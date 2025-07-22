Памяти Оззи Осборна: сакральное знание Князя Тьмы
На 77-м году жизни в кругу родных и близких скончался один из самых странных и великих певцов в рок-истории — Оззи Осборн. Он прославился в составе культовой группы Black Sabbath, а после, изгнанный из нее, начал сольную карьеру, ведомый супругой и по совместительству менеджером Шэрон. Известный безумными выходками и вредными привычками, Осборн казался вечным персонажем, но смерть все-таки взяла свое.
Шоу не может продолжаться
Еще 5 июля Оззи давал свой последний концерт. Действительно последний — на стадионе «Астон Виллы» в родном для «саббатов» Бирмингеме.
Оззи вроде бы уходил со сцены несколько раз, всякий раз возвращался. Однако в последнее время его здоровье окончательно сдало. Мучила болезнь Паркинсона, хватало и других хворей. Оззи решился дать прощальный концерт — с ломающимся голосом, прикованный к креслу.
Парни из Black Sabbath, которые воссоединились ради такого случая (Тони Айомми, Билл Уорд и Гизер Батлер), просили не делать сольный сет, но Осборн решил по-своему. Рядом с ним был гитарист Закк Уайльд.
Когда Оззи запел Mama I’m Coming Home, люди на стадионе начали плакать. Когда Оззи закончил финальную песню Crazy Train с великим гитарным солом покойного Рэнди Роудса, он выглядел растерянным. Потом, на хэви-панк-гимне Paranoid, уже вместе с Black Sabbath, Осборн поблагодарил всех за то, что мог жить так, как он жил.
Это было по-настоящему. Вообще, самое поразительное в Оззи — то, что он все делал по-настоящему, и это подкупало.
Я никогда не был поклонником Black Sabbath, отнюдь. Тем более не симпатизировал Оззи Осборну, но с годами, чем старше я становился, тем отчетливее понимал: этот сумасшедший дядька с тысячей вредных привычек по-настоящему любит и мир, и людей вокруг, и, главное, то, чем он занимается.
Прочитайте биографию Оззи Осборна — она переведена на русский язык (плохо, если честно). Называется «Я — Оззи: все, что мне удалось вспомнить». Я читал эту книгу, кажется, в самолете, следовавшем из Москвы в Минеральные Воды, и хохотал на весь салон. Это действительно очень смешно. Например, то место, где Оззи рассказывает, как его достали сатанисты и он решил прочитать им «Отче наш». Или как он прятал бутылки с алкоголем во дворе их дома, говоря Шэрон, что гоняет кротов. И да, еще это было местами очень грустно, но давало понимание того, почему Оззи стал вот таким.
Отморозок со скотобойни начинает и проигрывает
А кем он стал? Когда Black Sabbath и Оззи принимали в Зал славы рок-н-ролла, объявлял их, кстати, Ангус Янг из AC/DC, то звучало все так: «Оззи Осборн и Black Sabbath». Люди аплодировали. Оззи подошел к микрофону и сказал: «Нет, никаких Оззи Осборн и Black Sabbath. Есть только Black Sabbath». Мне это очень понравилось. Шэрон, понятное дело, была недовольна. Она-то лепила отдельного героя.
Действительно, Оззи Осборн не был в Black Sabbath лидером. Тексты в основном писал Гизер Батлер. Музыку главным образом создавал Тони Айомми, которого, без сомнения, нужно считать одним из величайших гитаристов за всю историю.
И вот — Оззи со своим совершенно неуместным, глуповатым голосом, нарушающим все каноны рок-музыки, тем более музыки вообще. Если бы Оззи не был в первом составе Black Sabbath, то добился бы он такой известности?
Уверен, да. Потому что сила его была в ненормальности и алогичности. Как и мощь всех Black Sabbath.
Помню, когда я впервые услышал два их первых альбома — одноименный Black Sabbath и Paranoid — на английских первопрессах, то реально обалдел. Так можно? Серьезно? Так можно?! Ведь они записывали это в далеком 1970 году, а звучали так, будто прибыли из другой Вселенной.
Но ведь по-своему они и были пришельцами. Тот же Оззи был абсолютным маргиналом и отщепенцем. Капитализм уготовал ему рабство, и он, не умевший толком читать и писать, работал на скотобойне, пока не менее странные парни не взяли его в Black Sabbath. И понеслась!
Не знаю, что нужно было иметь в голове, дабы начинать дебютную пластинку так, как они начали. Послушайте. Песня называется Black Sabbath.
Подкаблучник Тьмы
Понятно, что Оззи из группы выгнали. Потому что достал. Трудно сказать, кто был самым большим наркоманом в истории рок-музыки. Кит Ричардс скажет, что он, но этот гений всегда умел держать удар.
Трудно сказать, кто был величайшим алкоголиком в истории рок-музыки. Вероятно, лавры постараются забрать себе Кит Мун и Элис Купер. Однако, уверен, Оззи Осборн мог переплюнуть всех. Он и переплевывал
Однако в определенный момент Оззи откусил голову не только летучей мыши, но и в аллегорическом смысле самому себе. Оставшись без работы, сидел в гостиничном номере, используя единственную сотку долларов не по назначению. И тут к нему постучалась в дверь Шэрон. Так началась новая история.
Осборна обвиняли в том, что он полностью находится во власти Шэрон. Это во многом действительно было так.
Я небольшой поклонник этой дамочки. Однако скажите, разве прожил бы Оззи 76 лет, не будь Шэрон? Записал бы он все свои альбомы и песни без нее? Вряд ли.
Когда он вышел из реабилитационной клиники, куда лег после того, как чуть не задушил Шэрон, то записал свой самый коммерчески успешный и ясный альбом No More Tears. Оззи помогали Лемми из Motorhead (писал хиты) и все тот же Закк Уайльд.
Одно из удивительных свойств Осборна — то, как он мог находить нужных людей. С ним всегда работали профессионалы. Когда Оззи, выгнанного из Black Sabbath, подобрала Шэрон, то появился великий гитарист Рэнди Роудс. Именно он написал тот самый рифф Crazy Train и еще десяток мощнейших боевиков. К сожалению, Рэнди кончил жизнь трагически. Не пил, не употреблял, но погиб. Было очень трогательно, когда на последнем шоу сзади Оззи на экране показывали Рэнди, играющего на гитаре.
Однако фокус в том, что без самого Оззи, конечно, ничего не было бы. Он разрывал даже в безумном шоу «Семейка Осборнов», которое по рейтингам перебила все.
Мы увидели реально очень больного и безумного рок-музыканта, которого еще лет 20 назад кто-то всерьез считали антихристом. На этот счет есть, к слову, отличная история. Шэрон объясняет Оззи, как кончится его концерт: «И вот тут в воздух полетят розовые шарики». Оззи слушает и отвечает (мат опускаем): «Какие розовые шарики, Шэрон? Я Князь Тьмы».
В последние годы Оззи был далек от тьмы. Стал христианином. Да и вообще все истории о сатанизме Black Sabbath сильно преувеличены — коммерческий ход, что поделаешь.
Хотя заигрывай с Тьмой Оззи поменьше, он не был бы так беспомощен в последние годы. И все же Осборн держался.
Когда-то мне довелось писать большой текст об Оззи Осборне для немецкого журнала. И я все пытался ответить на вопрос: «Почему многие умерли, а Оззи жив? Те, кто был талантливее, те, кто был намного моложе. Джим ушел, Курт, Джимми, Леннона застрелили. А Оззи оставался жив. Более того, он творил, он записывался».
Ведь и на концерт прощальный Оззи вышел за 17 дней до смерти. Я все пытался найти ответ и, мне кажется, смог это сделать.
Оззи Осборн понимал, что ему выдался шанс, какие бывают один на миллион — реально один на миллион. Он смог выйти из матрицы и пойти не тем путем, которым предписал ему мир. И за это Оззи был безмерно благодарен. Эта благодарность имела конкретных адресатов, ведь реально верил в то, что делает, и любил то, что делает.
В нем была незамутненность жизни. Да, понимаю, странно звучит, учитывая все привычки и препараты, но повторюсь: незамутненность жизни и чистота веры в правильности своего пути.
Этому учатся в результате долгого духовного самосовершенствования, но Оззи познал мудрость как-то иначе. То ли ему повезло, то ли подсказал кто-то, но за свое знание — возможно, единственное сакральное знание, доступное ему — Оззи Осборн держался всю жизнь.
Держался так долго, как только мог.