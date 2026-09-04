От Тарковского до Феллини: Лора Гуэрра собрала воспоминания о большой эпохе кино

В Гостином дворе представили книги воспоминаний Лоры Гуэрры — жены и музы итальянского сценариста Тонино Гуэрры. 360.ru узнал, как личная история супругов превратилась в рассказ о целой эпохе мирового кино.

От Москвы до большого итальянского кино

«Первая фраза Феллини, когда он увидел Лору: „Где ты нашел эту сибирскую кошку?“» — вспомнил режиссер Юрий Норштейн.

Лора Гуэрра, тогда Элеонора Яблочкина, в 1970-х работала на студии «Мосфильма». С Тонино Гуэррой она познакомилась в Москве, а в сентябре 1977 года они поженились. Свидетелями на свадьбе стали Микеланджело Антониони и Андрей Тарковский. Вместе супруги прожили почти 35 лет.

Теперь эти воспоминания легли в основу серии книг.

«Это время, из которого надо протаскивать золотые нити прекрасного в будущее. Мы растеряны, мы теряем веру, мы перестали обниматься, а я хочу рассказать о чуде», — сказала Лора Гуэрра.

На презентации в Гостином дворе собрались в том числе люди, лично знавшие супругов: Юрий Норштейн, Рустам Хамдамов и Владимир Хотиненко.

«Она по-настоящему человек, который любит своего мужа. И она делает все для того, чтобы печать самого Тонино звучала сегодня в мире», — отметил Норштейн.

Тарковский и Антониони стали «Двумя свидетелями»

Первый том «Тонино. Аморе мио» рассказывает о жизни Лоры: работе на «Мосфильме», встрече с будущим мужем, Италии и окружавшем их мире кино. Второй — «Два свидетеля» — назван в честь Антониони и Тарковского. В него вошли письма, дневниковые записи и фотографии семейного архива.

«Когда человек много лет наговаривает воспоминания, их надо систематизировать. Нужно найти человека, который бы с Лорой, человеком творческим, нашел контакт и организовал все это», — рассказал директор издательства Игорь Смолин.

Тонино Гуэрра написал сценарии более чем к сотне фильмов. Его многолетнее сотрудничество с Антониони охватило 10 картин, с Федерико Феллини он работал над «Амаркордом», а с Тарковским — над «Ностальгией».

Четыре книги вместо двух

Отдельной задачей стало оформление семейного архива. Художник-дизайнер Евгения Бубер рассказала, что только в один из коллажей пришлось вместить десятки актеров.

«Лорочка попросила 40 фамилий, а я начала смотреть кино, и их там 80. И 80 человек надо было запихнуть на один форзац», — рассказала она.

Представленные два тома — лишь половина проекта. Всего планируется четыре книги, следующие издательская команда рассчитывает представить в декабре. Для Лоры Гуэрры серия стала способом сохранить воспоминания о муже и людях эпохи.