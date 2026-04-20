Сегодня 19:19 От «Митьков» до Эрмитажа. Как жил Владимир Шинкарев

Умер известный художник и писатель Владимир Шинкарев. В 80-х годах прошлого столетия он придумал «Митьков» — сообщество творческих нонконформистов Петербурга. Однако уже в новом, XXI веке мэтр порвал со своим детищем и отправился в одиночное плавание.

Биография Шинкарева Владимир Шинкарев родился в Ленинграде в марте 1954 года. Родители занимались геологией: отец, будучи ученым, писал научные труды по петрографии магматических и метаморфических пород. Мать работала в ленинградских научно-исследовательских институтах. В доме всегда стоял стук печатных машинок, а на столах лежали рукописи. По «семейной инерции» Шинкарев после школы и поступил на геофак Ленинградского университета. Однако к моменту получения диплома уже твердо знал, что никакой геологией заниматься не хочет. Еще во время учебы он стал посещать курсы в Институте имени И. Е. Репина и Мухинском училище в качестве вольнослушателя. Чтобы иметь достаточно свободного времени для творчества и при этом не подпасть под статью о тунеядстве, Шинкарев сделал стандартный ход для «поколения дворников и сторожей»: пошел работать в котельную кочегаром сутки через трое. Так можно было спокойно писать картины и читать книги, да и самообразованием заниматься.

Фото: Ленинград 60-х годов / Н. Ананьев / РИА «Новости»

Дмитрий Шагин и «Митьки» Когда Шинкарев еще во время учебы в университете ходил на занятия живописью, одним из его преподавателей был известный питерский художник-нонконформист Владимир Шагин. Этот уникальный человек играл на гитаре и контрабасе в оркестре народных инструментов, а однажды с приятелем они несколько месяцев бродяжничали и ночевали на кладбище в склепах. В начале 60-х Шагин попал за решетку. Не за бродяжничество, а за воровство: выхватил сумочку у прохожей. Художнику пригрезилось, что женщина несет донос на него и его друзей, вот и решил уничтожить бумагу. В заключении трудился раскройщиком полиэтилена, а после еще два года был на принудительном лечении в психиатрической больнице. Несостоявшийся геолог решил продолжить занятия живописью под руководством неординарного наставника и пришел в мастерскую Шагина. Там познакомился с его сыном — Дмитрием. Он был на три года младше Шинкарева и поразил его своей открытостью и добродушием, необычной манерой общения и извечной тельняшкой.

Фото: Дмитрий Шагин на фоне портрета генсека СССР Леонида Брежнева / Sergei Andreev / www.globallookpress.com

Парни подружились и стали не разлей вода. Шагин-младший тоже устроился кочегаром, и Шинкарев ради забавы стал записывать курьезные случаи из жизни нового друга: благо, таких было хоть отбавляй. Так однажды появилась книга «Митьки» — это слово было образовано от одного из сокращений имени Дмитрий — Митя. Митя оказался главным героем «Митьков» — фантезийного сообщества, «нового массового молодежного движения вроде хиппи или панков», которое выдумал Шинкарев. Все как у больших: свои идеалы, особенные выражения «на основе словарного запаса Шагина» и, конечно, тельняшки.

Интересно За четыре года до этого Шинкарев написал роман «Максим и Федор», который мгновенно стал самиздатовским бестселлером. Он состоял из абсурдистских, философских и бытовых диалогов между двумя друзьями, которые обсуждали все на свете — от возможности превратиться в клопа до основ квантовой механики. Позже книгу назвали «ветхозаветным» текстом «Митьков».

Иллюстрации для книжки Шинкарева создал Александр Флоренский. Выпускник мухинского факультета керамики познакомился с Шагиным на одной из неофициальных квартирных выставок, быстро вписался в компанию новообразованных митьков и в картинках практически документировал жизнь товарищей. Хотя митьки и называли себя движением, что впоследствии подхватывали многие исследователи, это не так. Это была игра, забава взрослых дяденек, которые радостно орали друг другу: «Дык, елы-палы, братишка!..» — пили, кочегарили за 70 рублей в месяц, щеголяли в тельняшках и отказывались вписываться в любую систему.

Фото: Владимир Шинкарев (справа в тельняшке), Дмитрий Шагин (крайний слева) в мастерской, 1988 год / Игорь Михалев / РИА «Новости»

Никакой борьбы — недаром первый и главный их постулат гласил: «„Митьки“ никого не хотят победить». Они существовали в Евклидовой геометрии: скользили параллельно с реальностью, просто не пересекаясь с ней. Пленумы и гэдээровский сервиз «Мадонна» были в другой вселенной. Когда Советский Союз начал трещать по швам, митьки выбрались из подполья кочегарок. Они охотно раздавали интервью, рассказывая (а иногда просто придумывая на ходу) нюансы «митьковства», стали устраивать легальные выставки. В начале 90-х годов о них создали полнометражный мультфильм, а по Петербургу ходил расписанный ими автобус. Игра кончилась в XXI веке, и параллельные миры таки пересеклись. «Митьки» превратились в бренд и встали на коммерческие рельсы. Шагин принял роль публичной фигуры и начал участвовать в политических и общественных акциях. Шинкарев понял, что дух искренности и бескорыстия погиб навсегда. И ушел.

Фото: «Митьки» со своими картинами, Владимир Шинкарев — второй слева, Дмитрий Шагин — крайний справа, 1987 год / М. Дмитриев / РИА «Новости»

Шинкарев после «Митьков» Шинкарев ушел из «Митьков» и дистанцировался не только от них, но и вообще от массовой культуры и шоу-бизнеса. Художник вернулся к серьезной, глубокой живописи. Он писал городские пейзажи — серии безлюдных петербургских окраин, пустынных улиц и промзон. Картины почти всегда были одного размера — 60×80 сантиметров. Художник активно использовал прием так называемой валерной живописи — работал с оттенками одного цвета. Основная палитра Шинкарева включала серый, голубой, желто-коричневый. С натуры он почти не писал, предпочитая творить по памяти или пользуясь фотографиями.

Интересно Шинкарев был женат на известном петербургском искусствоведе Ларисе Скобкиной. У них есть сын. Семья всегда держалась закрыто и не выставляла на публику подробности частной жизни.

Вот так оказалось, что можно стать одним из самых уважаемых и дорогих современных художников России без громкого пиара. Многие полотна мастера выставлялись в Эрмитаже и Русском музее, с Шинкаревым сотрудничала знаменитая швейцарская галерея Бруно Бишофбергера — друга Энди Уорхола и Жан-Мишеля Баския. Владимир Шинкарев скончался в Санкт-Петербурге днем 19 апреля 2026 года, ему было 72 года. Художник ушел из жизни спокойно, в окружении близких. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.