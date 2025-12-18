Премьера ледового спектакля «Буратино» состоится во Дворце гимнастики Ирины Винер
Премьера новогоднего ледового спектакля Ильи Авербуха «Буратино» на музыкальную сказку Алексея Рыбникова впервые в этом году пройдет на новой площадке во Дворце гимнастики Ирины Винер.
В спектакле заняты Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Максим Шабалин, Матвей Ветлугин, Андрей Ежов, Софья Шевченко и другие звезды российского фигурного катания. Главную роль — Буратино — исполнит победительница и призер этапов юношеских Гран-при, недавно выигравшая взрослый Гран-при России, Алиса Двоеглазова, а роль черепахи Тортиллы — легенда советского спорта Тамара Москвина.
Тема нынешнего спектакля выбрана неслучайно. Ровно 50 лет назад в прокат вышел знаменитый советский фильм «Приключения Буратино» Леонида Нечаева с великолепной музыкой Алексея Рыбникова. Во всем Советском Союзе не было, наверное, человека, не посмотревшего эту двухсерийную музыкальную историю, где в ролях заняты выдающиеся Ролан Быков, Владимир Этуш и другие, а песни из этого фильма все знали наизусть от первой до последней строчки. Кроме того, в 2026 году будет еще один юбилей: исполняется 90 лет пьесе Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино», которую он в свое время написал для Центрального детского театра по личной просьбе Наталии Сац. Наконец, летом этого года отметил свой юбилей композитор Алексей Рыбников, уже давно ставший живым российским классиком.
«Новогодние спектакли обычно создаются с единственной целью — развлечь детей и их родителей на длинных зимних каникулах. Но в этом году мы решили привнести в развлекательный контент еще и историческую составляющую и напомнить всем о трех китах советского детского культурного наследия: сказке Алексея Толстого, телевизионном фильме Леонида Нечаева и выдающемся композиторе Алексее Рыбникове, — говорит режиссер-постановщик спектакля Илья Авербух. — Без этой истории и музыки невозможно представить себе наше детство, и мне, как отцу и режиссеру, очень важно бережно передать эту любовь следующему поколению детей».
Как всегда, у Авербуха будет ярко, зрелищно, смешно, с феерией спецэффектов и неожиданных сюжетных поворотов и, конечно, живой музыкой.
Когда: с 27 декабря 2025 г. по 7 января 2026 г.
Где: Дворец Ирины Винер (м. Спортивная, ул. Лужники, 4, стр. 24)
Подробности и билеты: www.icetickets.ru
Возрастное ограничение: 0+
