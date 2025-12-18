Премьера ледового спектакля «Буратино» состоится во Дворце гимнастики Ирины Винер

В спектакле заняты Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Максим Шабалин, Матвей Ветлугин, Андрей Ежов, Софья Шевченко и другие звезды российского фигурного катания. Главную роль — Буратино — исполнит победительница и призер этапов юношеских Гран-при, недавно выигравшая взрослый Гран-при России, Алиса Двоеглазова, а роль черепахи Тортиллы — легенда советского спорта Тамара Москвина.

Тема нынешнего спектакля выбрана неслучайно. Ровно 50 лет назад в прокат вышел знаменитый советский фильм «Приключения Буратино» Леонида Нечаева с великолепной музыкой Алексея Рыбникова. Во всем Советском Союзе не было, наверное, человека, не посмотревшего эту двухсерийную музыкальную историю, где в ролях заняты выдающиеся Ролан Быков, Владимир Этуш и другие, а песни из этого фильма все знали наизусть от первой до последней строчки. Кроме того, в 2026 году будет еще один юбилей: исполняется 90 лет пьесе Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино», которую он в свое время написал для Центрального детского театра по личной просьбе Наталии Сац. Наконец, летом этого года отметил свой юбилей композитор Алексей Рыбников, уже давно ставший живым российским классиком.