Оруэлла не персонифицирован, а старшая сестра Рэтчед наделена человеческими чертами — в ее образе Кизи предсказывает будущее подавление мужчин женщинами, феминистическую антиутопию, где провинившийся малыш будет наказан. Впрочем, это можно трактовать и шире, а Милош Форман — режиссер, обожавший все обобщать и делавший это блестяще: мы наблюдаем бунт против системы.

В таком контексте «Пролетая над гнездом кукушки» — стопроцентная антиутопия, и пусть вас не смущает, что действие романа происходит в психиатрической клинике.

Собственно, «гнездом кукушки» в Америке называют именно такие учреждения. Мы все в том или ином смысле живем в сумасшедшем доме — тут Кизи абсолютно прав. В доме, где нас подавляют самыми разными методами. Обратите внимание, как устроен этот мир. Пациенты получают вкусный завтрак: яйца с беконом и апельсиновый сок. Они ходят в чистом белье. Они играют в баскетбол и смотрят бейсбол. Они даже голосуют, будто бы поддерживая демократию, хотя это, конечно же, фикция, и демократия на самом деле тоталитарна.

Фото: Режиссер Милош Форман (посередине). United Artists/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Сцена голосования одна из ключевых — она демонстрирует ложь, жестокость и фальшь системы. Кизи написал бунтарский, пророческий текст. Форман через кино донес его максимально широкой аудитории. «Пролетая над гнездом кукушки» — о подавлении, замаскированном под комфортное существование, и о яростном противоборстве ему. Казалось бы, выхода из дисциплинарного санатория нет. Буйного Макмерфи по итогу превращают в безвольный овощ, но, на самом деле, можно проломить окно и вырваться на свободу. Надо только действительно захотеть это сделать.