Песня свободы: Джон Леннон развалил СССР и вдохновил Россию?

Джон Леннон родился в городе Ливерпуль 9 октября 1940 года — ровно 85 лет назад. Он был великим мистификатором, хотя недруги предпочитали использовать другое слово — лицемер. Однако история всех рассудила. Леннон остался в памяти миллионов не только как великий музыкант, но и как человек, изменивший саму ткань культурного, социального, политического бытия. Для СССР и России Леннон, как и The Beatles в целом, сыграли важнейшую роль.

Показательно, с каким размахом отмечали 50-летие Леннона в Советском Союзе. Концерты его памяти прошли тогда в десятках городов. Любопытно, что один из самых ярких состоялся в Донецке: на стадионе, кроме прочих, пели «Кино» и Лариса Долина. Самая же легендарная история — тайный концерт битлов в Стране Советов: они не только сыграли, но и искупались в Каспийском море. Такому развитию событий якобы посвящена песня, написанная Полом Маккартни, Back in USSR. Также хочется вспомнить концерт, закрывающий «программу разрядки» Горбачева — Рейгана: Надежда Бабкина поет Леннона под гитару Карлоса Сантаны — невозможно представить, но такое было! Это смотрелось тем страннее, что очень долго о The Beatles в СССР старались не говорить. Впрочем, их пластинки на «Мелодии» по итогу вышли. Имели они весьма забавные названия вроде «Вкус меда»: туда включили выжимку из первых трех альбомов битлов.

Фото: k09/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Продавали еще и легендарную A Hard Day’s Night — «Вечер трудного дня»; название каждой песни переводили на русский язык, подчас довольно забавно. Вышли эти две пластинки в 1986 году как результат перестройки. Зато вот сольные работы Леннона, записанные им после распада The Beatles, в Стране Советов начали выходить еще в конце 70-х годов. Объяснялось это просто: творчество Джона подавали как антибуржуазное, антикапиталистическое — и там действительно было за что зацепиться. Такие песни, как Working Class Hero, Give Peace a Chance, Power to the People, до сих пор исполняют на митингах и протестах левого движения, да и вообще любят петь бунтари, выступающие против глобалистов, транскорпораций и так далее.

Даже смерть Леннона в СССР представили как следствие тотального мракобесия, творящегося в США. На предпоследней странице газеты «Советская культура» спустя четыре дня после убийства Джона появился материал под названием «Семьсот первое убийство года».

Там значилось: «Ему было 40. Он прожил в США около десяти лет — в этом безумном мире ежедневных убийств, патологического насилия, всеобщего страха». И далее: «Леннон стал 701-й жертвой вооруженного нападения, совершенного за этот год в Нью-Йорке». Миф гласит, будто The Beatles были одними из тех, кто приблизил развал СССР. Под их песни происходил крах тех, кто предлагал также представить мир без границ, но в ином формате. Есть целые исследования о том, как ЦРУ использовало The Beatles в холодной войне.

Фото: Rudi Keuntje/Geisler-Fotopress / www.globallookpress.com

В реальности многие советские люди, ловившие песни битлов на запрещенных радиостанциях, думали, что им сообщают откровения, а на деле парни с дурацкими прическами лишь пели о том, что ходят держать за руку девушек с красивыми прическами. Вместе с тем влияние The Beatles на СССР и Россию колоссально, поэтому на концерте Пола Маккартни в Москве мы увидели всех представителей элиты страны. Это было нечто большее, нежели просто выступление рок-музыканта перед многотысячной публикой. Явилось божество, которое вживую произносило то, что раньше можно было услышать лишь на священных пластинках. Дело не в том, что The Beatles определили всю музыку, в том числе и в нашей стране, на полвека вперед, а в том, что во многом именно они сформировали у нас представление о свободе.