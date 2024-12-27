Родился русский герой: памяти Сергея Бодрова — младшего
Сегодня, 27 декабря — день рождения Сергея Бодрова — младшего, искусствоведа, актера, телеведущего, режиссера. Ему могло бы исполниться 53 года. Могло бы, да, но в 2002 году Сергей трагически погиб в Кармадонском ущелье в Северной Осетии. И страна испытала глубочайший шок.
Я сейчас задам странный вопрос, но все же: стал бы Сергей Бодров — младший тем, кем он стал по итогу, не будь той трагической смерти? Последняя в принципе, безусловно, важна для биографии человека творческого (как бы это сейчас ни прозвучало). Лермонтов, Пушкин, Цой — окончание их жизненного пути становилось для него же восклицательным знаком.
Бодров-младший ушел на взлете. Собственно, он и погиб во время работы над фильмом под названием «Связной». Не станем забывать, что погиб он вместе с талантливыми людьми — съемочной бригадой. И в этом тоже, без сомнения, есть свой знак. Однако, уверен, и без трагической гибели Бодров-младший остался бы в русской истории ровно в том же положении, которое он занимает сегодня.
Причина — его персонаж Данила Багров из культовой дилогии «Брат», который стал, вероятно, первым русским киногероем в новой России. Он гипнотизирует до сих пор. Одни с этим утверждением сразу согласятся. Другие поморщатся и возразят: киллер, расстреливающий людей, — русский герой? И те, и другие по-своему окажутся правы.
Ведь в том и заключается феномен Сергея Бодрова — младшего. Только он — человек с лицом аспиранта МГУ — смог не только придать Даниле Багрову магнетическое обаяние, но и наполнить его внутренней правдой. В Бодрове покоряло удивительное сочетание детского обаяния и внутреннего мужского стержня. Он был такой один. Совершенно особенный, самодостаточный. Правильный. И очень искренний.
Несомненно, когда вспоминают Бодрова-младшего, то, конечно, в первую очередь вспоминают именно эту его роль — Данилы Багрова. Одна из причин — колоссальный успех дилогии «Брат». Причем успех, что называется, проверенный временем.
Хотя Алексей Балабанов снял немало отличных фильмов, да и начал он с экранизаций Беккета, Кафки — декадентское, в общем-то, кино создавал. «Брат» шел как бы между делом, но пересматривают его до сих пор. И пересматривать станут.
Тому есть три основных причины. Во-первых, Петербург через десятилетия и столетия станут изучать в том числе по картине «Брат». Как изучают его по книгам Пушкина, Гранина, Пыляева, Достоевского.
Во-вторых, нам, русским, тогда, на рубеже веков, было явлено, что мы никакое не отребье вовсе, а имеем право быть собой. Поэтому пропагандистская машина и использует дилогию «Брат» в своих целях. И в-третьих. Данила Багров олицетворил собой запрос на социальную справедливость, стал своего рода ангелом социальной мести.
И ему верили, потому что Бодров-младший смог отразить все эти три составляющие. Другой бы, уверен, не смог. Однако я напомню, что Сергей Бодров — младший был в первую очередь прекрасным актером. Он был не Багровым, а собой и только собой. Сергей доказал это великолепными работами в лентах «Кавказский пленник» и «Медвежий поцелуй», где явил себя разного, но неизменно душевного и глубокого, умеющего отражать подлинно русское, настоящее. Вот в чем состоял его колоссальный талант — в умении явить русское.
Сейчас, на сломе эпох, в годы поиска национальной идеи, нам этого особенно не хватает. Как в великой повести Пушкина «Дубровский», мы верим и ждем, что появится настоящий герой, который обязательно защитит русского человека. Уверен, что для многих он, без сомнения, будет иметь в себе черты Сергея Бодрова — младшего.