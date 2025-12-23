Показательно худшее кино 2025 года: можно ли снимать о войне с винирами?

Российские кинематографисты с гордостью рапортуют, как собирают миллиарды в прокате. Вот только забывают сказать, что при господдержке эти суммы уменьшаются чуть ли не вдвое. Притом что большие голливудские блокбастеры официально не доходят к российскому зрителю. Мы составили для вас список худших отечественных фильмов 2025 года. Впрочем, вкус у всех разный, так что если не худших, то показательных точно. Выбор был сделан из тех лент, которые претендовали на большие достижения.

«Пророк. История Александра Пушкина» Режиссер: Феликс Умаров Актеры: Юра Борисов, Алена Долголенко, Роман Васильев Плохо решительно все. Ленту не спасает даже Юра Борисов, под знаком которого во многом и прошел киногод 2025-й. За счет звезды «Аноры» создатели хотели выехать, но не получилось. «Пророк» — классическая история о том, как российские кинематографисты под прикрытием «осовременить классику» решили заработать много денег на имени гения. Ну и, конечно, хайпануть для пущего эффекта. Как итог, фильм содержит массу фактических ошибок: например, «Литературная газета», рожденная Пушкиным и Дельвигом, начала выходить задолго до года своего основания. Картинка, которую доверили режиссеру, не снявшему до этого ни-че-го, кроме ленты о галлюцинациях, напоминает дешевые клипы на рейв-вечеринках. То, что все актеры сплошь и рядом читают рэп, — контрольный выстрел.

Фото: Актер Юрий Борисов на премьере фильма режиссера Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина» / РИА «Новости»

«Пророк» — абсолютно показательное кино: смотрите и никогда так больше не делайте! Даже не пытайтесь. Удивительно, что в век, когда мы говорим об исторической памяти, сохранении исторического наследия и тому подобных вещах, не очень талантливые опошляют наше все, сводя его до уровня шантрапы из столичной подворотни.

«Алиса в Стране чудес» Режиссер: Юрий Хмельницкий В ролях: Анна Пересильд, Милош Бикович, Олег Савостюк Опять же показательное кино. Двумя факторами. Во-первых, получается плохо и даже очень плохо, когда читаешь книгу, а видишь известно что. Думать, будто Льюис Кэрролл писал о девочке Алисе, попавшей в Зазеркалье и только, — это безумие, конечно. Потому что автор шифровал так, что масоны нервно ищут коды. Но российские создатели кинематографической «Алисы» подумали, будто в них вселился дух Тима Бертона — и, конечно, наворотили такого, что зрители сидели весь фильм с таким же выражением лица, как и у исполнительницы главной роли Анны Пересильд, — не меняющимся.

Фото: Съемочная группа фильма «Алиса в Стране чудес» в Москве. На первом плане — актриса Анна Пересильд / РИА «Новости»

Во-вторых, можно использовать ИИ на разный манер, воротить массу технических приемов, но ничего не изменится, если актеры в кино не будут играть, а из сценария станут торчать даже не просто белые нитки, а канаты. Мотивация героев отсутствует, диалоги прописаны на уровне пятого класса, а актеры реально выглядят заторможенными и пустыми.

Феерия не удалась и обернулась пугалом, на которое нацепили пестрые одежды.

«Август» Режиссеры: Никита Высоцкий, Илья Лебедев Актеры: Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков Однозначно, это не худшее кино. И местами оно даже весьма симпатичное. Тут проблема в другом — фильм не оправдал выданных авансов после такой-то масштабной рекламы. Бесконечные пересъемы утомляют и неизбежно рождают вопрос: «Для чего это делать?» Отсюда и тонны сравнений. Вот и свежую ленту «Август» неизбежно стали сравнивать с картиной «В августе 44-го», где сыграли Евгений Миронов и Владислав Галкин. Сделано же это все по культовой книге Владимира Богомолова «Момент истины». В новом фильме главные роли сыграли Сергей Безруков и Никита Кологривый — и мы видим чудовищный разрыв между актерскими школами. Молодым бы стоило читать книги.

Фото: Премьера фильма «Август» режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева / РИА «Новости»

Собственно, «Август» — иллюстрация того, что происходит, когда сверху идет заказ. Нужно рождать патриотику, вспоминая советское кино, но реализовывать эти амбициозные задачи некому. Во-первых, нет знаний. Во-вторых, нет лиц. Поэтому в «Августе» девушки и женщины Великой Отечественной войны выглядят так, будто только что вышли из кабинета косметологии.

Можно ли снимать о войне, если у каждого второго виниры?

«Вниз» Режиссер: Марюс Вайсберг В роялх: Егор Крид, Анфиса Черных, Игорь Миркурбанов Я люблю триллеры, и слэшеры я люблю. Стыдно и страшно сказать, но я даже лекции по ним читаю. Поэтому ознакомиться с российским триллером — или что это? — «Вниз» было любопытно. Первые минут пять просмотра. Не знаю, кто учил известного режиссера-ремесленника Марюса Вайсберга снимать триллеры, но педагог из него так себе. Вайсберг вообще своего рода разновидность Сарика Андреасяна: берется за что угодно, вдохновляясь западными примерами. Как на выходе? Мы видим.

Фото: Марюс Вайсберг / РИА «Новости»

Триллеров в лифте сняли множество. «Дьявол», например. Пространство замкнутое, потому важна игра актеров. И тут — здравствуйте, Егор Крид! Какой из него актер? Но это ладно. Мы не ждали Наоми Уоттс вместо Анфисы Черных. Хуже актерской игры — сценарное бессилие. Весь фильм состоит из пустот. Ведь для триллера нужна предыстория — здесь она рассказана так криво, что моя младшая дочь может лучше. Самое забавное, что все кончается где-то в середине фильма. Впрочем, начиналось ли?

Оживить этот кинотруп пытался разве что талантливый оператор. Не удалось. Забавно, что снято это при государственной поддержке. Ради чего?

«Мажор в Дубае» Режиссер: Егор Чичканов В ролях: Павел Прилучный, Павел Чинарев, Елизавета Шакира Тут без особых разборов по той причине, что на месте этой ленты могла бы оказаться любая, сделанная на скорую руку, — особенно из тех, в которых богатых парней и девушек пытаются научить уму-разуму. Тем более что это часть большой серии фильмов. «Холоп» задал тренд — и многие отправились по проторенной им дорожке. Но что можно предложить зрителю нового? О чем можно сказать, когда все сказано в социальных сетях? Тогда получается чертов монтаж: когда ролики и рилсы склеиваются в одно большое полотно, трещащее по швам.

Фото: Режиссер фильма «Мажор в Дубае» Егор Чичканов на премьере / РИА «Новости»

Проблема этого фильма, который должен развлекать, что его создатели очень хотели быть модными, а оттого напихали в одну ленту все актуальное: от собственно дубайских будней до крипты и дронов. Что на выходе? Винегретом это не назовешь — для чего оскорблять вкусное блюдо? Просмотр этой ленты, имя которой легион, напоминает залипание в социальных сетях: надо остановиться, чтобы не тратить попусту жизнь.