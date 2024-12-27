Сегодня, 27 декабря — день рождения Сергея Бодрова — младшего, искусствоведа, актера, телеведущего, режиссера. Ему могло бы исполниться 53 года. Могло бы, да, но в 2002 году Сергей трагически погиб в Кармадонском ущелье в Северной Осетии. И страна испытала глубочайший шок.

Я сейчас задам странный вопрос, но все же: стал бы Сергей Бодров — младший тем, кем он стал по итогу, не будь той трагической смерти? Последняя в принципе, безусловно, важна для биографии человека творческого (как бы это сейчас ни прозвучало). Лермонтов, Пушкин, Цой — окончание их жизненного пути становилось для него же восклицательным знаком.

Бодров-младший ушел на взлете. Собственно, он и погиб во время работы над фильмом под названием «Связной». Не станем забывать, что погиб он вместе с талантливыми людьми — съемочной бригадой. И в этом тоже, без сомнения, есть свой знак. Однако, уверен, и без трагической гибели Бодров-младший остался бы в русской истории ровно в том же положении, которое он занимает сегодня.

Причина — его персонаж Данила Багров из культовой дилогии «Брат», который стал, вероятно, первым русским киногероем в новой России. Он гипнотизирует до сих пор. Одни с этим утверждением сразу согласятся. Другие поморщатся и возразят: киллер, расстреливающий людей, — русский герой? И те, и другие по-своему окажутся правы.