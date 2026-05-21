Сегодня 15:44 «Пацаны» в 2026 году: чем закончился сериал и как в нем представили Россию 0 0 0 Фото: AD/AdMedia / www.globallookpress.com Культура

Фанаты

Marvel

Сериалы

Фильмы

Актеры

Мемы

В Сети появился финальный эпизод американского телесериала «Пацаны» (оригинальное название — The Boys). Проект о команде мстителей, которые борются с продажными супергероями, стал настолько популярным, что прожил пять сезонов и собрал вокруг себя миллионы поклонников по всему миру. О чем сериал, кто в нем снимался, в чем феномен популярности проекта, что было в финале «Пацанов» и как там представили Россию — в материале 360.ru.

О чем сериал «Пацаны» Проект рассказывает о вселенной, где супергероев, то есть людей со сверхспособностями, считают звездами. Все они работают на крупную корпорацию, которая зарабатывает на их эксплуатации. Однако вне красивой картинки большинство персонажей высокомерны, злоупотребляют своей славой, совершают преступления и остаются безнаказанными. Сюжет сериала вертится вокруг команды супергероев — «Семерки», а также группы, которая собирает на них компромат и пытается им противостоять, — «Пацанов». У их лидера Уильяма — Мясника — Бутчера личные счеты с одним из супергероев — Хоумлендером, так как последний изнасиловал его жену, после чего женщина пропала. В конце первого сезона этот сюжетный поворот развернется неожиданной стороной. В начале истории к «Пацанам» присоединяется еще один ненавистник «Семерки» — Хьюи Кэмпбел. Его подругу сбил насмерть супергерой А-Трейн.

Фото: Jasper Savage/Amazon Studios / www.globallookpress.com

Производство и актеры В сериале есть две противоборствующие группировки. Команда «Семерки» супергероев выглядит так: Хоумлендера сыграл Энтони Старр (с его участием в образе персонажа сериала ходит множество мемов). Персонаж считается сильнейшим супергероем Земли, за публичным обликом которого скрывается жестокая и высокомерная натура;

Роль Королевы Мэйв исполнила Доминик Макеллиготт. Это разочаровавшаяся и близкая к выгоранию героиня, обладает невероятной выносливостью и физической силой;

Старлайт, она же Энни, — Эрин Мориарти. Набожная христианка, обладающая даром излучать яркий свет, покидает лагерь супергероев после того, как узнает их истинную природу. В процессе перейдет к «Пацанам»;

А-Трейн — Джесси Ашер. Персонаж умеет развивать чудовищную скорость, зависим от запрещенных веществ;

Подводный (Кевин Московиц) — Чейс Кроуфорд. Супергерой умеет общаться с морскими животными и дышать под водой. Другие супергерои смотрят на него свысока из-за «бесполезных» способностей;

Фото: Публичное достояние

Блэк Нуар (и в более поздних сезонах — второй Блэк Нуар) — Нейтан Митчелл. Это безмолвный ниндзя, который редко снимал маску;

Прозрачный — Алекс Хэсселл. Умеет покрывать себя веществом, благодаря чему становится невидимым;

Гроза, она же Либерти, — Ая Кэш. Персонаж обладает несколькими сверхспособностями, в том числе электрокинезом, расистка;

Фонарщик — Шон Эшмор. Персонаж обладает пирокинезом и управлением огнем. Появляется в последних сезонах;

Сестра Сейдж — Сьюзан Хэйворд. Обладает невероятным интеллектом, что делает ее самым умным человеком на Земле, в «Семерке» — гениальный стратег. Появляется в последних сезонах;

Фейерверк — Валори Кэрри. Супергероиня способна летать и стрелять пиротехническими зарядами из пальцев. Появляется в последних сезонах;

Бен, он же Солдатик, — Дженсен Эклс. Легендарный супергерой со сверхсилой и скоростью, которого создали во время Второй мировой войны.

Фото: Panagiotis Pantazidis/Amazon Stu / www.globallookpress.com

Команда «Пацанов»: Уильям (Билли) Бутчер — Карл Урбан. Бывший агент спецслужб;

Хьюи Кэмпбелл — Джек Куэйд;

Мазерс Милк (ММ) — Лаз Алонсо;

Серж, он же Французик, — Томер Капон;

Кимико Миясиро — Карен Фукухара. Сериал стал экранизацией комиксов «Пацаны» (выходил с 2008 года по 2016 год), над которой работали Columbia Pictures и Paramount Pictures. Изначально планировалось, что это будет полнометражный фильм, но позднее проект переписали под сериал. В итоге первый сезон вышел в июле 2019 года на платформе Amazon.

Интересно Режиссером выступил Дэн Трахтенберг, сценаристом — Эрик Крипке, исполнительными продюсерами — Крипке, Нил Мориц, Павун Шетти, Ори Мармур, Джеймс Уивер, Кен Левин и Джейсон Неттер. Позднее к проекту подключились Point Grey Pictures, Original Film и Sony Pictures Television.

О чем был пятый сезон «Пацанов» Действия разворачиваются спустя год после событий четвертого сезона. У власти — Хоумлендер, а «Пацаны» находятся в тюрьме корпорации. После публикации компромата на Хоумлендера он решает казнить «Пацанов», но А-Трейн помогает им сбежать. Проводятся эксперименты по введению вируса V-One, из-за чего несколько людей с суперспособностями не из команды «Семерки» погибают, а Бутчер остается жив.

Фото: Jasper Savage/Amazon Studios / www.globallookpress.com

Солдатика реабилитировали, благодаря чему он вернулся в «Семерку». Бомбсайд получил сыворотку с вирусом. В финале она попадет к Хоумлендеру, что сделает его фактически бессмертным. Он убьет директора корпорации и распустит «Семерку». В финале состоялась схватка Хоумлендера с Бутчем — концовка отличается от комиксов. Как в последнем сезоне представили Россию В пятом и заключительном сезоне «Пацанов» упоминается и Россия. В проекте нашу страну представили как влиятельного геополитического игрока, который стал пристанищем и союзником американского супергероя Солдатика.

Интересно Президент России Владимир Путин, который по сюжету жмет руку человеку с суперспособностями, появился в третьем эпизоде сериала.

В отличие от других голливудских проектов, где Россию представляли диким государством, где по улицам гуляют медведи, а русские только и делают, что пьют водку в ушанках и валенках, в «Пацанах» нашу страну показали достойной американских блокбастеров державой. Создатели ясно дали понять: Россия — нам не враг. Этот сюжетный поворот также отличает «Пацанов» от других вселенных супергероев. В ней Россия условно хорошая, а сама ситуация с ее участием — сатира на современную геополитику и борьбу за власть в мире.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Почему сериал стал настолько популярным Создатели проекта решили высмеять вселенные Marvel и DC. В них супергерои — благодетельные и инициативные, жертвующие ради других собой. Тренд на блокбастеры усилился в нулевых, когда произошел расцвет комиксов и появились первые суперхиты этого жанра — «Супермен», «Бэтмен» и «Человек-паук». Спустя два десятилетия от супергероев просто устали, а новый взгляд на подобных персонажей был свеж и неординарен. Создатели сериала смогли привлечь к проекту внимание фанатов комиксов, но посмотрели на подобных героев под другим углом и представили, что было бы, если бы люди со сверхспособностями жили среди нас, ими управляли бы корпорации, а не моральные принципы, — именно это отличает «Пацанов» от множества других проектов про супергероев. Люди со сверхспособностями в сериале — отрицательные герои, с которыми борются обычные люди, которые решают открыть миру неприглядную правду про их кумиров. В этом — сатира на современное общество. Разумеется, в сериале много насилия, обнаженки и резких сюжетных поворотов, что делает The Boys динамичным и нескучным проектом, за развитием которого интересно наблюдать.

Интересно Осторожно, далее спойлеры!

Чем закончился сериал «Пацаны» В восьмом эпизоде завершающего сезона «Пацанов» обезумевший Бутчер, получивший благодаря сыворотке с вирусом смертоносные силы, выходит из-под контроля. Он убивает Хоумлендера. Чтобы спасти мир, Хьюи вынужден убить Бутчера. Судьба других героев: Подводного убивают морские гады;

А-Трейн перешел на сторону «Пацанов» и погиб;

Хьюи и Старлайт остались в живых и ждут ребенка;

Кимико наслаждается спокойной жизнью, сидя в кафе в Марселе;

ММ повторно женится на своей бывшей жене Моник.