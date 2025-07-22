Сегодня 23:51 Памяти Оззи Осборна: сакральное знание Князя Тьмы 0 0 0 Фото: IMAGO/Jeffrey Mayer/ Rock Negati / www.globallookpress.com Эксклюзив

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На 77-м году жизни в кругу родных и близких скончался один из самых странных и великих певцов в рок-истории — Оззи Осборн. Он прославился в составе культовой группы Black Sabbath, а после, изгнанный из нее, начал сольную карьеру, ведомый супругой и по совместительству менеджером Шэрон. Известный безумными выходками и вредными привычками, Осборн казался вечным персонажем, но смерть все-таки взяла свое.

Шоу не может продолжаться Еще 5 июля Оззи давал свой последний концерт. Действительно последний — на стадионе «Астон Виллы» в родном для «саббатов» Бирмингеме. Оззи вроде бы уходил со сцены несколько раз, всякий раз возвращался. Однако в последнее время его здоровье окончательно сдало. Мучила болезнь Паркинсона, хватало и других хворей. Оззи решился дать прощальный концерт — с ломающимся голосом, прикованный к креслу. Парни из Black Sabbath, которые воссоединились ради такого случая (Тони Айомми, Билл Уорд и Гизер Батлер), просили не делать сольный сет, но Осборн решил по-своему. Рядом с ним был гитарист Закк Уайльд.

Фото: Оззи Осборн и Закк Уайльд, 1991 год. Rudi Keuntje via www.imago-image/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Когда Оззи запел Mama I’m Coming Home, люди на стадионе начали плакать. Когда Оззи закончил финальную песню Crazy Train с великим гитарным солом покойного Рэнди Роудса, он выглядел растерянным. Потом, на хэви-панк-гимне Paranoid, уже вместе с Black Sabbath, Осборн поблагодарил всех за то, что мог жить так, как он жил. Это было по-настоящему. Вообще, самое поразительное в Оззи — то, что он все делал по-настоящему, и это подкупало. Я никогда не был поклонником Black Sabbath, отнюдь. Тем более не симпатизировал Оззи Осборну, но с годами, чем старше я становился, тем отчетливее понимал: этот сумасшедший дядька с тысячей вредных привычек по-настоящему любит и мир, и людей вокруг, и, главное, то, чем он занимается.

Прочитайте биографию Оззи Осборна — она переведена на русский язык (плохо, если честно). Называется «Я — Оззи: все, что мне удалось вспомнить». Я читал эту книгу, кажется, в самолете, следовавшем из Москвы в Минеральные Воды, и хохотал на весь салон. Это действительно очень смешно. Например, то место, где Оззи рассказывает, как его достали сатанисты и он решил прочитать им «Отче наш». Или как он прятал бутылки с алкоголем во дворе их дома, говоря Шэрон, что гоняет кротов. И да, еще это было местами очень грустно, но давало понимание того, почему Оззи стал вот таким.

Отморозок со скотобойни начинает и проигрывает А кем он стал? Когда Black Sabbath и Оззи принимали в Зал славы рок-н-ролла, объявлял их, кстати, Ангус Янг из AC/DC, то звучало все так: «Оззи Осборн и Black Sabbath». Люди аплодировали. Оззи подошел к микрофону и сказал: «Нет, никаких Оззи Осборн и Black Sabbath. Есть только Black Sabbath». Мне это очень понравилось. Шэрон, понятное дело, была недовольна. Она-то лепила отдельного героя.

Фото: f84/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Действительно, Оззи Осборн не был в Black Sabbath лидером. Тексты в основном писал Гизер Батлер. Музыку главным образом создавал Тони Айомми, которого, без сомнения, нужно считать одним из величайших гитаристов за всю историю. И вот — Оззи со своим совершенно неуместным, глуповатым голосом, нарушающим все каноны рок-музыки, тем более музыки вообще. Если бы Оззи не был в первом составе Black Sabbath, то добился бы он такой известности?

Фото: Осборн в 1996 году. Rudi Keuntje/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Уверен, да. Потому что сила его была в ненормальности и алогичности. Как и мощь всех Black Sabbath. Помню, когда я впервые услышал два их первых альбома — одноименный Black Sabbath и Paranoid — на английских первопрессах, то реально обалдел. Так можно? Серьезно? Так можно?! Ведь они записывали это в далеком 1970 году, а звучали так, будто прибыли из другой Вселенной. Но ведь по-своему они и были пришельцами. Тот же Оззи был абсолютным маргиналом и отщепенцем. Капитализм уготовал ему рабство, и он, не умевший толком читать и писать, работал на скотобойне, пока не менее странные парни не взяли его в Black Sabbath. И понеслась! Не знаю, что нужно было иметь в голове, дабы начинать дебютную пластинку так, как они начали. Послушайте. Песня называется Black Sabbath.

Фото: BRIGANI-ART/HEINRICH via www.ima / www.globallookpress.com

Подкаблучник Тьмы Понятно, что Оззи из группы выгнали. Потому что достал. Трудно сказать, кто был самым большим наркоманом в истории рок-музыки. Кит Ричардс скажет, что он, но этот гений всегда умел держать удар. Трудно сказать, кто был величайшим алкоголиком в истории рок-музыки. Вероятно, лавры постараются забрать себе Кит Мун и Элис Купер. Однако, уверен, Оззи Осборн мог переплюнуть всех. Он и переплевывал Однако в определенный момент Оззи откусил голову не только летучей мыши, но и в аллегорическом смысле самому себе. Оставшись без работы, сидел в гостиничном номере, используя единственную сотку долларов не по назначению. И тут к нему постучалась в дверь Шэрон. Так началась новая история.

Фото: Оззи Осборн с дочерью и женой. Imagespace/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Осборна обвиняли в том, что он полностью находится во власти Шэрон. Это во многом действительно было так. Я небольшой поклонник этой дамочки. Однако скажите, разве прожил бы Оззи 76 лет, не будь Шэрон? Записал бы он все свои альбомы и песни без нее? Вряд ли. Когда он вышел из реабилитационной клиники, куда лег после того, как чуть не задушил Шэрон, то записал свой самый коммерчески успешный и ясный альбом No More Tears. Оззи помогали Лемми из Motorhead (писал хиты) и все тот же Закк Уайльд.

Одно из удивительных свойств Осборна — то, как он мог находить нужных людей. С ним всегда работали профессионалы. Когда Оззи, выгнанного из Black Sabbath, подобрала Шэрон, то появился великий гитарист Рэнди Роудс. Именно он написал тот самый рифф Crazy Train и еще десяток мощнейших боевиков. К сожалению, Рэнди кончил жизнь трагически. Не пил, не употреблял, но погиб. Было очень трогательно, когда на последнем шоу сзади Оззи на экране показывали Рэнди, играющего на гитаре.

Однако фокус в том, что без самого Оззи, конечно, ничего не было бы. Он разрывал даже в безумном шоу «Семейка Осборнов», которое по рейтингам перебила все. Мы увидели реально очень больного и безумного рок-музыканта, которого еще лет 20 назад кто-то всерьез считали антихристом. На этот счет есть, к слову, отличная история. Шэрон объясняет Оззи, как кончится его концерт: «И вот тут в воздух полетят розовые шарики». Оззи слушает и отвечает (мат опускаем): «Какие розовые шарики, Шэрон? Я Князь Тьмы».

Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net / www.globallookpress.com

В последние годы Оззи был далек от тьмы. Стал христианином. Да и вообще все истории о сатанизме Black Sabbath сильно преувеличены — коммерческий ход, что поделаешь. Хотя заигрывай с Тьмой Оззи поменьше, он не был бы так беспомощен в последние годы. И все же Осборн держался.

Фото: Francesco Castaldo/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Когда-то мне довелось писать большой текст об Оззи Осборне для немецкого журнала. И я все пытался ответить на вопрос: «Почему многие умерли, а Оззи жив? Те, кто был талантливее, те, кто был намного моложе. Джим ушел, Курт, Джимми, Леннона застрелили. А Оззи оставался жив. Более того, он творил, он записывался».

Ведь и на концерт прощальный Оззи вышел за 17 дней до смерти. Я все пытался найти ответ и, мне кажется, смог это сделать.

Оззи Осборн понимал, что ему выдался шанс, какие бывают один на миллион — реально один на миллион. Он смог выйти из матрицы и пойти не тем путем, которым предписал ему мир. И за это Оззи был безмерно благодарен. Эта благодарность имела конкретных адресатов, ведь реально верил в то, что делает, и любил то, что делает.

В нем была незамутненность жизни. Да, понимаю, странно звучит, учитывая все привычки и препараты, но повторюсь: незамутненность жизни и чистота веры в правильности своего пути.

Фото: Martin Harris/Capital Pictures / www.globallookpress.com

Этому учатся в результате долгого духовного самосовершенствования, но Оззи познал мудрость как-то иначе. То ли ему повезло, то ли подсказал кто-то, но за свое знание — возможно, единственное сакральное знание, доступное ему — Оззи Осборн держался всю жизнь. Держался так долго, как только мог.